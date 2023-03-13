Карпин не знает об участии России на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации: «Первый раз слышу»

не знал, что Россия выступит на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

«Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе», – сказал главный тренер сборной России в ответ на вопрос о турнире.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Россия сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

Формат чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия: 2 группы по 4 команды, выход в финал – с 1-го места

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