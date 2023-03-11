Абаскаль о судействе «Спартака» и поведении после свистка: «Жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел Владислав Безбородов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль объяснил эмоциями свое поведение после матча «Спартак» – «Факел».

Главный тренер красно-белых после финального свистка в игре 19-го тура Мир РПЛ быстро пошел в сторону главного судьи Владислава Безбородова.

Помощник уговаривал его остановиться, но испанец отмахивался и вскидывал левую руку вверх. Сдержать его помогли Шамар Николсон и другие футболисты московской команды.

«Поведение после свистка – это эмоции. Когда мы играем, мы это делаем не только для себя, но и для болельщиков. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру. У соперника были футболисты с бородой, но у нас тоже есть футболисты с бородой.

Тем не менее я доволен, что игра завершилась в нашу пользу. Эмоции – это обычное дело. Мы просто обижаемся, когда что-то идёт не так», – сказал Абаскаль.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Team_Coach
Ответ Артур Багдасарян
Судьи пробивают просто дно за дном, к сожалению. До ядра Земли там уже недалеко.
Ядро пробито давно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Ответ OldRedWhite
Петра Первого на них нет ! Рубить бороды эти ! Хотя стоп … Пётр - болельщик Зенита )))
Болельщик Аякса он)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Круглов
Нормально, теперь Безбородов у нас барбер, а Мешков просто мешок с г 👍😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Круглов
Ответ Пользователь Huawei
Шамар, походу, в авторитете становится в команде.
Он просто большой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Круглов
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален модератором
Не нагнетай! То же самое могу со 100% уверенностью и про Зенит и ЦСКА сказать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MJRom
Рыжик: "Этот ваш beardless ..."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ Rinat Gazimzyanov
Кто просил судей помогать? Без них Спартак и так выигрывал. Ссылки на этот матч не имеют смысла.
Не обращай на это....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Gazimzyanov
Ответ Imax161
Странно, когда засчитали гол Спартака в ворота Локомотива в кубковом матче таких эмоций не было
Кто просил судей помогать? Без них Спартак и так выигрывал. Ссылки на этот матч не имеют смысла.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
серж
На оскорбление тянет. Нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Мерзликин
Как будто дисквала добивается. Отстранят же, и уедет из России
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федот Добрый
Ответ Slavanya
Да, мрачно, наверное, точнее. Поверь мне, друг, игрой своей команды я полностью удовлетворен, но с матча с Сочи в 2020 я начал замечать что качество игры не главное( 🤝🏻
В 20м с Сочи была десятая подряд игра, где Спартаку отменяли голы, придумывали какие-то пенки, и это только в лиге. А тогда же был беспредел иванова в кубке и его отмазывание руководством типа «нет крови - нет нарушения». Тогда Федун чёт не то ляпнул про власть, что сейчас происходит, я не понимаю. Но судьи очень нагло себя ведут.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Что несет этот испанец? Какие бороды. Супа на базе объелся?
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гуго
Гуили стебет, с юмором и сарказмом все хорошо у него.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей К
Великолепный Абаскаль!
Хороший Спартак!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Просто очень- очень странно.. повторюсь очень- очень, что зенит забивает всё по правилам и пенальти им практически не ставят.. Ну это так.. просто заметки)))
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maloy_football@mail.ru
Ответ Артур Багдасарян
Судьи пробивают просто дно за дном, к сожалению. До ядра Земли там уже недалеко.
Не проигрывает судьям)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Румынский Клуж
Ответ Алекс Я
Нормальное.футболисты хуже
Бро, у тебя рейтинг -1000, это ненормально)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Imax161
Странно, когда засчитали гол Спартака в ворота Локомотива в кубковом матче таких эмоций не было
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лепехин
Парикмахер - это лысый Мешков, а барбер - Безбородов ?! Как тонко... Только сейчас его барберы вызовут на заседание по этике наверняка... Бронелобые не поймут
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavanya
Ответ Светлана Агейкина
За ЦСКА. Но после такого, не грустно, а мрачно на душе. И уже не получается себя убедить, что случайно.
Да, мрачно, наверное, точнее. Поверь мне, друг, игрой своей команды я полностью удовлетворен, но с матча с Сочи в 2020 я начал замечать что качество игры не главное( 🤝🏻
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Посторонним В
наши футболисты хоть иногда на серьезные турниры пробиваются, а наших судей там уже давно не видно.
Врать то не надо.в интернете можешь найти список наших судей на ЧМ ,ЧЕ или еврокубках.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Александр Гущин
Пруцев типа ударил по лицу. Но попал по бороде. Удара по голове считай не было
Петра Первого на них нет !
Рубить бороды эти !
Хотя стоп …
Пётр - болельщик Зенита )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Huawei
Шамар, походу, в авторитете становится в команде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Агейкина
Ответ Slavanya
Я как болельщик реально не понимаю почему мне должно быть грустно после победы моей команды, где эта лига свернула не туда?
За ЦСКА. Но после такого, не грустно, а мрачно на душе. И уже не получается себя убедить, что случайно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий