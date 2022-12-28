Хвича Кварацхелия: «Очень сложно выбирать между Роналду и Месси, но Криштиану – мой кумир»

рассказал, что Гути и были его любимыми игроками.

«Гути. Я всегда следил за ним, мне нравился стиль его игры. Когда я смотрел на него, он был великолепен, а вскоре после этого он закончил карьеру. После Гути моим любимым игроком стал Криштиану Роналду», – рассказал игрок « » в интервью DAZN.

Также Кварацхелия сказал, что отдает предпочтение португальцу в сравнении с .

«Очень сложно выбирать между Роналду и Месси, но мой кумир – Криштиану», – сказал Хвича.

«Когда мы выигрывали, мне становилось скучно». Рассказываем историю Гути через 7 его невероятных ассистов

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