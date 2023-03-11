Абаскаль про 3:2 с «Факелом»: «В таких сложных матчах я бы сказал 2 слова: характер и достоинство»

считает, что «Спартак» проявил характер в игре с «Факелом» (3:2).

«В таких сложных матчах я бы сказал два слова: характер и достоинство. Да, у нас были ошибки, мы осознаем это, я несу ответственность за них, потому что команда не может так легко пропускать.

Тем не менее команда с первой по 90‑ю минуту билась и каждый из игроков делал это. Я хочу поблагодарить ребят за их реакцию во втором тайме, потому играть против соперника, который вдесятером стоит у своих ворот, сложно», – сказал тренер «Спартака».

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