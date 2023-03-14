Фонбет Кубок России. «Локомотив» сыграет с «Акроном» в 1/4 финала Пути регионов, «Спартак» примет «Урал» в 1/2 финала Пути РПЛ

Теги Спартак Локомотив ФОНБЕТ Кубок России результаты Урал Акрон Футбол

«Спартак» примет «Урал» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Также во вторник «Локомотив» сыграет с «Акроном» в гостях в рамках 1/4 финала Пути регионов. 

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/4 финала

Акрон – Локомотив
Дата проведения
14 марта, 17.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

Путь РПЛ

1/2 финала

Первый матч

Спартак – Урал
Дата проведения
14 марта, 20.00, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

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8 комментариев

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Idacius
Ответ Роман
Уралу за чемпионат надо отдать должок. Жаль Соболев не сможет забить из-за дисквалификации.
Ему и без дисквалификации не дадут забить)
0
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jexOn
Как то можно на sports.ru посмотреть таблицу этого Кубка России? Кто на кого выходит дальше?
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Roman
Вперёд, Локо!
0
0
0
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Idacius
Сегодня резко наладится погода, все вернутся с дач и шашлыков, жены разрешать сходить, соберут денег и посреди рабочей недели всё же найдут возможность добраться до стадиона.
+2
0
+2
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Last avenger
бедные дети и семьи, не смогут прийти, ведь сегодня экстремисты будут жечь кресла, бухать, проламывать черепа
+4
0
+4
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Роман
Уралу за чемпионат надо отдать должок. Жаль Соболев не сможет забить из-за дисквалификации.
0
-1
-1
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Иван Правспарт
Только победа, тольк оспартак, только без произвола!!!
0
-2
-2
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Idacius
Сравним количество зрителей с РПЛ.
+2
0
+2
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