Карпин не знает об участии России на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации: «Первый раз слышу»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Азиатская футбольная конфедерация Р-Спорт Футбол

Валерий Карпин не знал, что Россия выступит на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

«Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе», – сказал главный тренер сборной России в ответ на вопрос о турнире.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Россия сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

Формат чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия: 2 группы по 4 команды, выход в финал – с 1-го места

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25 комментариев

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Никому_никабельный
Валерьян в своём репертуаре. Предлагаю журналистам вообще больше ничего у него не спрашивать
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Честный контроль
Физрук Ёптить
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СИ
Очень хорошая задумка от рфс очень хорошая.
Все команды турнира почти равны будет интересно!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Титал Телоян
Просматриваю будущего соперника
В Афганистане можно много чего "увидеть"💨 😈
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Антибаскет Поповича
Вот это подстава. Кудрявый уже настроился товарки гонять и бабло получать за просто так, а тут в чём-то участовать заставляют.
+5
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LaffyTaffy
Интересно, сольют ли наши Афганистану, чтобы не расстраивать братишек и партнеров из Талибана?
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Макс Кидалов
Да да, конечно. Все комментаторы и люди из спортсру знают это, а главный тренер не знает об этом. Как смешно это выглядит, ещё бы во время матчей он сказал бы что не в курсе зачем они играют
Объединённый чемпионат России и Украины, например, Газзаев возглавлял несколько лет и на этом хорошо поднял бабла, хотя ни одного матча так и не состоялось🤣
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ТТД Бубнова
Ответ Svobodu Mne
За что стыдно то?
Учавствовать в этом зашкваре
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Alexander Kochet
Ахахаххахаха
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Владимир Молявин
Всё решили, а тренера сборной в извесность не поставили. Молодцы.
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Геннадий
- Внимание , приборы 60 ..
- Чего 60 ?
- А чего приборы ?
+3
-1
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Уся Ваткин
Без понятия. Первый раз слышу. Не в курсе. Бред. ©
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Svobodu Mne
Ответ ТТД Бубнова
Потому что ему стыдно, вот он и открещивается от этого, понять его можно)
За что стыдно то?
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Вратарь Бага
ну и?
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Aleksey Yashin
Карпин: Можно списать?
Песков: Да, только не списывай один в один
---
Карпин: «Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе»
+11
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mr kovalsky
Валера на матче Россия- Афганистан: я вообще впервые вижу этих футболистов, мимо проходил
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Bartez1986
бред сумасшедшего, - добавил тренер
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ТТД Бубнова
Ответ Макс Кидалов
Да да, конечно. Все комментаторы и люди из спортсру знают это, а главный тренер не знает об этом. Как смешно это выглядит, ещё бы во время матчей он сказал бы что не в курсе зачем они играют
Потому что ему стыдно, вот он и открещивается от этого, понять его можно)
+1
-4
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Макс Кидалов
Да да, конечно. Все комментаторы и люди из спортсру знают это, а главный тренер не знает об этом. Как смешно это выглядит, ещё бы во время матчей он сказал бы что не в курсе зачем они играют
0
-1
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Титал Телоян
Ответ Рузанна Гасоян
Я в Афганистане добавил Валера
Просматриваю будущего соперника
+14
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Pol Belov
прям праздник для селекционеров будет ...
0
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Рузанна Гасоян
Я в Афганистане добавил Валера
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Andrew Petrov
завтра и рфс может такое же сказать
+1
-2
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SMART789
Все баннеры на главной и спецпроекты выкуплены Спартаком, весь сайт красный уже глаза болят

Зачем такие ковровые вливания нефтедолларов в «самый популярный» клуб? Выглядит как будто они за кем то пытаются угнаться и не получается
+2
-7
-5
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damondiamond
хихик
+3
-3
0
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