Александр Соболев: «Абаскаль устроил в раздевалке погром во время перерыва. Все когда-то срываются»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел видеоповторы Александр Соболев Спорт-Экспресс Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль не сдерживал эмоций во время перерыва в матче «Спартака» с «Факелом».

О поведении главного тренера красно-белых после первого тайма игры 19-го тура Мир РПЛ рассказал форвард Александр Соболев.

– Что было с концом? До последнего было непонятно?

– Дожали, добавили. Мы очень рады.

– У «Факела» была большая агрессия, нет?

– Все хотят обыграть «Спартак». Ничего необычного.

– Агрессия была и у главного тренера?

– Это бывает. Все когда-то срываются. Мы его видим, когда он бывает таким.

– Какие выражения он произносит?

– Во время перерыва он устроил в раздевалке погром.

– Что вкладываете в слово «погром»?

– Пнул что-нибудь. Я так шел и слышал. Это нормально. Это эмоции. Все так могут вести себя в раздевалке.

– Понял, почему гол отменили?

– Я посмотрел, но даже не хочу об этом говорить. Отменили – значит, не было.

– Говорят, что Литвинов придерживал...

– Когда есть ВАР, можно крутить это в две стороны. Поэтому не хочу комментировать. Можно засчитать, можно нет.

– Ты считаешь, что забил?

– Забил, но его отменили, – сказал форвард «Спартака».

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7 комментариев

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EziKKo
я бы еще после Урала разгром устроил, а сегодня ..... у Абаскаля выдержка железная. Саня ты 2 забил, украли.. сегодня вообще без претензий, как на Мартинса скинул1 Красавчик!
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Peter Parker
«Что было с концом? До последнего было непонятно». Это что за вопросы такие? Футбольное интервью или диалог после посещения уролога?
+1
-1
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Lost_in_Trance
Ответ Attikus
Что с матч-центром? Который раз просто умирает на выходных
Причем только футбольный
0
0
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Konstantin Zorin
Абаскаля можно понять.
+2
-1
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Ильдар Фарукшин
Победили, значит помогло. Рыжий молодец значит
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stirliz
Сбежит он из этого цирка, как Тедеско в свое время
0
-5
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Attikus
Что с матч-центром? Который раз просто умирает на выходных
+12
0
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