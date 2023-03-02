Агент Кварацхелии: «Мы с его отцом болеем за «Барсу», но Хвича любит «Реал»

Агент Хвичи Кварацхелии рассказал, что игрок «Наполи» любит « ».

«Мы с его отцом болеем за «Барселону», но Хвича любит «Реал». Его уровень соответствует уровню этого клуба. Хвича способен заиграть везде.

Если я когда-нибудь увижу его в футболке «Барселоны», то буду счастлив. Я болею за «Барсу», хоть Хвича и фанат «Реала», – сказал .

В этом сезоне на счету 22-летнего вингера 12 голов и 13 результативных передач в 26 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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