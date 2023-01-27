Кутепов о Саудовской Аравии на ЧМ-2022: «Это просто мы не поехали, мы бы их обыграли. Россия могла бы претендовать на выход из группы»

считает, что сборная России обыграла бы Саудовскую Аравию на .

«Чемпионат мира получился очень живой, интересный. Финал был захватывающий, болел за . Только саудовцы их обыграли. Они сделали свое дело и теперь говорят, что чемпионов мира обыграли.

Прибавила ли после ЧМ-2018? Это просто мы не поехали (смеется). Так бы мы их обыграли в Катаре. Наша сборная могла бы претендовать на выход из группы.

Что касается перехода в Азию, то сможем еще раз встретиться с Саудовской Аравией, будет замечательно (улыбается). Повторим 5:0, может быть (смеется). Если федерация скажет играть в Азии – будем там играть. Мы не можем сказать свое слово», – заявил защитник « ».

Игроки сборной России, которые обыграли Саудовскую Аравию 5:0: где они сейчас?