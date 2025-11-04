«Станкович совсем никудышный тактик. Игра у «Спартака» появилась, когда «Краснодар» остался восьмером. Но это смешно – играть 10 минут». Первак о красно-белых
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак оценил работу главного тренера команды Деяна Станковича.
– Что делать нынешнему «Спартаку»?
– Поиском ответа на этот вопрос заняты все нормальные люди. О том, что делать, говорил еще Чернышевский. Нужно с головы начинать заниматься этим вопросом, смотреть, кто всех этих людей покупает, отдает за них 23 миллиона.
Тут не в тренере дело. Понятно, что Станкович на иголках сидит, и он не все правильно делает – тактик из него совсем никудышный.
Станкович не может вести подготовку к таким матчам из-за их количества. В его чемпионате таких матчей, к которым нужно готовиться, два за весь год, а у нас через день нужно менять тактику.
Мне, не специалисту, тяжело говорить, но, наверно, Станкович просто не умеет этого делать. Да и в клубе обстановка не совсем нормальная.
Кто-то занимается закупкой футболистов, и, видимо, не по заявке тренера, но так не делается – тренер говорит, кто ему нужен.
Когда я работал, это было так, а сейчас все стали разбираться в футболе: хочу того, хочу этого – деньги же есть, что задумываться.
Я говорю о том, что люди не задумываются, потому что результат такой. Первого тайма вообще не было в матче с «Краснодаром», в конце второго, когда в восьмером остался «Краснодар», появилась игра. Но это же смешно – играть десять минут.
– Может, тренер уже опустил руки?
– Может быть, и свыкся с этим движением, и рукой махнул.
Инфоповод про приглашение в сборную не сработал – это же тоже маленькое цыганское кино. Это всякие агентские штуки, – сказал Юрий Первак.