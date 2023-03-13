Формат чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия: 2 группы по 4 команды, выход в финал – с 1-го места
Сборная России выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
Пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев рассказал, в каком формате пройдет этот турнир.
Ранее стало известно, что свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.
«Восемь команд будут разделены на две группы. Победители групп сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места в группах, поспорят за третье место на турнире.
Матчи турнира CAFA примут Ташкент и Бишкек. Еще один участник определится позже», – сказал Салиев.
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