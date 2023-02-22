Каррагер о Хвиче: «Самый интересный игрок Европы. Возможно, мы увидим его в футболке «Реала» в следующем сезоне»
Джейми Каррагер высоко отозвался об игре Хвичи Кварацхелии.
«Я думаю, что он самый интересный игрок в Европе… В следующем сезоне, мы, возможно, увидим его в футболке мадридского «Реала», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.
В 25 матчах за «Наполи» в этом сезоне грузинский вингер забил 12 голов и отдал 13 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
На каждый шаг которого спорц по статье делал?
И им дуэт лучше не рушить и с Наполи смогут преуспеть.
Из Наполи Реалу бы пригодился Осимхен.