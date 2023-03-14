Тренер «Акрона» Калешин о победе над «Локо»: «Выиграли с помощью самоотдачи, веры друг в друга. Очень рады осчастливить наших близких, болельщиков и жителей города»

Теги Локомотив Евгений Калешин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Матч ТВ Сергей Пиняев Акрон Футбол

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин выразил радость от победы над «Локомотивом».

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России клуб из Тольятти прошел москвичей (1:1, по пенальти – 7:6).

«Мы не собирались отдавать так игру, инициативу во втором тайме, но соперник заставил нас так играть. Нам не хватило динамики и давления на ворота и оборону соперника, инициатива перешла к «Локомотиву».

У них очень активный левый фланг. Пиняев создавал преимущество один в один. От него было много остроты. Во втором тайме у нас был один железобетонный шанс, когда мы могли склонить в свою сторону матч.

Выиграли с помощью самоотдачи, веры друг в друга. Очень рады, что сделали счастливыми наших ребят, близких, болельщиков и жителей города.

Замены в конце матча? Чисто игровые моменты, чувствовалось, что уступаем в динамике. Думаю, что они были правильные, был очень тяжелый второй тайм», – сказал Калешин в эфире «Матч ТВ».

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4 комментария

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Спартак Уокер
Выиграли не потому что сильные а потому что Локомотив слабый
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Filipp Gorski
Не знал что тренер Факела уже в Акроне тусуется
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Евгений Шевченко
молодцы, очень добротно играли. причём зная про технарь, но играли до конца и выбили проводниц
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therealgreenman
И без автобуса, за это отдельный респект
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