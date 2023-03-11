«Осимхен – зверь. Он будет играть за такие клубы, как «Реал». Не знаю, выиграет ли он «Золотой мяч», но много раз станет лучшим бомбардиром». Тренер Нигерии Пезейру о форварде

Тренер сборной Нигерии уверен, что будет играть за клубы уровня « ».

– Бывший тренер сборной Нигерии Рор сказал, что через 2-3 года он [Осимхен] может выиграть « ». Виктор признался, что стремится в Премьер-лигу. Как вы думаете, какого уровня он достигнет?

– Он может играть за любой топ-клуб в мире, будь то в Премьер-лиге или где-то еще. Я не знаю, выиграет ли он «Золотой мяч», но я скажу вот что: он наверняка много раз станет лучшим бомбардиром. Потому что у него есть впечатляющая способность забивать голы. И не только это, качеств, которые впечатляют меня в нем, становится все больше и больше.

– Например?

– Прессинг и борьба. Когда защитники играют против него, у них не бывает ни минуты покоя. Он много помогает команде, освобождает пространство, отдает голевые передачи, защищается. Италия – хорошая школа, потому что там нападающие много играют в обороне. Все это делают, но Осимхен делает это очень, очень хорошо. Он зверь, просто зверь.

– А еще?

– Воля к победе. Волю, которую он проявляет в матче, он также проявляет на каждой тренировке. Потому что в течение недели возникает много испытаний, и он хочет преодолеть все. Он обладает впечатляющей ментальной силой. Я вижу, что он и его товарищи по команде всегда стремятся к одному: победе. По этой причине я уверен, что но он может добиться великих достижений за свою карьеру.

– Может ли Осимхен играть в таких командах [как «Реал»]?

– Я уверен: Виктор будет играть за такие клубы, как мадридский «Реал», он может достичь этого уровня, – сказал .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас