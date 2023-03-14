«Утилизируем подвижной состав с 1996 года». «Акрон» о победе над «Локо» в Кубке России
«Акрон» пошутил о победе над «Локомотивом» в Фонбет Кубке России.
В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России клуб из Тольятти прошел москвичей (1:1, по пенальти – 7:6).
«Утилизируем подвижной состав с 1996 года», – гласит запись в телеграм‑канале команды Первой лиги под фото старых вагонов.
«Акрон» упомянул, что промышленно‑металлургический «Акрон Холдинг», владеющий клубом, входит в компанию «ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ», которая занимается утилизацией лома черных и цветных металлов.
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А из кубка кто вылетел, а?
Абсолютно плевать кто куда выезжал и сколько кубков выиграно, если ты своим нытьем бомбящим все комменты загадил))
1. не обыграли. Ничья 1:1.
2. Два дня после Грозного и игры в 9 было.
3. Акрон вроде 3 матча дома играет и ни куда не выезжал.
4. Локо 9 раз кубок рф выиграл.
Плакать Акрону нужно, когда их расформируют.
Поплачь)
Помню, Зенит играл в гостях с Рубином, приехали в Казань, оказалось, что забыли форму взять)) Ответственный за косяк вылетел из команды быстрее пробки от шампанского)
Знатный троллинг))