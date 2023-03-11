Александр Соболев: «Абаскаль устроил в раздевалке погром во время перерыва. Все когда-то срываются»

не сдерживал эмоций во время перерыва в матче «Спартака» с « ».

О поведении главного тренера красно-белых после первого тайма игры 19-го тура Мир рассказал форвард .

– Что было с концом? До последнего было непонятно?

– Дожали, добавили. Мы очень рады.

– У «Факела» была большая агрессия, нет?

– Все хотят обыграть «Спартак». Ничего необычного.

– Агрессия была и у главного тренера?

– Это бывает. Все когда-то срываются. Мы его видим, когда он бывает таким.

– Какие выражения он произносит?

– Во время перерыва он устроил в раздевалке погром.

– Что вкладываете в слово «погром»?

– Пнул что-нибудь. Я так шел и слышал. Это нормально. Это эмоции. Все так могут вести себя в раздевалке.

– Понял, почему гол отменили?

– Я посмотрел, но даже не хочу об этом говорить. Отменили – значит, не было.

– Говорят, что Литвинов придерживал...

– Когда есть ВАР, можно крутить это в две стороны. Поэтому не хочу комментировать. Можно засчитать, можно нет.

– Ты считаешь, что забил?

– Забил, но его отменили, – сказал форвард « ».

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