Президент «Целе»: «С Риерой контактировали пять клубов, в том числе «Спартак» и «Црвена Звезда». Красно-белые посылают скаутов на наши матчи»

Президент «Целе»: «Спартак» контактировал с Альбертом Риерой.

Президент «Целе » Валерий Колотило прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера команды Альберты Риеры .

– Правда ли, что «Спартак» интересуется кандидатурой Риеры? И контактировала ли «Црвена» с тренером?

– Без паники! Правда такая: Риера в Целе, готовит команду к игре.

С Альбертом контактировали пять клубов, в том числе «Спартак» и «Црвена». «Црвена» в клуб не обращалась, но был контакт с агентом, которому клуб сказал «нет».

«Спартак» официально посылает своих скаутов на наши игры, – сказал Валерий Колотило.