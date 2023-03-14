Галактионов о вылете от «Акрона»: «Локомотив» был недостаточно агрессивен и активен в 1-м тайме»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Михаил Галактионов Матч ТВ Акрон Футбол

Михаил Галактионов объяснил вылет «Локомотива» из Фонбет Кубка России нехваткой агрессии.

Московский клуб уступил «Акрону» по пенальти в 1/4 финала Пути регионов.

«К сожалению, надо разделить эти два тайма. С первых минут матча мы были недостаточно агрессивны и активны. Возможно, это связано с тем, что мы играем через 2 дня на 3‑й или приспосабливались к полю.

На второй тайм мы внесли коррективы и провели его достаточно активно, имели возможности забить. У соперника тоже были шансы.

К сожалению, уступили в серии пенальти», – сказал главный тренер «Локомотива».

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12 комментариев

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Спартак Уокер
Да Локомотив вообще пассивный почти весь сезон
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Peter Parker
Ответ Jeksan
Зачем напрягаться в заведомо слитом матче
Хотя бы из уважения к себе и болельщикам. А то, так можно и договориться о всем слитом сезоне.
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Фут.Боль
Не особо и нужен был Кубок, похоже. Играли плохо.
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Арсений Хахатанов
Это подарок болельщикам Акрона. Миша иди на. Меня подрывает от всего этого!
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Phantomm
Во втором тайме очень понравился молодой Пиняев ,играл очень активно
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Виктор Киров
вопрос, вообще зачем тогда основу выпускать. дай молодым играть, они бы прошли точно,
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-2
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Евгений Сомов
Да слили матч. Вон как все улыбались. Плевать вам на него было изначально.
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-1
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Александр Алабугин
Ну ничего. В следующем сезоне расквитаются в лиге.
+3
-2
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Владислав Булгаков
На нам не нужен кубок, нам бы их рпл не вылетит - добавил в конце
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An Kr
Дзюбу можно было бы выпустить на концовку, но его даже не взяли. Вопросы к тренеру есть.
+1
-1
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Lestyv
я бы дополнил "...и недостаточно внимателен"
0
-1
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Jeksan
Зачем напрягаться в заведомо слитом матче
+8
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+8
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