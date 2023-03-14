«Абаскаль есть в списках пяти итальянских клубов». Агент Гурцкая о тренере «Спартака»

Теги Спартак серия А Италия возможные трансферы агенты Тимур Гурцкая Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль интересен итальянским клубам.

«Я знаю точно, что Абаскаль есть в списках пяти итальянских клубов. Он там один из трех кандидатов.

У него очень сильный итальянский агент, он как тренер вырос в Италии», – рассказал агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, 13 февраля 33-летний испанец продлил контракт с московским клубом до лета 2025 года.

«Спартак» занимает второе место в Мир РПЛ после 19 туров, отставая на 8 очков от «Зенита». Клуб также играет в полуфинале Фонбет Кубка России пути РПЛ.

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28 комментариев

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Любитель пожрать
Потому и продлили.
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La Crosse Bobcats
Ответ Spartakus1984
А почему нет в списках,лучшего тренера России,Семака?
да и слава богу, что в этих списках нету лучшего тренера России последних лет Семака. он находится на своем месте и уходить куда то ну совсем нету резона.
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La Crosse Bobcats
интересно за какие заслуги? насколько я понимаю, у Спартака второй бюджет в лиге, на трансфермаркете сумма состава Спартака тоже на втором месте. и Спартак занимает именно что второе месте. причем сам по себе Абаскаль абсолютный ноунейм. я помню когда Каррера выиграл чемпионство, он и то в Италии работу не нашел, хотя это итальянец и бывший член штаба Конте, а тут?
скорее похоже на вброс г-на Гурцкая)
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svft
не сказал из каких дивизионов клубы
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Бродяга-симпатяга
Итальянцы об этом знают?
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Спартак Уокер
Надеюсь не уйдёт из Спартака
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mallowan
А Мостовой там есть?
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Эден Азаров
Ответ Spartakus1984
А почему нет в списках,лучшего тренера России,Семака?
Зарплату не потянут
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Егор Добрый
у меня есть информация, что есть информация
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илья макаров
а чей агент Гурцкая? просто я не в курсе.
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Мартинелли
Ответ Filipp Gorski
Потому что он русский
Он украинец
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Сергей Круглов
Ответ WhatZ
"Я знаю точно, что Абаскаль есть в списках пяти итальянских клубов. Он там один из трех кандидатов." У них что, на 5 клубов 3 варианта тренеров?
Только тебе не понятно, что у каждого из клубов по три кмндидата
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korobokchekhova
Чемпионат уже связался с агентством. У них никаких списков нет и первый раз слышат. Но Гурцкая такая Гурцкая))
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evil
Не нравится мне этот гусь © (Гурцкая)
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Сергей Круглов
Ответ Spartakus1984
А почему нет в списках,лучшего тренера России,Семака?
😂😂😂
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Filipp Gorski
Ответ Spartakus1984
А почему нет в списках,лучшего тренера России,Семака?
Потому что он русский
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Виталий
Руки прочь , Абаскаль наш !
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Николай Корягин
Там Карреру не могли сколько времени пристроить, а он итальянец и чемпионат со Спартаком выиграл. Так что, товарищ, Гурцкая, заканчивайте пить чачу и нести пургу
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Артём Карачаров
Пусть сделает золотой дубль и едет покорять новые вершины!!!
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Ильдар Фарукшин
Ответ Spartakus1984
А почему нет в списках,лучшего тренера России,Семака?
Смешно, зачёт. Диржи плюс
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Владимир Молявин
Абаскаля не отдадим!!!
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Spartakus1984
А почему нет в списках,лучшего тренера России,Семака?
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Dizzod
когда прошлый раз Гурцкая стал близок к тренеру Спартака ничем хорошим это не закончилось.
+1
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Dan Kennedy
Ну ясна, итальянская агентская мафия продвигает Абаскаля. А гении без работы сидят, т.к. честные.
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dreamstep
Неудивительно, если Спартаку в РПЛ поставил футбол и дал результат, а тут другой язык и менталитет, то там явно востребован. Привет Юранам, Талалаевым, Шалимовым и другим физрукам.
+6
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