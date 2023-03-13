Россия выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Он пройдет с 9 по 21 июня

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Сборная России выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

Об этом сообщил пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

«Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года», – сказал Салиев.

Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласили для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

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206 комментариев

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PazzoBimbo88
Дожили(((
Соперники которых мы заслужили!
Лучше сделать три сборных России из вызванных на сборы и рубиться между собой.
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Виктор
Ответ Виталий Поварещенков
Ну все, катастрофа. Капец нашей сборной. Таджики нас заштукатуря… то есть вынесут
Вынесут цыгане,а так все верно.
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Виктор
Ответ rarog
Не зря Малком с Клаудом гражданство делали. Когда ещё выпадет шанс бразильцу с талибами в футбол сыграть
Умение смотреть в будущее
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Shuller18
Ну в целом интересно, почему бы и нет? Правда будет ржачно, если не выиграем)
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По-честноку
Да пусть играют, хоспаде. Сколько критиков собралось, ты посмотри. Будто постоянно в призовых на евро турнирах.
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АГОШКИН Алексей
Ответ BananaMama
Если бы она целиком состояла из игроков, осудивших воблу - да, восхищался бы
Тогда им не заплатят,молчат и то хорошо. Федя один высказался в первые дни,а дзюба лизнул глубоко.
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trav
Ответ АГОШКИН Алексей
Лучше играть со странами террористами!!
но с Украиной мы не играем
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Мурад Сахаткулиев
Ответ градус ненависти
Копа дель Шмаль
😀👍
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ТТД Бубнова
Ответ CherenkovF
В общем у нас будет свой Кубок мира, только без блэк джэка и ****
Кубок третьего мира
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Виктор
Ответ zhukas58
Я был лучшего мнения о Карпине, не думал, что он мараться так будет, тренируя команду, которой нет…
А у него выбора нет,хотя выбор есть всегда,но с футболом в яроссии придётся закончить.
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АГОШКИН Алексей
Ответ a2wai
Ну в текущей ситуации в принципе-то и неплохой вариант. Товарняки показали, что среднеазиатские страны играют не так уж и плохо.
Только 6аши не играют совсем,а те не плохо.
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ML26
Ответ Pavlyushavin
15 лет. Итоги. Путь от полуфинала Евро08 до вот этого.
Да можно даже поближе взять. Путь от 1/4 ЧМ2018, где проиграли по пенальти финалисту до вот этого
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volens-docens
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!
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ТТД Бубнова
Победитель получит мешок насвая.
Спасибо деду хоккеисту!
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Макс Фет
Ответ Молодой Френки
Даже не знаю кто это будет смотреть. Точно не я
ну конечно будешь, куда ты денешься, ещё и на спортсе в темах про этот турнир будешь комментарии оставлять, а вот кстати уже оставил
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Вадим Слуцкий
Внимание! Там играют верхом на ишаках! Срочно надо переучивать их!
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BananaMama
Ответ АГОШКИН Алексей
А нашей сборной не восхищается играющей вопреки всему?)))
Если бы она целиком состояла из игроков, осудивших воблу - да, восхищался бы
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АГОШКИН Алексей
Ответ Alexandr Donskoy
Причём тут вообще это????
Вы считаете не при чем?
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Макс Фет
Ответ Wasilij Petrow
"Центрально-азиатская федерация создана в 2015 г. по инициативе Федерации футбола Ирана, входившей в состав Федерации футбола Западной Азии вместе с арабскими странами, с которыми иранская федерация футбола имела различные разногласия". Т.е. создана была, в сущности, ради страны-изгоя, а тут и нам пригодилась.
Иран же и на ЧМ играет, чтож это за изгой такой?
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LCY
Это победа! Денафутболизация
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АГОШКИН Алексей
Ответ Гоша Петров
не понимаю иронии по поводу Ирана,футбол вообще смотришь?посмотри 2 последних чемпионата мира,много интересного почерпнешь для себя
Да смотрели людей расстреливают,за то что против власти!!
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Павел Ларичев
Ответ Влад Путман
Это прорыв или гойда???
Это "все идет по плану".
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ansdv
Будет интересно посмотреть за лигой изгоев :)
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Тимур Тима
Угар будет если россияне первыми не станут))))Тогда точно всей толпой в Медиалигу)))
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АГОШКИН Алексей
Ответ BananaMama
В части международных отношений увы так и есть, но тут скорее всего будет сборная, контролируемая легитимной афганской футбольной федерацией. Туда в основном набирают афганцев из-за рубежа, например один из лидеров - воспитанник Анжи (афганец по отцу) Шариф Мухаммад. А так там людей из пятой немецкой, четвёртой датской лиг набирают, и тому подобного уровня. Но несмотря на уровень, я если честно такой сборной, играющей вопреки всему, восхищаюсь
А нашей сборной не восхищается играющей вопреки всему?)))
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