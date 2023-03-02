Агент Кварацхелии: «Мы с его отцом болеем за «Барсу», но Хвича любит «Реал»

Теги Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Наполи агенты Хвича Кварацхелия Мамука Джугели Футбол

Агент Хвичи Кварацхелии рассказал, что игрок «Наполи» любит «Реал».

«Мы с его отцом болеем за «Барселону», но Хвича любит «Реал». Его уровень соответствует уровню этого клуба. Хвича способен заиграть везде.

Если я когда-нибудь увижу его в футболке «Барселоны», то буду счастлив. Я болею за «Барсу», хоть Хвича и фанат «Реала», – сказал Мамука Джугели.

В этом сезоне на счету 22-летнего вингера 12 голов и 13 результативных передач в 26 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Булат Кошкимбаев
Ответ Кино Музыка
С его статистикой оба клуба реальны. Но в Реале на этой позиции Винисиус. Хвича сильней танцора, но Вини статусней, здесь не прокатит. А вот Барса да.
Есть правый фланг свободный. Хотя даже Азар сидит в глухом запасе. А он был неплох.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KING_OF_RUSSIA
Ответ Никита Смолов
Хвича идеально подойдет Барсе, но у барсы на него нет денег.
Чтобы чахнуть в бесхребетной команде нытиков?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KING_OF_RUSSIA
Ответ Кино Музыка
С его статистикой оба клуба реальны. Но в Реале на этой позиции Винисиус. Хвича сильней танцора, но Вини статусней, здесь не прокатит. А вот Барса да.
Прям-таки сильнее? Не был бы так уверен в таких заявлениях
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
С такими агентами и враги не нужны.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Мегрельский хитрюга, ищет где пожирнее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Хотелось бы посмотреть на этот Наполи в следующей ЛЧ.
А потом конечно Реал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rcbkz6mrtd
В реал конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
С его статистикой оба клуба реальны. Но в Реале на этой позиции Винисиус. Хвича сильней танцора, но Вини статусней, здесь не прокатит. А вот Барса да.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Было бы классно увидеть его в Арсенале. Будет вторым Аршавиным
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Смолов
Хвича идеально подойдет Барсе, но у барсы на него нет денег.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
Ответ Басанг Басангов
Хвиче надо в АПЛ
зачем на понижение?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад161
Ответ Подкат Мальдини
Ему нужно остаться там где он есть , тем более в Барсу , уходить на понижение
Когда он "уходит" туда ?🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
haymaker
а какие предпочтения в Саудовской Аравии?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sliva
Пошел прогрев)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Наполи по уровню игры сильнее ,если убрать судей реаловских, вынесет это днину ! Поэтому идти сейчас на понижение не имеет смысла , за купленными блестяшками только
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tracid
Год ещё надо в Наполи побегать все таки
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Хвиче сезон-два надо в Италии поиграть, на мой взгляд
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shukhrat Ruziyev
Попахивает тактикой Килиана .
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gravdaar Iyaad
"Соответвует уровню Реала"

Пхах, иды, Гиви, гоняй за Динамо (Кутаиси)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Мальдини
Ответ Басанг Басангов
Хвиче надо в АПЛ
Ему нужно остаться там где он есть , тем более в Барсу , уходить на понижение
+9
-13
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
В Испании он бы еще лучше заиграл. Там не так все строго с защитой. Больше возможностей для его дриблинга, проходов и скорости
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raybay
агент хвичи - бог маркетинга
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ванильный Мишка
В Реале на его позиции Вини. А вот в барсе почти свободно)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Никакой Реал , ближайшие годы только Наполи , ну хотя бы ещё один сезон точно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Ок ок ок, полегче ))) Пускай ещё сезон такой выдаст сначала )))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий