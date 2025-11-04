Президент «Целе»: «С Риерой контактировали пять клубов, в том числе «Спартак» и «Црвена Звезда». Красно-белые посылают скаутов на наши матчи»
Президент «Целе»: «Спартак» контактировал с Альбертом Риерой.
Президент «Целе» Валерий Колотило прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера команды Альберты Риеры.
– Правда ли, что «Спартак» интересуется кандидатурой Риеры? И контактировала ли «Црвена» с тренером?
– Без паники! Правда такая: Риера в Целе, готовит команду к игре.
С Альбертом контактировали пять клубов, в том числе «Спартак» и «Црвена». «Црвена» в клуб не обращалась, но был контакт с агентом, которому клуб сказал «нет».
«Спартак» официально посылает своих скаутов на наши игры, – сказал Валерий Колотило.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости