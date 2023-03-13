Формат чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия: 2 группы по 4 команды, выход в финал – с 1-го места

Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Ирана по футболу сборная Таджикистана Сборная Кыргызстана по футболу сборная Афганистана Азиатская футбольная конфедерация Сборная Туркменистана по футболу Футбол

Сборная России выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

Пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев рассказал, в каком формате пройдет этот турнир.

Ранее стало известно, что свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. 

«Восемь команд будут разделены на две группы. Победители групп сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места в группах, поспорят за третье место на турнире.

Матчи турнира CAFA примут Ташкент и Бишкек. Еще один участник определится позже», – сказал Салиев.

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53 комментария

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endrioo
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вот он - лучший футбол! Афганистаны, Ираны. Битва скреп!
Парадокс в том, что правительство Афганистана у нас признано террористическим, при этом, это не мешает нам иметь с ним какие-то дела.
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СИ
А зато мы на двух стульях- и из уефа не ушли а в Азии уже играем! Наверное такого ещё не было в футбольной истории - РФС рулит!
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Жанна Калгина
А призовые кто платить будет,экономическая составляющая тоже интересна
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Макс Фет
Ответ kerasin111
Как же это все нелепо и смешно. Похороните российский футбол уже до конца, не останавливайтесь!!!
а как участие в этом турнире может похоронить российский футбол?
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marla zinger
Ответ Savardus
А я думал это не страна, а девиз турнира: I ran - Я побежал (бежал, бегал)
Вообще-то айран - это официальный напиток турнира!
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Сергей Чекрыжов
Дзюбу жаль. Мог бы набить стату с Афганистаном на кабульском выезде
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AntOn
то, о чем мы так долго мечтали, станет явью - возьмем трофей ) скорее всего )))
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endrioo
Интересно Кабул примет наших футболистов?
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Евгений Аулин
Есть шанс на бронзу
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Neyron
Ответ Roman
Перед последним туром будем считать расклады
И как всегда, не все будет зависеть только от нас.
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$-AGROHIM-$
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вот он - лучший футбол! Афганистаны, Ираны. Битва скреп!
Иран выиграет
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Макс Фет
Ответ Dj_dale
Подождите радоваться, восьмого участника ещё не объявили, там наверняка Аргентина.
или даже Китай
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Артемий Савелов
спонсор турнира движание Талибан.
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Dj_dale
Подождите радоваться, восьмого участника ещё не объявили, там наверняка Аргентина.
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Игорь Волков
Кмшлачная футбольная интеграция
+1
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Lestyv
Ответ Roman
Перед последним туром будем считать расклады
Главное, чтобы перед финалом дали возможность Зеленскому выступить :))
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-3
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KMR
В прошлом Узбекистан имел 2 команды
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Lestyv
Ответ Плеймейкер87
Кто же станет 8-м счастливчиком?)
Украина? США?
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Lestyv
Ответ beltravel71
Все шесть членов Ассоциации и 2 группы по 4 команды..как-то не сходиться баланс
Все шесть членов ассоциации, плюс приглашенная команда России, плюс еще один участник будет объявлен позднее. Все есть в новости)
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Сергей Чекрыжов
Ахахаха
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Fox Pyromaniac
Ответ beltravel71
Все шесть членов Ассоциации и 2 группы по 4 команды..как-то не сходиться баланс
6 членов CAFA + Россия + ещё один гость.
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Messer Madser
💩💩💩💩
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elan_
А когда-то все смеялись над шуткой про Москвабад..
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Gustav Forsberg
Ответ MikhaL
Последними сборную талибов позовут
они судить будут
+1
0
+1
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