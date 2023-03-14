ЭСК поддержала решение Безбородова о пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом», а гол «Ростова» в матче с «Пари НН» засчитан ошибочно

ЭСК РФС решила, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака».

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла решения по итогам 19-го тура Мир .

«Спартак» – « » (3:2)

Главный арбитр правильно назначил пенальти в ворота «Спартака».

На 48-й минуте первого тайма Реда Рабеи сравнял счет в матче (2:2) с точки. Судья, посмотрев повтор эпизода, назначил пенальти за то, что рукой попал по лицу в штрафной красно-белых.

«Ростов» – «Пари НН» (2:1)

Судья Антон Фролов ошибочно засчитал гол в ворота «Пари НН» на 55-й минуте. сравнял счет после того, как защитник «Ростова» столкнулся с вратарем « » .

Кроме того, арбитр правильно не назначил пенальти и не удалил игрока «Ростова» на 78-й минуте.

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