«При антироссийской политике в Европе, где нас не ждут, это неизбежно». Карякин об РФС в Азии

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сергей Карякин Азиатская футбольная конфедерация Политика Р-Спорт Футбол

Гроссмейстер Сергей Карякин выступает за переход российского футбола в Азию.

– Выиграет ли российский футбол от перехода в Азию?

– Я уверен, что это неизбежно при продолжении той антироссийской политики в Европе.

Нас там не ждут, это надо уже принять как свершившийся факт. И просто надо двигаться дальше. Чем быстрее мы начнем движение в сторону БРИКС и дружественных стран, тем будет лучше для нас, – заявил шахматист.

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

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47 комментариев

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okkervil
Уж лучше нигде.
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Денис Давыдов
Ответ Crazy_ivan
Полировщики задних проходов - это манкурты, сбежавшие из страны и готовые что угодно говорить, лишь бы их не отменили и счета не позакрывали. А Карякина забанила шахматная федерация за позицию. Сейчас в тренде быть быть другом нацистов и врагом России и русских, поэтому претензия к Карякину мимо кассы абсолютно
Ты реально крейзи
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здоровяк
Ответ Антон Александров
Россия Иран КНДР Сирия
А еще Артик и Асти
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лысый сый.
Ответ feelthedroom@mail.ru
Комментаторы со спортса куда компетентнее и умнее Карякина, спору нет) Как же достал этот сайт, одни леваки , как же дудь круто воспитал свою аудиторию.
Одно радует - со всеми многолетними накачками, с полугодовой раскруткой и 200 млн просмотров, недовольных в стране оказалось в 2раза меньше чем в одном единственном, не самом большом г.Минске.
Аудитория Дудя это все диванные бойцы. А Спортс это место куда сливается протестная энергия.
Ну разве не красиво ??!!
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Сергей Чекрыжов
Он ещё и в футболе эксперт...
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Balt
Эта тема с РФС в Азии популизм и ничего более. Футбол это у нас не только сборная и РПЛ. Это ещё детские и молодёжные команды, женский футбол, пляжный футбол, футзал. А другие виды спорта? Это просто офигенно сложный и тяжёдый процесс в контектсе всего российского спорта. Это вам не начать в другой магазин ходить вместо прежнего.
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Togliattinec
Ответ Crazy_ivan
Полировщики задних проходов - это манкурты, сбежавшие из страны и готовые что угодно говорить, лишь бы их не отменили и счета не позакрывали. А Карякина забанила шахматная федерация за позицию. Сейчас в тренде быть быть другом нацистов и врагом России и русских, поэтому претензия к Карякину мимо кассы абсолютно
а те, кто обменяли нацистов из Азова на обычного родственника царя, хотят клялись их повестить и наказать - они тоже друзья нацистов, верно?)

А те, кто отправил на смерть десятки тысяч русских в боевых действиях, и тем самым подорвал генофонд нации - они враги русских?
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Kappa Pride
Ответ Антон Александров
Россия Иран КНДР Сирия
Ну и Беларусь, конечно
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Антон Александров
Ответ здоровяк
Бразилия сейчас под большим вопросом. Похоже, будет преобразование в РИКС
Россия Иран КНДР Сирия
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здоровяк
Ответ SadButTrue
Это вряд ли. Из БРИКС нельзя выйти, туда нельзя войти, но также там не будет никаких футбольных спартакиад без разрешения банка Голдман Сакс. Поэтому стремится в сторону БРИКС для России это такой же оксюморон, что стремится в союз стран начинающихся на Р. Руанда, Румыния, Россия. Братья навек!
Ну только сегодня Бразилия заявила, что подрочите пока сами там, а мы пару лет понаблюдаем за этим)
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goshforever
Ответ M_i_t_y_a
А в Азии кто тебя ждёт, приспособленец?
"Вопрос перехода Федерации шахмат России (ФШР) из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию будет рассмотрен в феврале 2023 года, сообщил глава ФШР Андрей Филатов"

Значит ждут
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goshforever
Ответ Классный руководитель
Блин, да кто же у него постоянно спрашивает и ему звонит! Такое ощущение что один и тот же антиприколист звонит по кругу Карякину, Родниной, Тарасовой, Терюшкову, Журовой и потом опять по кругу. Давайте уже другим звоните, эти порядком надоели...
Как я понимаю, Р-спорт взял у Карякина большое интервью. В основном про шахматы и несколько вопросов про "другое".
Спортс.ру берет это интервью и отколупывает от него кусочки, давая отдельными новостями.

Терюшков и остальные, наверно, вообще вещают в передачке "Есть тема" на "Матче", и их перлы оттуда берут
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Afinogenov
Ответ Милдронат Бромантанов
Серёжа, всё уже давно поняли, что вы от карьеры шахматиста, выбрали путь полировщика задних проходов, можете теперь делать это молча.
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Crazy_ivan
Ответ Милдронат Бромантанов
Серёжа, всё уже давно поняли, что вы от карьеры шахматиста, выбрали путь полировщика задних проходов, можете теперь делать это молча.
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SadButTrue
Ответ здоровяк
Бразилия сейчас под большим вопросом. Похоже, будет преобразование в РИКС
Это вряд ли. Из БРИКС нельзя выйти, туда нельзя войти, но также там не будет никаких футбольных спартакиад без разрешения банка Голдман Сакс. Поэтому стремится в сторону БРИКС для России это такой же оксюморон, что стремится в союз стран начинающихся на Р. Руанда, Румыния, Россия. Братья навек!
+3
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Red Line
Прекрасная логика.
Антироссийскую политику нельзя проводить, но античеловеческую - можно.

Карякину в депутатишки госдурки пора.
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Pb-SE
Ответ Savarona25
Этот любитель Сталина, если бы родился в его время, сидел бы за полярным кругом и играл в шахматы с фигурами из хлебного мякиша и писал бы письма со словами "произошла чудовищная ошибка", а тут разошелся - постоянно судит про то, о чем и понятия не имеет.
Скорее доносы бы строчил на других шахматистов.
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Pb-SE
Ответ Злобный Конь
Не,ну почему. В Европе ждут россиян,но пока не всех,и пока только в Нидерландах.
"Пока не всех" звучит зловеще. Думаешь, все там будем?
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Pb-SE
Лучше в Арктику. И футболистов, и Карякина, и власть.
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Миха Терпак
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
По идеи шахматисты умные люди, а этот какой то странный
А он и так умный. О нем стали звбывать, шахматами уже ему не звтащить, надо пиарить себя высказываниями про антироссийскую политику, вдруг до кормушки допустят.
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Классный руководитель
Блин, да кто же у него постоянно спрашивает и ему звонит!
Такое ощущение что один и тот же антиприколист звонит по кругу Карякину, Родниной, Тарасовой, Терюшкову, Журовой и потом опять по кругу.
Давайте уже другим звоните, эти порядком надоели...
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шампион
Этого Остапа тоже так и тянет в Рио-де-Жанейро.
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Миха Терпак
Не все таки Карякин умны прихвостень, нашел свою стезю чтобы пропиарить свое имя , которое было забыто, просто высказывайся про антироссийскую политику, в стиле Валуева, и все у тебя в жизни наладится, мб даже к кормушке пропустят.
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dimitrii36
Ответ Злобный Конь
Не,ну почему. В Европе ждут россиян,но пока не всех,и пока только в Нидерландах.
герой газпрома везде на почетных местах, санкции не вводят, а то отключат газ...
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Balt39
Ответ feelthedroom@mail.ru
Комментаторы со спортса куда компетентнее и умнее Карякина, спору нет) Как же достал этот сайт, одни леваки , как же дудь круто воспитал свою аудиторию.
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