«Утилизируем подвижной состав с 1996 года». «Акрон» о победе над «Локо» в Кубке России

«Акрон» пошутил о победе над « » в Фонбет Кубке России.

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России клуб из Тольятти прошел москвичей (1:1, по пенальти – 7:6).

«Утилизируем подвижной состав с 1996 года», – гласит запись в телеграм‑канале команды под фото старых вагонов.

«Акрон» упомянул, что промышленно‑металлургический «Акрон Холдинг», владеющий клубом, входит в компанию «ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ», которая занимается утилизацией лома черных и цветных металлов.

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