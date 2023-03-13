Россия выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Он пройдет с 9 по 21 июня

Сборная России выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

Об этом сообщил пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

«Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года», – сказал Салиев.

Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласили для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

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