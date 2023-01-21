Жена Карпина о русских в Эстонии: «Никто из родственников и друзей не ощущает никакого давления»

Жена Валерия Карпина рассказала об отношении к русским в Эстонии.

Валерий и – уроженцы эстонского города Нарва.

«Все мои родственники и друзья являются русскими, но все работают, некоторые даже чиновниками. Насколько я слышу от них, никто не ощущает никакого давления.

Приезжая в Таллин даже сейчас, говоря на русском языке, не ощущаем никакого негатива», – сказала супруга главного тренера « » и сборной России.

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