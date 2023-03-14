Промес забил 21-й гол за «Спартак» в сезоне и повторил свой рекорд. Столько же было в сезоне-2017/18

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал рекорды Квинси Промес Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес повторил рекорд по голам за сезон.

31-летний хавбек из Нидерландов открыл счет в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Урала» (1:0, первый тайм).

Это 21-й гол Квинси за «Спартак» во всех турнирах в этом сезоне. Он забил 5 голов в Кубке и 16 – в Мир РПЛ.

Это повторение лучшего результата Промеса – 21 гол он забивал в сезоне-2017/18, также в составе «Спартака».

Подробная статистика хавбека красно-белых доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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13 комментариев

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Виталик Украинский
Ответ Александр Сырчин
Вспомни его лицо, когда в чемпионском сезоне Спартак Зениту забивал. Вот примерно такое же.
Запомните, заскриньте и в рамочку в музей... Такое раз в 16 лет увидеть можно.
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Спартак Уокер
Маленький намёк
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Любитель пожрать
В прошлой игре Пруцев слегка задел сзади стоящего игрока рукой и сразу пенальти, а тут защитник в борьбе акцентированно отмахнулся от Мартинса, попав в лицо - не пенальти. Комедия.
+6
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+4
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Александр Сырчин
Ответ Дмитрий Агалаков
Покажите, пожалуйста, выражение лица Г.С. Орлова, говорившего, сто Промес "с ярмарки едет".
Вспомни его лицо, когда в чемпионском сезоне Спартак Зениту забивал. Вот примерно такое же.
+4
-2
+2
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Виталий
Браво 👏
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Александр Кузнецов
Кто ответит, почему в аналогичной ситуации, что в матче с факелом не был поставлен пенальти в ворота Урала?!? Вопрос риторический, ответ и так ясен….
+11
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Джиза
Супер игрок! Повторяет рекорд через 5 лет, во второй заход в клуб. Забивает без предсезонки. Просто восторг!!
+2
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Лёвик Султановс
красивейший гол в быстрой атаке, пас тавареша и удар в касание как вишенка на торте
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Рэд Уайт
должен побить рекорд Симоняна и стать лучшим бомбардиром в истории клуба
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Artem Karasev
Ответ Дмитрий Агалаков
Покажите, пожалуйста, выражение лица Г.С. Орлова, говорившего, сто Промес "с ярмарки едет".
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Геннадий Тёкин
Квинси, даешь 22!
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Дмитрий Агалаков
Покажите, пожалуйста, выражение лица Г.С. Орлова, говорившего, сто Промес "с ярмарки едет".
+27
0
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Ильдар Фарукшин
Поздравляю ❤️
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