Александр Соболев: «Абаскаль устроил в раздевалке погром во время перерыва. Все когда-то срываются»
Гильермо Абаскаль не сдерживал эмоций во время перерыва в матче «Спартака» с «Факелом».
О поведении главного тренера красно-белых после первого тайма игры 19-го тура Мир РПЛ рассказал форвард Александр Соболев.
– Что было с концом? До последнего было непонятно?
– Дожали, добавили. Мы очень рады.
– У «Факела» была большая агрессия, нет?
– Все хотят обыграть «Спартак». Ничего необычного.
– Агрессия была и у главного тренера?
– Это бывает. Все когда-то срываются. Мы его видим, когда он бывает таким.
– Какие выражения он произносит?
– Во время перерыва он устроил в раздевалке погром.
– Что вкладываете в слово «погром»?
– Пнул что-нибудь. Я так шел и слышал. Это нормально. Это эмоции. Все так могут вести себя в раздевалке.
– Понял, почему гол отменили?
– Я посмотрел, но даже не хочу об этом говорить. Отменили – значит, не было.
– Говорят, что Литвинов придерживал...
– Когда есть ВАР, можно крутить это в две стороны. Поэтому не хочу комментировать. Можно засчитать, можно нет.
– Ты считаешь, что забил?
– Забил, но его отменили, – сказал форвард «Спартака».
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