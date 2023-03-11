Абаскаль о судействе «Спартака» и поведении после свистка: «Жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру»

объяснил эмоциями свое поведение после матча « » – « ».

Главный тренер красно-белых после финального свистка в игре 19-го тура Мир быстро пошел в сторону главного судьи .

Помощник уговаривал его остановиться, но испанец отмахивался и вскидывал левую руку вверх. Сдержать его помогли Шамар Николсон и другие футболисты московской команды.

«Поведение после свистка – это эмоции. Когда мы играем, мы это делаем не только для себя, но и для болельщиков. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру. У соперника были футболисты с бородой, но у нас тоже есть футболисты с бородой.

Тем не менее я доволен, что игра завершилась в нашу пользу. Эмоции – это обычное дело. Мы просто обижаемся, когда что-то идёт не так», – сказал Абаскаль.

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