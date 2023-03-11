Абаскаль про 3:2 с «Факелом»: «В таких сложных матчах я бы сказал 2 слова: характер и достоинство»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» проявил характер в игре с «Факелом» (3:2).

«В таких сложных матчах я бы сказал два слова: характер и достоинство. Да, у нас были ошибки, мы осознаем это, я несу ответственность за них, потому что команда не может так легко пропускать.

Тем не менее команда с первой по 90‑ю минуту билась и каждый из игроков делал это. Я хочу поблагодарить ребят за их реакцию во втором тайме, потому играть против соперника, который вдесятером стоит у своих ворот, сложно», – сказал тренер «Спартака».

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13 комментариев

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Kuba Official
Ответ ART DK
Я понимаю почему Абаскаль психанул. Если пенальти этот еще можно как-то обосновать (хотя Пруцев еле коснулся даже не подбородка , а реально бороды) то с отмененным голом я даже не понимаю где именно увидели фол. И не очень понимаю почему Безбородов не смотрел эпизод на ВАР , он же не свистел до гола? И такая история второй матч подряд . Каким же я был наивным когда вводили ВАР, думал система порядок наведет. Ага, навела…
ну короче, если объективно, это та же ситуация, как в первом кубковом матче с Локо. Литвин был в оффсаиде и мешал игроку Факела добраться до мяча, то бишь участвовал в эпизоде непосредственно. так что всё по делу. а пенальти это чистейший цирк. Пруц не видел игрока Факела, тот сам в его локоть влетел. это не пенальти и уж тем более не жёлтая
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brig_Mercury
Ответ ART DK
Я понимаю почему Абаскаль психанул. Если пенальти этот еще можно как-то обосновать (хотя Пруцев еле коснулся даже не подбородка , а реально бороды) то с отмененным голом я даже не понимаю где именно увидели фол. И не очень понимаю почему Безбородов не смотрел эпизод на ВАР , он же не свистел до гола? И такая история второй матч подряд . Каким же я был наивным когда вводили ВАР, думал система порядок наведет. Ага, навела…
Наверное вещь полезная, как и электронное голосование. Но в руках оч.умелых людей даже это внедрение можно опошлить. Сейчас уже просто фонтанируют версиями по Матчу комментаторы и сульи, почему гол отменили. То есть версию подгоняют под результат.
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Bizzz
где они стояли в 10 во втором тайме, опять принижают соперника ? ну как обычно.
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Ильдар Фарукшин
Я люблю Абаскаль ❤️
+1
-1
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Direct free kick
Очередная победа главного клуба России! В этот раз судья не справился
+3
-1
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Spartanchik
Ответ ART DK
Я понимаю почему Абаскаль психанул. Если пенальти этот еще можно как-то обосновать (хотя Пруцев еле коснулся даже не подбородка , а реально бороды) то с отмененным голом я даже не понимаю где именно увидели фол. И не очень понимаю почему Безбородов не смотрел эпизод на ВАР , он же не свистел до гола? И такая история второй матч подряд . Каким же я был наивным когда вводили ВАР, думал система порядок наведет. Ага, навела…
Ну на самом деле от вар есть польза) теперь у судей нет такого оправдания, что не успел за эпизодом, не видел и т.д. Теперь результативную ошибку судьи сложнее обосновать, стало быть легче этого судью наказать
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sbuivol
Для Безбородова контакт руки с бородой уже нарушение...
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Ussaev M
в голову приходят легендарные слова Кадырова со стадиона
+6
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Сергей Лепехин
Чем подкупает Абаскаль ? Воспитанностью...
+8
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Rio de Janeiro
Болельщиков тоже стоит поблагодарить за то что ходят в такую погоду при фак-айди
+4
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Dr.Gebbelsss
В таких сложных матчах я бы сказал два слова:
Судья *******
+24
-1
+23
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ART DK
Я понимаю почему Абаскаль психанул. Если пенальти этот еще можно как-то обосновать (хотя Пруцев еле коснулся даже не подбородка , а реально бороды) то с отмененным голом я даже не понимаю где именно увидели фол. И не очень понимаю почему Безбородов не смотрел эпизод на ВАР , он же не свистел до гола? И такая история второй матч подряд . Каким же я был наивным когда вводили ВАР, думал система порядок наведет. Ага, навела…
+36
0
+36
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nCuXpalata13
Сказал: характер и достоинство
Подумал: судья-3,2,1
+25
-1
+24
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