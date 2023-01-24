«При антироссийской политике в Европе, где нас не ждут, это неизбежно». Карякин об РФС в Азии

Гроссмейстер Сергей Карякин выступает за переход российского футбола в Азию.

– Выиграет ли российский футбол от перехода в Азию?

– Я уверен, что это неизбежно при продолжении той антироссийской политики в Европе.

Нас там не ждут, это надо уже принять как свершившийся факт. И просто надо двигаться дальше. Чем быстрее мы начнем движение в сторону БРИКС и дружественных стран, тем будет лучше для нас, – заявил шахматист.

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать