ЭСК поддержала решение Безбородова о пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом», а гол «Ростова» в матче с «Пари НН» засчитан ошибочно
ЭСК РФС решила, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака».
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла решения по итогам 19-го тура Мир РПЛ.
«Спартак» – «Факел» (3:2)
Главный арбитр Владислав Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака».
На 48-й минуте первого тайма Реда Рабеи сравнял счет в матче (2:2) с точки. Судья, посмотрев повтор эпизода, назначил пенальти за то, что Данил Пруцев рукой попал по лицу Ираклия Квеквескири в штрафной красно-белых.
«Ростов» – «Пари НН» (2:1)
Судья Антон Фролов ошибочно засчитал гол в ворота «Пари НН» на 55-й минуте. Андрей Лангович сравнял счет после того, как защитник «Ростова» Максим Осипенко столкнулся с вратарем «Пари НН» Никитой Гойло.
Кроме того, арбитр правильно не назначил пенальти и не удалил игрока «Ростова» Евгения Чернова на 78-й минуте.
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