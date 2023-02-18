«Реалу» интересен Хвича, но «Наполи» исключил его уход. Скорее продадут Осимхена, чем вингера
«Реал» сохраняет интерес к вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
По сведениям As, несмотря на высокий спрос, неаполитанцы исключают вариант с продажей грузинского футболиста ближайшим летом, а президент клуба Аурелио Де Лаурентис, оценивающий игрока в 150 млн евро, даже обсуждать трансфер не хочет.
Если кого-го из звезд «Наполи» все же придется продать, то это скорее будет лучший бомбардир Виктор Осимхен, чем Кварацхелия.
С Хвичей лидеры Серии А намерены продлить контракт еще на год или два. Со статистикой выступлений экс-игрока «Рубина» можно ознакомиться здесь.
«Реал» следит за Хвичей на случай провала сделки по Беллингему, но платить 100 млн евро не будет (Cadena SER)
вот это была норм атака)))