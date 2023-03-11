«Осимхен – зверь. Он будет играть за такие клубы, как «Реал». Не знаю, выиграет ли он «Золотой мяч», но много раз станет лучшим бомбардиром». Тренер Нигерии Пезейру о форварде

Теги Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Наполи Сборная Нигерии по футболу Жозе Пезейру Золотой мяч Виктор Осимхен Футбол

Тренер сборной Нигерии уверен, что Виктор Осимхен будет играть за клубы уровня «Реала». 

– Бывший тренер сборной Нигерии Рор сказал, что через 2-3 года он [Осимхен] может выиграть «Золотой мяч». Виктор признался, что стремится в Премьер-лигу. Как вы думаете, какого уровня он достигнет?

– Он может играть за любой топ-клуб в мире, будь то в Премьер-лиге или где-то еще. Я не знаю, выиграет ли он «Золотой мяч», но я скажу вот что: он наверняка много раз станет лучшим бомбардиром. Потому что у него есть впечатляющая способность забивать голы. И не только это, качеств, которые впечатляют меня в нем, становится все больше и больше.

– Например?

– Прессинг и борьба. Когда защитники играют против него, у них не бывает ни минуты покоя. Он много помогает команде, освобождает пространство, отдает голевые передачи, защищается. Италия – хорошая школа, потому что там нападающие много играют в обороне. Все это делают, но Осимхен делает это очень, очень хорошо. Он зверь, просто зверь. 

– А еще?

– Воля к победе. Волю, которую он проявляет в матче, он также проявляет на каждой тренировке. Потому что в течение недели возникает много испытаний, и он хочет преодолеть все. Он обладает впечатляющей ментальной силой. Я вижу, что он и его товарищи по команде всегда стремятся к одному: победе. По этой причине я уверен, что но он может добиться великих достижений за свою карьеру. 

– Может ли Осимхен играть в таких командах [как «Реал»]?

– Я уверен: Виктор будет играть за такие клубы, как мадридский «Реал», он может достичь этого уровня, – сказал Жозе Пезейру

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5 комментариев

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Cevin Cigan
Сам он хочет в АПЛ,нам и Хвичи будет достаточно! Хала Реал!!!
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Андрей Хенто
Мадриду такой бы зверь очень пригодился, но это будет что-то на грани фантастики, де Лаурентис за него потребует нереальную сумму.
+4
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RealJon
Ответ Михаил Стентор
Кстати, действительно было бы интересно на него в Реале посмотреть. Правда, Бензема пока не сдаётся.
Я лично не вижу его в Реале. Хотя кто знает. Многое зависит от нового контакта Бензема, и ситуации с Эндриком в 2024м
+3
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+3
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Sevuska
А вот сам Осимхен считает , что Хвича выиграет Золотой мяч .,
Радует такая высокая оценка от Зверя 👍
+4
-2
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Михаил Стентор
Кстати, действительно было бы интересно на него в Реале посмотреть. Правда, Бензема пока не сдаётся.
+4
-2
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