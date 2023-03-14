ЭСК поддержала решение Безбородова о пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом», а гол «Ростова» в матче с «Пари НН» засчитан ошибочно

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Факел Владислав Безбородов Евгений Чернов Пари НН Ираклий Квеквескири Максим Осипенко Никита Гойло Данил Пруцев Андрей Лангович Антон Фролов судья Футбол

ЭСК РФС решила, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака».

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла решения по итогам 19-го тура Мир РПЛ.

«Спартак» – «Факел» (3:2)

Главный арбитр Владислав Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака».

На 48-й минуте первого тайма Реда Рабеи сравнял счет в матче (2:2) с точки. Судья, посмотрев повтор эпизода, назначил пенальти за то, что Данил Пруцев рукой попал по лицу Ираклия Квеквескири в штрафной красно-белых.

«Ростов» – «Пари НН» (2:1)

Судья Антон Фролов ошибочно засчитал гол в ворота «Пари НН» на 55-й минуте. Андрей Лангович сравнял счет после того, как защитник «Ростова» Максим Осипенко столкнулся с вратарем «Пари НН» Никитой Гойло.

Кроме того, арбитр правильно не назначил пенальти и не удалил игрока «Ростова» Евгения Чернова на 78-й минуте.

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57 комментариев

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Wiley Fox
Мерзавцы из руководства Спартака не пишут жалобы

Попоммните мои слова - Абаскаля выдавят из Спартака и поставят уродца карпина
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Владислав88
Ответ Владимир Молявин
А по Соболеву тишина. Два гола отменили, в двух играх, и молчат.
Ну 4 красных спустили же на тормозах. Или это другое?
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Dmitry Belikov
А сейчас в точно таком же эпизоде Карасева даже не позвали эпизод смотреть - ну как их понять то вообще?
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Орыс-орыс онбаган
Ответ Vova0105
Отменённый гол даже не рассматривали ?
Они уже даже не палятся. 8 очков преимущества, а олин фиг очкуют)
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kaban8
что с отменённым голом?
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Владислав88
Ответ Spartakus1984
А что на счет отмененного гола Соболева?
Тоже самое, сто и отменённому голу в Кубке. Всё, согласно правилам.
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Сергей Лепехин
Зато прямо сейчас Мартинсу махнули рукой, но пенальти нет
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Владислав88
Ответ Кбшарф
ЭСК клоуны
Все клоуны в Тушино и в Черкизово
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Russ Ivan
Хорошо Карпуху тянут, нечего сказать...
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Garre Garre
Ответ Vova0105
Отменённый гол даже не рассматривали ?
А зачем им это))
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Kulver
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
На поле нет "вратарской", если что.
ок)
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Seltic
Ответ Dan Kennedy
Этот человек любой бред рассказывать будет походу. Все болельщики все видели - игрок Ростова столкнулся с вратарем, еще и локтем его ударил. Хорошо, что не в голову. Если бы у него руки находились внизу, то можно было оправдать мол борьба в штрафной, а так именно из-за локтя Осипенко вратарь не смог нормально сыграть в мяч.
Все болельщики это кто? Кроме дилетантских действий вратаря там ничего не было. Его не жалеть надо,а объяснить, что так в футбол не играют.
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bedLaM
Сейчас вот в матче с Уралом точно такой же момент, по мнению ЭСК там тоже должен быть пенальти, но даже ВАР не смотрят, как это работает!?
+3
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redwhiteteam
Только что Карасёв такой же Уралу не поставил , цирк
+13
-2
+11
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Konstantin Zorin
И это всё?!!!! Чтоб вам жить на одну зарплату!
Официального решения ЭСК пока что нет. Это всего лишь инсайд.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Kulver
ну у него свое мнение. Игрок Ростова там откровенно во вратаря во вратарской играл)
На поле нет "вратарской", если что.
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Evengar
А что же по голу Соболева решили?
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dikaniopaolo
Ответ Vova0105
Отменённый гол даже не рассматривали ?
А зачем? Им неудобные вопросы рассматривать не велит дюкаф
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Sparta26
И цирк никуда не уехал и клоуны всё те же.....
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Алексеич (Ростов-Дон)
Андрей Лангович сравнял счёт. В принципе этого достаточно, чтобы понимать уровень "профессионализма" спортс ру. У РБ Спорт таких слов нет.
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Павел Лебедев
Неужели не понятно нашему жюри, что вратарь столкнулся с Осипенко, а не наоборот. Видимо и у жюри проблемы со специалистами?
+8
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Ваге Геворгян
нет ответа - Гол Соболева, непоказ КК Кержаков, и по поводу офсайда Краснодар /Динамо
+2
0
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Kit244098
А Фролова отстранили от судейства или нет? Таких нужно гнать. Пинками.
+2
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Кбшарф
ЭСК клоуны
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Dan Kennedy
Ответ Vlad1m1r
Каменцев вчера говорил, что надо было засчитывать
Этот человек любой бред рассказывать будет походу. Все болельщики все видели - игрок Ростова столкнулся с вратарем, еще и локтем его ударил. Хорошо, что не в голову. Если бы у него руки находились внизу, то можно было оправдать мол борьба в штрафной, а так именно из-за локтя Осипенко вратарь не смог нормально сыграть в мяч.
+1
-3
-2
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