Виталий Дьяков: «На месте Карпина вызвал бы Дзюбу в сборную. Пусть забьет гол и обгонит Кержакова»

считает, что стоит вызвать в сборную России.

– Что должно произойти, чтобы вызвал Дзюбу в сборную?

– Карпин же объяснял, что в нынешней ситуации приглашать возрастных игроков не имеет смысла. Исключение – вратари. Но здесь все отдано на откуп Кафанову.

Вот если бы предстояли официальные матчи, думаю, в сборной были бы и Смолов, и Дзюба. А пока шанс дают молодым – отчасти искусственно. Криминала в этом не вижу. Пускай набираются опыта.

В то же время не будем забывать, что Дзюба в шаге от рекорда по голам за сборную России. Еще один мяч – и обгонит Кержакова. Артем не скрывает, что для него это очень важно.

Он многое сделал для национальной команды, провел за нее более полусотни матчей. С учетом его заслуг я бы на месте Карпина наступил на горло собственной песне и вызвал бы Дзюбу.

Раз уж матчи товарищеские – что мешает выпустить его на поле? Забьет тот самый гол, потом все Артема поздравят, пожмут руку, и он скажет: «Валерий Георгиевич, спасибо! Я свое дело сделал. Дальше без меня». Получится красивая история, от которой наш футбол только выиграет, – сказал экс-защитник « » и «Динамо», выступающий сейчас за медиафутбольный «БроукБойз».