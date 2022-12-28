Хвича Кварацхелия: «Очень сложно выбирать между Роналду и Месси, но Криштиану – мой кумир»
Хвича Кварацхелия рассказал, что Гути и Криштиану Роналду были его любимыми игроками.
«Гути. Я всегда следил за ним, мне нравился стиль его игры. Когда я смотрел на него, он был великолепен, а вскоре после этого он закончил карьеру. После Гути моим любимым игроком стал Криштиану Роналду», – рассказал игрок «Наполи» в интервью DAZN.
Также Кварацхелия сказал, что отдает предпочтение португальцу в сравнении с Лионелем Месси.
«Очень сложно выбирать между Роналду и Месси, но мой кумир – Криштиану», – сказал Хвича.
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А мнения Мбпапе и Хвичи мне например не интересно.
У Холланда кумир Златан и что с того?
Это же не говорит о том что Златан величайший.
Так и тут, Роналду просто кумир, а Месси Чемпион Мира и величайший игрок.
Я,уважаю его выбор , но для меня конечно же лучший футболист Месси и только Месси!
Он свое мнение высказал.