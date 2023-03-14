Фонбет Кубок России. «Локомотив» сыграет с «Акроном» в 1/4 финала Пути регионов, «Спартак» примет «Урал» в 1/2 финала Пути РПЛ

« » примет « » в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Также во вторник « » сыграет с « » в гостях в рамках 1/4 финала Пути регионов.

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/4 финала

Путь РПЛ

1/2 финала

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

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