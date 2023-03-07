Гути узнал, что был кумиром Хвичи: «Переходи в «Реал», я пришлю тебе футболку с автографом»

Теги Реал Мадрид Гути серия А Италия Ла Лига Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Гути призвал Хвичу Кварацхелию перейти в «Реал» и пообещал ему джерси с автографом.

Ранее вингер «Наполи» неоднократно рассказывал, что Гути был его кумиром в детстве.

«Я и не знал, что был кумиром Кварацхелии! Хвича, переходи в «Реал»! Тогда я пришлю тебе футболку с автографом», – сказал бывший игрок мадридского клуба в эфире El Chiringuito TV.

В этом сезоне на счету Хвичи 12 голов и 13 результативных передач в 27 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Полную статистику 22-летнего вингера можно найти здесь.

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32 комментария

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Arman FCSM
Ответ rwm7
Гути был на уровне Иньесты, если бы не менталитет, мог бы стать легендой
Сегодня вроде не 1 апреля
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Ян Константинопольский
Ответ Мовлди Дагиев
Гути распиаренный больше чем любой другой игрок мира за всю историю. Недовольные давайте свои аргументы.
Вот честно, когда начинал смотреть футбол в 1998, то все тогда говорили: Реал Мадрид супервеликий клуб, и команда супер ТОП и игроки там мировые звезды. Но вот честно, при том что командой может они и были стоющей (ЛЧ-1998 и 2000), но вспомните тот состав: из абсолютных звезд тогда я считал только Рауля и Роберто Карлоса. И то, по Раулю не скажешь, что это какой-то зверь-спортсмен - все таки больше за счет интеллекта играл. А тогда мои личные впечатления были: звезды Зеедорф, немного Йерро, просто хороший игрок МакМанаман, вполне ни чем не суперзвездный Морьентес, непонятный Гути (почти всегда лавочник), Редондо, которого я вообще не запомнил (говорили, что он суперигрок, но никакого наследия не оставил, как-то мимолетно о нем все). Ну и вишенка на торте: Иван "злодей из Осады-2 с Сигалом" Кампо! Кампо, Карл!
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Дмитрий Яруллин
Ответ melmi
Мне одному режет слух термин джерси ? Всю жизнь все и всегда называли и называют футболку футболкой. Причем нигде не встречаю этого термина в таком количестве как он блоггеров Sports.ru Ребят , ну зачем ? Один сказал -20 повторило
Еще есть «Тишка» ) это 2020ые, брат )
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xandpa
Если только просиживать штаны в запасе, вообще не вариант
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Роман Дягилев
Ответ melmi
Мне одному режет слух термин джерси ? Всю жизнь все и всегда называли и называют футболку футболкой. Причем нигде не встречаю этого термина в таком количестве как он блоггеров Sports.ru Ребят , ну зачем ? Один сказал -20 повторило
согласен, но для всех этих авторов статей для сайтов очень важно, чтобы слова часто не повторялись. Вот и приходится "джерси" комбинировать с "футболкой" как в посте.
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ айзек азимов
Не был он на уровне Иньесты
Но Модрич лучше Иньесты
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lyublyu Costornaya
Гути так шутит? слева бегает Винисиус. предлагает Хвичу на банку посадить?
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Ян Константинопольский
Ответ laudrup
Смешно 🙂
Вспомнилась хохма: когда после Евро-2008 обсуждали, кто круче Аршавин или Жирков, комменты были в духе: "Было бы круто иметь стартовый состав из 11 Аршавиных". Один чел написал, типо, какой Аршавин, лучше 11 Жирковых. И был ответ: 11 Жирковых и все на левом фланге)
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rookie84
Ответ rwm7
Гути был на уровне Иньесты, если бы не менталитет, мог бы стать легендой
никогда не был.
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sitnik
Гути умел делать волшебство
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RealJon
Гути был игроком искусствы, стабильности его не хватило конечно, но иногда он творил на поле так, его игра даже затмыла игру других галактикос - Роналдо, Зидан, Бэкс и Фигу
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Dan Kennedy
Вот и проверим чья борьба сильнее, Хвичи или Винисиуса.
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laudrup
Ответ Hitgoe Himgob
Гути, Скоулз и под ними Макелеле. Лучше полузащиты для 00х не придумать
Смешно 🙂
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айзек азимов
Ответ rwm7
Гути был на уровне Иньесты, если бы не менталитет, мог бы стать легендой
Не был он на уровне Иньесты
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Hitgoe Himgob
Ответ Kyancey
Один из самых недооценённых игроков своего поколения! Гути - топ, безусловный! Качество и контроль паса на уровне фантастики! Легенда номер 14!❤️
Гути, Скоулз и под ними Макелеле. Лучше полузащиты для 00х не придумать
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Нефанатик
Очень бы хотел что бы Хвича перешел в Реал. Там как раз на его позиции бездарь один бегает бесполезный.
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Артем Андреев
Ответ dreamstep
Представьте, год назад Хвича слушал претензии физрука Лёни, а сейчас Гути его приглашает в Реал )
Год назад Хвичу закрывали игроки Ракува, а сейчас он один из лучших игроков СериАла.
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Peter Parker
Ответ dreamstep
Представьте, год назад Хвича слушал претензии физрука Лёни, а сейчас Гути его приглашает в Реал )
Только вот что-то Хвича не считает Леню физруком
— Что будешь вспоминать о «Рубине» и Леониде Слуцком?

— Только хорошее! Слуцкий — хороший тренер и человек.

— Помогли ли тебе казанская команда и тренер стать сильнее и подготовиться к переезду в Италию?

— Конечно, все это мне помогло. Я много работал с ним и многому научился у него
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Мовлди Дагиев
Ответ angry horse
Гути - один из самых недооценённых игроков, тёмная лошадка Реала, ничем не хуже распиаренного Хави😎
Гути распиаренный больше чем любой другой игрок мира за всю историю. Недовольные давайте свои аргументы.
+6
-1
+5
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liverpool and barcelona fan
Левый фланг атаки Реала кажется занят на 10 лет
+4
-1
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Kanonir152
Замануха) Гути один из культовых игроков нулевых. Лично у меня был одним из самых вкупе с Скоулзом, Бэкхемом и Питером Одемвинге) бгг
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melmi
Мне одному режет слух термин джерси ? Всю жизнь все и всегда называли и называют футболку футболкой. Причем нигде не встречаю этого термина в таком количестве как он блоггеров Sports.ru
Ребят , ну зачем ? Один сказал -20 повторило
+8
-1
+7
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d.xoxlov
Ответ Kyancey
Один из самых недооценённых игроков своего поколения! Гути - топ, безусловный! Качество и контроль паса на уровне фантастики! Легенда номер 14!❤️
Гений, но если про кого и можно сказать "игрок настроения", то точно про него. У меня и футболка "его" была, правда, без автографа.
+10
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Никита Самарин
Там на позиции Хвичи, Винисиус неплохо справляется. Так что пусть пока в Наполи играет, а дальше видно будет.
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-1
-1
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angry horse
Гути - один из самых недооценённых игроков, тёмная лошадка Реала, ничем не хуже распиаренного Хави😎
+5
-7
-2
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