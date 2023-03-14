Фонбет Кубок России. «Локомотив» сыграет с «Акроном» в 1/4 финала Пути регионов, «Спартак» примет «Урал» в 1/2 финала Пути РПЛ
«Спартак» примет «Урал» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Также во вторник «Локомотив» сыграет с «Акроном» в гостях в рамках 1/4 финала Пути регионов.
Путь регионов
1/4 финала
- Дата проведения
- 14 марта, 17.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Путь РПЛ
1/2 финала
Первый матч
- Дата проведения
- 14 марта, 20.00, «Открытие Банк Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
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