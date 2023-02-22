Каррагер о Хвиче: «Самый интересный игрок Европы. Возможно, мы увидим его в футболке «Реала» в следующем сезоне»

высоко отозвался об игре .

«Я думаю, что он самый интересный игрок в Европе… В следующем сезоне, мы, возможно, увидим его в футболке мадридского « », – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.

В 25 матчах за « » в этом сезоне грузинский вингер забил 12 голов и отдал 13 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.