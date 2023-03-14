«Абаскаль есть в списках пяти итальянских клубов». Агент Гурцкая о тренере «Спартака»

Главный тренер « » интересен итальянским клубам.

«Я знаю точно, что Абаскаль есть в списках пяти итальянских клубов. Он там один из трех кандидатов.

У него очень сильный итальянский агент, он как тренер вырос в Италии», – рассказал агент на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, 13 февраля 33-летний испанец продлил контракт с московским клубом до лета 2025 года.

«Спартак» занимает второе место в Мир РПЛ после 19 туров, отставая на 8 очков от «Зенита». Клуб также играет в полуфинале Фонбет Кубка России пути РПЛ.

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