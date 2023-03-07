Гути узнал, что был кумиром Хвичи: «Переходи в «Реал», я пришлю тебе футболку с автографом»

Гути призвал Хвичу Кварацхелию перейти в « » и пообещал ему джерси с автографом.

Ранее вингер « » неоднократно рассказывал, что Гути был его кумиром в детстве.

«Я и не знал, что был кумиром Кварацхелии! Хвича, переходи в «Реал»! Тогда я пришлю тебе футболку с автографом», – сказал бывший игрок мадридского клуба в эфире El Chiringuito TV.

В этом сезоне на счету Хвичи 12 голов и 13 результативных передач в 27 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Полную статистику 22-летнего вингера можно найти здесь.

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