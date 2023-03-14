Промес забил 21-й гол за «Спартак» в сезоне и повторил свой рекорд. Столько же было в сезоне-2017/18

Полузащитник «Спартака» повторил рекорд по голам за сезон.

31-летний хавбек из Нидерландов открыл счет в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против « » (1:0, первый тайм).

Это 21-й гол Квинси за «Спартак» во всех турнирах в этом сезоне. Он забил 5 голов в Кубке и 16 – в Мир .

Это повторение лучшего результата Промеса – 21 гол он забивал в сезоне-2017/18, также в составе « ».

Подробная статистика хавбека красно-белых доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас