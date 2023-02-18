«Реалу» интересен Хвича, но «Наполи» исключил его уход. Скорее продадут Осимхена, чем вингера

«Реал» сохраняет интерес к вингеру « » .

По сведениям As, несмотря на высокий спрос, неаполитанцы исключают вариант с продажей грузинского футболиста ближайшим летом, а президент клуба , оценивающий игрока в 150 млн евро, даже обсуждать трансфер не хочет.

Если кого-го из звезд «Наполи» все же придется продать, то это скорее будет лучший бомбардир , чем Кварацхелия.

С Хвичей лидеры Серии А намерены продлить контракт еще на год или два. Со статистикой выступлений экс-игрока «Рубина» можно ознакомиться здесь.

«Реал» следит за Хвичей на случай провала сделки по Беллингему, но платить 100 млн евро не будет (Cadena SER)