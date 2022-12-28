Хвича Кварацхелия: «Очень сложно выбирать между Роналду и Месси, но Криштиану – мой кумир»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси Гути лига 1 Франция серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия рассказал, что Гути и Криштиану Роналду были его любимыми игроками.

«Гути. Я всегда следил за ним, мне нравился стиль его игры. Когда я смотрел на него, он был великолепен, а вскоре после этого он закончил карьеру. После Гути моим любимым игроком стал Криштиану Роналду», – рассказал игрок «Наполи» в интервью DAZN.

Также Кварацхелия сказал, что отдает предпочтение португальцу в сравнении с Лионелем Месси.

«Очень сложно выбирать между Роналду и Месси, но мой кумир – Криштиану», – сказал Хвича.

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50 комментариев

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OldRedWhite
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Ответ Заяцволк
Ну тут ничего страшного, очевидно кому-то субъективно могут больше нравиться середняки, чем топы, это нормально. Главное, что официально Месси лучший, с этим теперь глупо спорить
Официально лучший это как ? )))
В Программе КПСС записано или в Моральном кодексе строителей Коммунизма ?
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Denis Fomin
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Как может быть кумир- плаксивая, эгоистичная, нарцисичная, самолюбивая девочка, которую выгоняют из клуба, которая забирает голы у партнеров и считает себя "самой красивой и лучшей". Такие кумиры могут быть только у инстадевочек, но не у нормальных парней!
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Merdan Jumageldiyew
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Еще 50 лет пройдет или 100 но ни кто их противостояние не забудет, для меня Роналду лучший а для кого то Месси, но мы таки не научились уважать чужое мнение. Особенно фанаты Месси.
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Социо Пат
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Ответ Alisher Yusufov
Месси лучший в истории это тоже твоя личная симпатия, начиная с Мбаппе заканчивая Хвичей, у них всех Роналду кумир, и они не обычные игроки. Напиши ди марии, поплачьте вместе )
После ЧМ мы увидели как все за Кринжа))
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Мишка Ляшенко
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Ответ Cevin Cigan
Ничего не имею против таланта Гути,но дети обычно смотрят на Зидана,Марадону,Роналдо(феномена) Бэкхема....но Гути??
У меня кумиром Джек Уилшер был. Никаких проблем тут не вижу
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Василий Антонян
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Сколько школота будет уже спорить, они оба великие и выиграли все на свете, мужики, мы за 10 жизней не добьёмся того, что они за одну сделали. Неужели нельзя перестать спорить уже
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Я Гражданин Мира
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Ответ Заяцволк
Ну тут ничего страшного, очевидно кому-то субъективно могут больше нравиться середняки, чем топы, это нормально. Главное, что официально Месси лучший, с этим теперь глупо спорить
Абсолютно верно!
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Я Гражданин Мира
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Ответ Alisher Yusufov
Месси лучший в истории это тоже твоя личная симпатия, начиная с Мбаппе заканчивая Хвичей, у них всех Роналду кумир, и они не обычные игроки. Напиши ди марии, поплачьте вместе )
Месси лучший это не только его личное мнение а мнения миллионов болещиков.
А мнения Мбпапе и Хвичи мне например не интересно.
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Oleg
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Ответ Fox_Mulder_12
Сейчас местные мессифапальщики расскажут Хвиче, что у него неправильный кумир.
Ну так кумир это его личное дело.
У Холланда кумир Златан и что с того?
Это же не говорит о том что Златан величайший.

Так и тут, Роналду просто кумир, а Месси Чемпион Мира и величайший игрок.
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Я Гражданин Мира
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Хвича прекрасный футболист!
Я,уважаю его выбор , но для меня конечно же лучший футболист Месси и только Месси!
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lizardking1
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Ответ Игорь Климов
Да, Лео Месси величайший футболист современности, но для многих людей кумирами могут быть и такие бывшие добротные игроки как Кринж7.
ну ты щедрый, назвал роналду аж добротным игроком) может все таки великий? 5 лч 4 золотые бутсы и 5 зм, все таки больше на великого тянет, не права ли?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Гути недооценённый гений. Жаль его, вполне мог стать великим игроком
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buffon2
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Вот это вот щас я не понял, что он сказал? Как бы его теперь неаполитанцы не затоптали
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v.belorussky
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Логично, что сливочному фанату нравятся игроки из реала.
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Игорь Климов
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Ответ jackson_07
Значит парнишка пробивает себе в путь в Реал!) А Гути реально был крут.
Согласен с мнением про Гути.
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Игорь Климов
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Ответ Заяцволк
Ну тут ничего страшного, очевидно кому-то субъективно могут больше нравиться середняки, чем топы, это нормально. Главное, что официально Месси лучший, с этим теперь глупо спорить
Да, Лео Месси величайший футболист современности, но для многих людей кумирами могут быть и такие бывшие добротные игроки как Кринж7.
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Ильдар Низамов
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Мне раньше тоже по игре нравился Гути, правда вот так и не могу понять почему... И Висенте из Валенсии.
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Alisher Yusufov
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Ответ rigobersong
Зачем что-то выбирать:) Нравится роналду и нравится, вполне нормально топить за разных игроков, за Марсьяля, Лингарда, кому-то Адама Траоре нравится, выбор каждого:) Просто есть обычные футболисты, а есть Месси лучший в истории футбола игрок, подкрепивший этот статус Чемпионом Мира🥇🇦🇷 А Хвича хоть за Каладзе, хоть за Роналду, это лишь личные симпатии:))
Месси лучший в истории это тоже твоя личная симпатия, начиная с Мбаппе заканчивая Хвичей, у них всех Роналду кумир, и они не обычные игроки. Напиши ди марии, поплачьте вместе )
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Cevin Cigan
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Ответ Drogbasta
В нынешнее время есть интернет и ещё много продвинутых штук, можно почти любой матч найти в интернете.
Ничего не имею против таланта Гути,но дети обычно смотрят на Зидана,Марадону,Роналдо(феномена) Бэкхема....но Гути??
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rigobersong
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Зачем что-то выбирать:) Нравится роналду и нравится, вполне нормально топить за разных игроков, за Марсьяля, Лингарда, кому-то Адама Траоре нравится, выбор каждого:) Просто есть обычные футболисты, а есть Месси лучший в истории футбола игрок, подкрепивший этот статус Чемпионом Мира🥇🇦🇷 А Хвича хоть за Каладзе, хоть за Роналду, это лишь личные симпатии:))
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здоровяк
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Ответ corazón blanco
Гути - отличный выбор. Шикарным был плэймейкером, очень утонченный игрок.
Крайне недооценённый футболист, даже при всей моей нелюбви к Мадриду
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Blaumerc
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Ответ Fox_Mulder_12
Сейчас местные мессифапальщики расскажут Хвиче, что у него неправильный кумир.
Кумир, личное дело каждого. Здесь вопрос не в том кто лучший. Даже Роналду может быть кумиром.
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jackson_07
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Ответ Игорь Климов
Просто Хвича болельщик Реала, а это значит выбор будет не в пользу Месси.
Значит парнишка пробивает себе в путь в Реал!) А Гути реально был крут.
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А.Э.РАСИМ
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Ответ VMX1389
Ну все на спортсе теперь Хвича теперь официально худший игрок в мире
Нет.

Он свое мнение высказал.
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Drogbasta
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Ответ Cevin Cigan
Хвича игру Гути в дет саде смотрел?
В нынешнее время есть интернет и ещё много продвинутых штук, можно почти любой матч найти в интернете.
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