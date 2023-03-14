«Утилизируем подвижной состав с 1996 года». «Акрон» о победе над «Локо» в Кубке России

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига ахахаха Акрон Футбол

«Акрон» пошутил о победе над «Локомотивом» в Фонбет Кубке России.

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России клуб из Тольятти прошел москвичей (1:1, по пенальти – 7:6).

«Утилизируем подвижной состав с 1996 года», – гласит запись в телеграм‑канале команды Первой лиги под фото старых вагонов.

«Акрон» упомянул, что промышленно‑металлургический «Акрон Холдинг», владеющий клубом, входит в компанию «ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ», которая занимается утилизацией лома черных и цветных металлов.

Технарь «Локо» в Кубке из-за Баринова – в чем дело? Он не имел права играть из-за карточек

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43 комментария

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An Kr
Ответ расформировать московские кабинеты
"да не бомбит у меня!"
Оно и видно, раз ник такой.
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An Kr
Ответ antitoxic
Не обыграли?) А из кубка кто вылетел, а? Абсолютно плевать кто куда выезжал и сколько кубков выиграно, если ты своим нытьем бомбящим все комменты загадил))
Это называется прошли. На табло глянь. Там 1:1. Рот свой прикрой. Видимо ты из ссм акрона, такой же тюфяк.
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-3
-3
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расформировать московские кабинеты
Ответ antitoxic
Не обыграли?) А из кубка кто вылетел, а? Абсолютно плевать кто куда выезжал и сколько кубков выиграно, если ты своим нытьем бомбящим все комменты загадил))
так если бы даже обыграли,всё равно вылет рждшых из-за гениальных сотрудников
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antitoxic
Ответ An Kr
Что мне плакать. 1. не обыграли. Ничья 1:1. 2. Два дня после Грозного и игры в 9 было. 3. Акрон вроде 3 матча дома играет и ни куда не выезжал. 4. Локо 9 раз кубок рф выиграл. Плакать Акрону нужно, когда их расформируют.
Не обыграли?)
А из кубка кто вылетел, а?
Абсолютно плевать кто куда выезжал и сколько кубков выиграно, если ты своим нытьем бомбящим все комменты загадил))
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расформировать московские кабинеты
Ответ An Kr
Иди проспись
"да не бомбит у меня!"
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An Kr
Ответ antitoxic
Тебя так задело, что твои многомиллионные коряги не смогли обыграть середняка первой лиги?) Поплачь)
Что мне плакать.
1. не обыграли. Ничья 1:1.
2. Два дня после Грозного и игры в 9 было.
3. Акрон вроде 3 матча дома играет и ни куда не выезжал.
4. Локо 9 раз кубок рф выиграл.
Плакать Акрону нужно, когда их расформируют.
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An Kr
Ответ расформировать московские кабинеты
паровоз что играть не умеет,что персонал набирать.ни один человек не в курсе,что Баринова на поле не должно было быть
Иди проспись
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расформировать московские кабинеты
Ответ An Kr
Испанский стыд.
паровоз что играть не умеет,что персонал набирать.ни один человек не в курсе,что Баринова на поле не должно было быть
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udod
это что за клуб, из Огайо?
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antitoxic
Ответ An Kr
Долго сочинял, ответ. Подумай ещё.
Тебя так задело, что твои многомиллионные коряги не смогли обыграть середняка первой лиги?)
Поплачь)
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Fatty Toni
Ответ Алексей Ненахов
Из-за его дисквалификации Локо технарь грозил
Ух... Дисквалифицирован, но играл? Адский провал менеджмента Локо О_о
Помню, Зенит играл в гостях с Рубином, приехали в Казань, оказалось, что забыли форму взять)) Ответственный за косяк вылетел из команды быстрее пробки от шампанского)
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Lekcheto
Вы главное сами через пару лет не утилизируйтесь
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Клеонепатра
Ответ Гамарджоба Генацвале
Прошли дальше по пенальти кое-как, а пафоса-то!
А вы и по пенальти не смогли пройти
+19
-1
+18
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An Kr
Ответ therealgreenman
Ну вот и ты оказался на уровне той подворотни которую презирал
Долго сочинял, ответ. Подумай ещё.
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therealgreenman
Ответ An Kr
Уровня акрона
Ну вот и ты оказался на уровне той подворотни которую презирал
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Алексей Ненахов
Ответ Fatty Toni
А что там за прикол с Бариновым? Я пропустил.
Из-за его дисквалификации Локо технарь грозил
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-1
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Fatty Toni
Ответ Алексей Ненахов
Прикольно ) Акрон молодцы ,честно прошли Локо , хотя и так победа была бы их , а за такие «приколы» как с Бариновым надо ответственным по шапке дать
А что там за прикол с Бариновым? Я пропустил.
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Fatty Toni
Ответ Wiley Fox
Мерзкий проект Газпрома и тамбовских
Полыхнуло? Значит, хорошие сапоги, надо брать xD
Знатный троллинг))
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Гамарджоба Генацвале
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-14
-11
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An Kr
Ответ therealgreenman
Вот тут юморок так юморок подъехал…
Уровня акрона
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An Kr
Ответ FlypSide
если бы не РЖД, то где был бы Локо?
🤦‍♂️помимо Локо у ржд куча других спортивных команд.
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therealgreenman
Ответ An Kr
Помянем Акрон не чёкаясь через пару лет.🤣
Вот тут юморок так юморок подъехал…
+3
-1
+2
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тот самый Кадрус
В прошлом году тоже на поле у нас был футболист, который не должен был выходить но Енисей 4:0 обыграл и протест не понадобился. За что эти люди зарплаты не малые получают? Уволить нафиг!!
+5
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FlypSide
Ответ An Kr
Помянем Акрон не чёкаясь через пару лет.🤣
если бы не РЖД, то где был бы Локо?
+2
-2
0
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kin
Лаконично. Пока шутка года
+1
-1
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