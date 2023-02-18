«Реалу» интересен Хвича, но «Наполи» исключил его уход. Скорее продадут Осимхена, чем вингера

Теги Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

«Реал» сохраняет интерес к вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

По сведениям As, несмотря на высокий спрос, неаполитанцы исключают вариант с продажей грузинского футболиста ближайшим летом, а президент клуба Аурелио Де Лаурентис, оценивающий игрока в 150 млн евро, даже обсуждать трансфер не хочет.

Если кого-го из звезд «Наполи» все же придется продать, то это скорее будет лучший бомбардир Виктор Осимхен, чем Кварацхелия.

С Хвичей лидеры Серии А намерены продлить контракт еще на год или два. Со статистикой выступлений экс-игрока «Рубина» можно ознакомиться здесь.

«Реал» следит за Хвичей на случай провала сделки по Беллингему, но платить 100 млн евро не будет (Cadena SER)

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51 комментарий

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Нефанатик
Ответ Temp LC
Мбаппе универсал в нападении. Он может на обоих флангах и в центре. С таким Бензема его купят скорее всего как центр форварда
«С таким» это каким? Я видел игру команды с Бензема и видел без него. Без Карима они в атаке даже не знают что делать. Тем более Мбаппе хотели купить в сезон когда Бензема взял ЗМ и Мбаппе не любит играть центр форварда, он играет слева. Универсал ))) Откуда вы такие эксперты беретесь?!))
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Temp LC
Ответ Матвей Суицидин
Грузии повезло, что такой талант у них уродился. Будет за золотой мяч бороться в ближайшие 10 лет с Мбаппе и Холандом.
Он показал только половину сезона, а вы выдаёте ему зм в ближайшие 10 лет. Не знаем закончит ли он этот сезон стабильно , не говоря о следующих.
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nugoboss
Хвича всём доказал, парни, спите спокойно, Я крутой игрок и смиритьес. 😁
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Нефанатик
Ответ Виктор Никитин
напишешь когда Хвича сделает 20+20 в сезоне и выиграет ЛЧ забив победный в финале
Поставь Хвичу рядом с такими мастерами и дай ему 2 года дурака валять как делал это танцор, он и не такое покажет
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Temp LC
Ответ Нефанатик
А Мбаппе они на правый фланг хотели купить?
Мбаппе универсал в нападении. Он может на обоих флангах и в центре. С таким Бензема его купят скорее всего как центр форварда
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Splin
Ответ Матвей Суицидин
Грузии повезло, что такой талант у них уродился. Будет за золотой мяч бороться в ближайшие 10 лет с Мбаппе и Холандом.
Плюс нашел свою команлу. Вот сильео сомневаюсь что, если уйдет в Реал, будет также играть
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Burel
Ответ felixdyadya
Евребе 2009
Маккели, Чакыр, Кашшаи, Оливер, Клаттенбург, Рокки, Кейперс, Аткинсон, Брых, Лаос, Мажич, Скомина
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felixdyadya
Ответ Burel
взятки судьям, чтобы засуживали свой же клуб ? очень интересно. надеюсь, вернут украденные титулы 2014 и 17
Евребе 2009
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Dan Kennedy
Ответ Vakhtang Meladze
Рубину предлагал Галатасарай 20 лямов.
Доказательства будут? На тот момент Галатасарай никому не давал таких денег. Да и Заньоло только с бонусами эту цену превысил.
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БЕКБЕРГАН
Бурел. Минус 15 уже бил в прошлом году и вылет из Айнтрахта или ты про это забил уже.
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Андрей Ж
Хвича слева, Вини справа, Осимхен в центре
вот это была норм атака)))
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Виктор Никитин
Ответ Нефанатик
Вини по сравнению с Хвичей жалкое пародия футболиста.
напишешь когда Хвича сделает 20+20 в сезоне и выиграет ЛЧ забив победный в финале
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Vakhtang Meladze
Ответ Dan Kennedy
И кто бы Хвичу из Рубина купил за 20 миллионов?
Рубину предлагал Галатасарай 20 лямов.
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Mega• Battman
лучше продать центр форварда чем вингера. хороших центр форвардов много но хороших вингеров мало.
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Пуп Ппп
Лоботку уже продлили. Ким и Хвича тоже остаются. остальные игроки вполне заменимы. а вот Осимхена скорее всего продадут из за зарплаты и хорошая возможность развести какой нибудь богатый клуб и скорее всего как всегда это будет МЮ. что касается Реала то он туда никогда не перейдет это точно. скорее верю что в Ньюкасл уйдет потому что личка будет иметь огромную разницу. Риал это по футбольным меркам давно средняк.
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Den Lazy
Ответ Dan Kennedy
И кто бы Хвичу из Рубина купил за 20 миллионов?
Его бы в любом случае купили, если и не за 20, то за 7 уж 100%. Это в любом случае лучше 0.
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Lobelopa
Ответ Burel
старый маразматик перес подставляет со своей суперлигой. нагнули деда на всех фронтах уже. Вот и в Ла Лиге минус 8
погонщик верблюдов чэви будет выставлен после очередного позора в ЛЕ. столько денег на судейский корпус спущено, а он дальше 1/8 не проползает))
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-2
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Burel
Ответ БЕКБЕРГАН
Конечно -8 когда судейской помощь есть.
это точно.. так бы было минус 15
+1
-1
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Burel
Ответ Нефанатик
А Мбаппе они на правый фланг хотели купить?
ахаха 😂
+2
-3
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Матвей Суицидин
Грузии повезло, что такой талант у них уродился. Будет за золотой мяч бороться в ближайшие 10 лет с Мбаппе и Холандом.
+1
0
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БЕКБЕРГАН
Ответ Burel
очень холодно в Мадриде: минус 8
Конечно -8 когда судейской помощь есть.
+1
-2
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Нефанатик
Ответ Dastanation
наверняка Хвича в каких-то списках у реала есть, но то что покупать его будут, причем за бешеные деньги я сомневаюсь, у них на левом фланге играют Винисиус и Родриго, куда его ставить
А Мбаппе они на правый фланг хотели купить?
+4
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+1
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Muhammad Juraev
Осимхен лучше Хвичи
0
-1
-1
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Denchik 1980 23
Продлить и дать контракт на 2 млн в год,ахх
0
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Нефанатик
Ответ dr. cage
Лол, так и Реалу интересней будет Осимхен.. На месте Хвичи Вини и Родриго вполне себе уместны..
Вини по сравнению с Хвичей жалкое пародия футболиста.
+2
-6
-4
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