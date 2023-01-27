Кутепов о Саудовской Аравии на ЧМ-2022: «Это просто мы не поехали, мы бы их обыграли. Россия могла бы претендовать на выход из группы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу Торпедо Сборная Саудовской Аравии по футболу Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2022 Илья Кутепов Р-Спорт ахахаха Футбол

Илья Кутепов считает, что сборная России обыграла бы Саудовскую Аравию на ЧМ-2022.

«Чемпионат мира получился очень живой, интересный. Финал был захватывающий, болел за Аргентину. Только саудовцы их обыграли. Они сделали свое дело и теперь говорят, что чемпионов мира обыграли.

Прибавила ли Саудовская Аравия после ЧМ-2018? Это просто мы не поехали (смеется). Так бы мы их обыграли в Катаре. Наша сборная могла бы претендовать на выход из группы.

Что касается перехода в Азию, то сможем еще раз встретиться с Саудовской Аравией, будет замечательно (улыбается). Повторим 5:0, может быть (смеется). Если федерация скажет играть в Азии – будем там играть. Мы не можем сказать свое слово», – заявил защитник «Торпедо».

Игроки сборной России, которые обыграли Саудовскую Аравию 5:0: где они сейчас?

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13 комментариев

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Лев Эллис
Ответ OldRedWhite
Шелупонь всякая , недостойная выхода из группы ! Вроде Бельгии или Германии !
слишком тонко для местной аудитории.
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Recreated
Особенно с тобой, Илюха, ёпта!)
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kk.abb
Сказало бесполезное лимитное дитя, которое за последние 3 сезона и 1000 минут не сыграл.
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art.shu05@gmail.com
Кутепов ещё отмечает)
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Aleksey Yashin
Карьера Кутепова:
2018: Выход в 1/4 на ЧМ (улыбается)
2018: Кутеповым интересуется Фиорентина (смеётся)
2020: Тедеско выпускает Кутепова на позицию нападающего (уже не смеётся)
2022: Переход в Торпедо (уже не улыбается)
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Sergey Kuznetsov
да, блин, угомонитесь уже!
ералаш какой то
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OldRedWhite
Ответ Вартан Айвазян
Туда попасть надо было ещё, шведы и поляки, которые кстати Саудитов обыграли, не подарки, для России точно
Шелупонь всякая , недостойная выхода из группы !
Вроде Бельгии или Германии !
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-6
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Вартан Айвазян
Туда попасть надо было ещё, шведы и поляки, которые кстати Саудитов обыграли, не подарки, для России точно
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utsh44psmr
И Месси бы остался без кубка.
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Иракли Лория
Ну на выход из группы то явно бы претендовали, учитывая то, что Хорватия, обвгравшая нас только благодаря автоголу, заняла 3 место
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DrunkGonzo
яркая иллюстрация к "молчи- за умного сойдёшь"
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M_i_t_y_a
Тег ахахаха явно к месту
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fellx
Договорились бы с ФИФА и Катаром, могли бы и чемпионами стать. В каждом матче пенальти бы давали, не замечали бы фолы. Уже рабочая схема
+3
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