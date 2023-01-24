«При антироссийской политике в Европе, где нас не ждут, это неизбежно». Карякин об РФС в Азии
Гроссмейстер Сергей Карякин выступает за переход российского футбола в Азию.
– Выиграет ли российский футбол от перехода в Азию?
– Я уверен, что это неизбежно при продолжении той антироссийской политики в Европе.
Нас там не ждут, это надо уже принять как свершившийся факт. И просто надо двигаться дальше. Чем быстрее мы начнем движение в сторону БРИКС и дружественных стран, тем будет лучше для нас, – заявил шахматист.
Аудитория Дудя это все диванные бойцы. А Спортс это место куда сливается протестная энергия.
Ну разве не красиво ??!!
А те, кто отправил на смерть десятки тысяч русских в боевых действиях, и тем самым подорвал генофонд нации - они враги русских?
Значит ждут
Спортс.ру берет это интервью и отколупывает от него кусочки, давая отдельными новостями.
Терюшков и остальные, наверно, вообще вещают в передачке "Есть тема" на "Матче", и их перлы оттуда берут
Антироссийскую политику нельзя проводить, но античеловеческую - можно.
Карякину в депутатишки госдурки пора.
Такое ощущение что один и тот же антиприколист звонит по кругу Карякину, Родниной, Тарасовой, Терюшкову, Журовой и потом опять по кругу.
Давайте уже другим звоните, эти порядком надоели...