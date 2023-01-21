Жена Карпина о русских в Эстонии: «Никто из родственников и друзей не ощущает никакого давления»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Р-Спорт Дарья Карпина Футбол

Жена Валерия Карпина рассказала об отношении к русским в Эстонии. 

Валерий и Дарья Карпины – уроженцы эстонского города Нарва.

«Все мои родственники и друзья являются русскими, но все работают, некоторые даже чиновниками. Насколько я слышу от них, никто не ощущает никакого давления.

Приезжая в Таллин даже сейчас, говоря на русском языке, не ощущаем никакого негатива», – сказала супруга главного тренера «Ростова» и сборной России.

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157 комментариев

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denP85
Ответ Пыпа
Может для начала нужно выучить государственный язык? Вы знаете в России министров без знания русского языка? Ведь здесь на родной земле проживают татары, якуты, башкиры и др.
Русские в Эстонии живут сотни лет, таллин(Ревель) вообще был основан русским князем. Не кажется ли тебе, что государство Эстония, которому 30 лет от роду должно подстраиваться под своих граждан, а не наоборот.
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ss_podonok
Ответ Давид Agabekyan
А почему эстонцы должны не любить граждан Эстонии?
потому что карпин не смотря на гражданство эстонии- тренер сборной России. такой пост подразумевает молчаливое согласие с путинским режимом
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Честный контроль
"ЖенаКарпина" одним словом. Что с нее взять.
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denP85
Ответ mag+
в Москве я тоже не вижу ни татарских ни башкирских ни якутских школ и даже нет каналов ))
В Таллине больше 50% населения русские, во всей Эстонии больше 30%. То есть треть населения лишена образования, телевидения и прочих элементарных услуг на родном языке. Якуты, башкиры в своих национальных республиках все это имеют, а в масштабах страны они не составляют и 1% населения. Так что сравнение твое просто пук в воду. Впрочем, необразованность и некомпетентность-это визитная карточка либералов и украинцев.
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ss_podonok
Ответ Aleksandr Danilov
Я гражданин Латвии, в обычной жизни нет давления за русский язык. Но как касается политики, латыши ведут себя как Путин по отношению к оппозиции - притяснения и запреты. Вот и думай, хорошо это или плохо
не слышали про алконафтера? интересно узнать про отношение к нему от латышей
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Пыпа
Ответ Кинг Конг Жив
Ну конечно Дарья русофобии нет. Только вот все русские ТВ каналы звкрыты, ежедневных газет на русском давно нет, при приеме на работу в первую очередь рассматривают CV кандидатов с эст фамилиями, нет ни одного министра в правительстве с руссской фамилией при численности русскоязычного населения больше 30% и т.д. примеров много. Ну и еще она забыла истерику эстонской прессы и чиновников по поводу встречи некоего уроженца Нарвы и гражданина Эстнии с футболистами этой самой Эстонии. А так все норм.
Может для начала нужно выучить государственный язык? Вы знаете в России министров без знания русского языка? Ведь здесь на родной земле проживают татары, якуты, башкиры и др.
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VuNePonimaete
Ответ denP85
ЗРК стоят по всему периметру вокруг Белого Дома в Вашингтоне. И что?)
Там они тоже на жилых кварталах стоят? 😀
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Регион-36
Ответ filippa
трындит ккк дышит я тут диву и ощущаю. из 101 депутата 1 рускоязычный при том что 20% население рускоговорящие. школы закрываются в садик не попасть. разнмца межде зп эстонцев и рускоязычных %15-20. так что не надо свистеть.. а и все телевидение отрубили. а если читать эстонские новости так укры щавтра моску возьмут .
а у нас много депутатов эстоноговорящих, садиков и школ, ТВ итд. их ?) у меня даже невро/ньюс и евроспорт обрубили )
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Marcus-light
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
80 назад к русским, которые уехали из России и жали руки немцам, тоже плохо относились. Догадываешься почему?
Чушь какая, вам бы историю подучить
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denP85
Ответ Astin
кулинары усиленно продвигают мысль что главное перетерпеть и украинцы скоро сами сдадутся.
Конечно, вы скоро сдадитесь. Оружие у ваших хозяев заканчивается, но обычных людей на Западе ваш сиплый карлик уже просто заколебал хрюкать из каждого утюга(инфа с мест)))
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An Kr
Ответ D-eisler@yandex.ru
А почему тогда за фото с Карпиным оф. лица начали гон?
Потому что перед хозяевами не удобно. Кто дотирует их экономику так они и будут говорить, а то не придет очередной транш. А на бытовом уррвне можно и дружить.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Marcus-light
И да, в России мне кажется сейчас больше гона на русских, кто уехал, кто жмёт руки украинцам публично, кто не согласен. Нет?
80 назад к русским, которые уехали из России и жали руки немцам, тоже плохо относились. Догадываешься почему?
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Игорь Новиков
Ответ Wiley Fox
Новиков, расскажи - может ли гражданин Эстонии иметь второй паспорт другой страны? Читал, что нет. А как на деле?
Я не в курсе, если честно. По-моему, до 18 лет можно два (у племянника эстонский и российский - по отцу и матери), а потом вроде бы надо один выбрать.

Но у людей ранга Карпина, каких-нибудь депутатов, наверняка, есть свои лазейки.
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Денис Головин
Я там родился и прожил 16 лет. И видел своими глазами парады ветеранов войск сс, запрет 9 мая, необслуживание в различных учреждениях если по-русски говоришь и т. д. Но эстонский я учить не собирался, считал, что это они должны учить русский, ну и поэтому наши пути разошлись. 😁 А русских они не любят, всегда считали нас оккупантами. Так что, землячка немного не договаривает.
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mag+
Ответ Кинг Конг Жив
Ну конечно Дарья русофобии нет. Только вот все русские ТВ каналы звкрыты, ежедневных газет на русском давно нет, при приеме на работу в первую очередь рассматривают CV кандидатов с эст фамилиями, нет ни одного министра в правительстве с руссской фамилией при численности русскоязычного населения больше 30% и т.д. примеров много. Ну и еще она забыла истерику эстонской прессы и чиновников по поводу встречи некоего уроженца Нарвы и гражданина Эстнии с футболистами этой самой Эстонии. А так все норм.
в Москве я тоже не вижу ни татарских ни башкирских ни якутских школ и даже нет каналов ))
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dinamo1923
Ответ Николай Игнатьев
И зачем об этом пукать в инфопространство, когда по другому, имея там родственников, и не могла.
Открой свой сайт и не пускай
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mag+
соловьев бы поспорил
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dinamo1923
Ответ Stanislav Ko
Ей туда ездить надо, вот и врёт... От знакомых в Эстонии, Латвии совсем другая инфа...
Ага , Кучера наверно их тоже знает
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denP85
Ответ Дмитрий Родионов
Родственники моей жены тоже русские давно живут в эстонии и все норм,живут еще лучше чем мы.просто мы слишком много о себе думаем что мы токие великие и нас все должны слушать и подчинятся,нужно жить в мире со всеми.
🤣🤣🤣🤣
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denP85
Ответ Кинг Конг Жив
Ну конечно Дарья русофобии нет. Только вот все русские ТВ каналы звкрыты, ежедневных газет на русском давно нет, при приеме на работу в первую очередь рассматривают CV кандидатов с эст фамилиями, нет ни одного министра в правительстве с руссской фамилией при численности русскоязычного населения больше 30% и т.д. примеров много. Ну и еще она забыла истерику эстонской прессы и чиновников по поводу встречи некоего уроженца Нарвы и гражданина Эстнии с футболистами этой самой Эстонии. А так все норм.
Все так. Даже забавно, как тут в комментах платные боты и горстка бесплатных дурачков пытаются выставить абсолютно дремуче ксенофобную на государственном уровне эстонию цивилизованным государством. Это очень смешно.
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Astin
Ответ Hong Kil
"На Украине фашизма нет...."
в Росси - честные выборы! и оппозиция в Думе!
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Pigmalion
Ответ Astin
кулинарные боевики
Шапочку из фольги надел, боец?
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Astin
Ответ Alex Chernov
Всем плевать по факту на войну эту. Это нормально, жизнь. 🙃
кулинары усиленно продвигают мысль что главное перетерпеть и украинцы скоро сами сдадутся.
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Astin
Ответ Pigmalion
Но эстонская номенклатура - враг.
кулинарные боевики
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Кинг Конг Жив
Ну конечно Дарья русофобии нет. Только вот все русские ТВ каналы звкрыты, ежедневных газет на русском давно нет, при приеме на работу в первую очередь рассматривают CV кандидатов с эст фамилиями, нет ни одного министра в правительстве с руссской фамилией при численности русскоязычного населения больше 30% и т.д. примеров много. Ну и еще она забыла истерику эстонской прессы и чиновников по поводу встречи некоего уроженца Нарвы и гражданина Эстнии с футболистами этой самой Эстонии. А так все норм.
+4
-4
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