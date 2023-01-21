Жена Карпина о русских в Эстонии: «Никто из родственников и друзей не ощущает никакого давления»
Жена Валерия Карпина рассказала об отношении к русским в Эстонии.
Валерий и Дарья Карпины – уроженцы эстонского города Нарва.
«Все мои родственники и друзья являются русскими, но все работают, некоторые даже чиновниками. Насколько я слышу от них, никто не ощущает никакого давления.
Приезжая в Таллин даже сейчас, говоря на русском языке, не ощущаем никакого негатива», – сказала супруга главного тренера «Ростова» и сборной России.
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Премьер-министр Эстонии против встречи футболистов с Карпиным. А ведь он крепко связан с родиной – от промо интеграции в ЕС до выборов
Но у людей ранга Карпина, каких-нибудь депутатов, наверняка, есть свои лазейки.