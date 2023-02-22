Каррагер о Хвиче: «Самый интересный игрок Европы. Возможно, мы увидим его в футболке «Реала» в следующем сезоне»

Теги Джейми Каррагер Реал Мадрид серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Джейми Каррагер высоко отозвался об игре Хвичи Кварацхелии.

«Я думаю, что он самый интересный игрок в Европе… В следующем сезоне, мы, возможно, увидим его в футболке мадридского «Реала», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.

В 25 матчах за «Наполи» в этом сезоне грузинский вингер забил 12 голов и отдал 13 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

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15 комментариев

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Низом Хурсанов
Ответ dr. cage
У Реала нет для него места на поле.. Из Наполи Реалу бы пригодился Осимхен.
Зачем это полено когда у нас растет такой бриллиант как Альваро
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Курьер Леса
А как же украинский неймар/новый азар?
На каждый шаг которого спорц по статье делал?
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Роман
Хвича и Осимхен лучший дуэт в Европе на данный момент.

И им дуэт лучше не рушить и с Наполи смогут преуспеть.
+3
0
+3
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DiMaXFCZP
Как по мне, так лучше бы вписался в игру Барсы или МЮ. В любом случае для начала скудетто и максимум в ЛЧ с Наполи.
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nugoboss
Хвича феномен, одним словом ГРУЗИН.
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-2
-1
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инок
Ответ Александр Алексеев
Добавляйте, пжл, к каждой такой новости ссылку на кикнадзе. Или в тегах добавляйте. Шикарный же менеджер, гений
Кикнадзе отдал Хвичу Рубину. Привет ему от Палыча
+3
0
+3
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f0rmoceft
Не очень понятно зачем Хвича, если есть Винисиус. Для ротации дороговато, да и Хвича не захочет со скамейки выходить
+11
0
+11
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инок
Хвиче явно нравиться в Неаполе, здесь он полностью раскрылся, как игрок. Не надо ему пока никуда уезжать.
+5
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+4
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Андрей Хенто
Маловероятно, во-первых Мадриду нужно усилить другие позиции, во-вторых есть Винисиус.
+5
-1
+4
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!!!Bata!!!
А может он останется и будет частью становления клуба Наполи, в когорту Топ клубов?
+6
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+5
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Александр Алексеев
Добавляйте, пжл, к каждой такой новости ссылку на кикнадзе. Или в тегах добавляйте. Шикарный же менеджер, гений
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
Каррагер не считает Кипр частью Европы?
0
-1
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Винисиус: "Не, не думаю"🤓
+5
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bostonKG
Да , я думаю Беллингем тоже вчера матч смотрел ….
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dr. cage
У Реала нет для него места на поле..

Из Наполи Реалу бы пригодился Осимхен.
+15
-2
+13
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