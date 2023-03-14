Галактионов о вылете от «Акрона»: «Локомотив» был недостаточно агрессивен и активен в 1-м тайме»

объяснил вылет «Локомотива» из Фонбет Кубка России нехваткой агрессии.

Московский клуб уступил « » по пенальти в 1/4 финала Пути регионов.

«К сожалению, надо разделить эти два тайма. С первых минут матча мы были недостаточно агрессивны и активны. Возможно, это связано с тем, что мы играем через 2 дня на 3‑й или приспосабливались к полю.

На второй тайм мы внесли коррективы и провели его достаточно активно, имели возможности забить. У соперника тоже были шансы.

К сожалению, уступили в серии пенальти», – сказал главный тренер « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас