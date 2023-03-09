Виталий Дьяков: «На месте Карпина вызвал бы Дзюбу в сборную. Пусть забьет гол и обгонит Кержакова»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Виталий Дьяков Спорт-Экспресс Футбол

Виталий Дьяков считает, что Артема Дзюбу стоит вызвать в сборную России.

– Что должно произойти, чтобы Карпин вызвал Дзюбу в сборную?

– Карпин же объяснял, что в нынешней ситуации приглашать возрастных игроков не имеет смысла. Исключение – вратари. Но здесь все отдано на откуп Кафанову.

Вот если бы предстояли официальные матчи, думаю, в сборной были бы и Смолов, и Дзюба. А пока шанс дают молодым – отчасти искусственно. Криминала в этом не вижу. Пускай набираются опыта.

В то же время не будем забывать, что Дзюба в шаге от рекорда по голам за сборную России. Еще один мяч – и обгонит Кержакова. Артем не скрывает, что для него это очень важно.

Он многое сделал для национальной команды, провел за нее более полусотни матчей. С учетом его заслуг я бы на месте Карпина наступил на горло собственной песне и вызвал бы Дзюбу.

Раз уж матчи товарищеские – что мешает выпустить его на поле? Забьет тот самый гол, потом все Артема поздравят, пожмут руку, и он скажет: «Валерий Георгиевич, спасибо! Я свое дело сделал. Дальше без меня». Получится красивая история, от которой наш футбол только выиграет, – сказал экс-защитник «Ростова» и «Динамо», выступающий сейчас за медиафутбольный «БроукБойз».

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13 комментариев

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Мартинелли
Дзюбе раньше надо было забивать голы
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Valentin Kompaneytsev
Хорошо, что ты не на месте Карпина.
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kin
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Красивая история для фильма, ага. Молодой игрок начинает человек того, что шарит по карманам партнера по команде, а через надцать лет крадет рекорд по голам у кореша этого партнера по команде
Это ещё ты пропустил серию , где герой находит своё я))
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evil
На месте Карпина вызвал бы Кержакова
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Тренерские конспекты Бормана
Красивая история для фильма, ага.
Молодой игрок начинает человек того, что шарит по карманам партнера по команде, а через надцать лет крадет рекорд по голам у кореша этого партнера по команде
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Overkiller
Если Дзюба обгонит Кержа, то у него звезда прямо вместе с кукухой в другую галактику улетит.
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STB
Ответ Ник Гре
Я на месте Карпина не вызвал хотя бы поэтому - Кержаков уважаемый человек, пусть он будет рекордсменом, примером для молодёжи и всё такое.
у них в любом случае уже одинаково голов при том, что Дзюба сыграл за сборную гораздо меньше матчей. Так что они надолго в связке в любом случае, сомнительный аргумент
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Александр Зубков
Лучше бы Бесчастных вызвал в сборную. Он тоже наверное хочет лучшим бомбардиром быть
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
А товарняки разве входят в эту статистику?
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Free Artist
Я не дзюбохейтер, но очень не хочется, чтобы именно Дзюба побил рекорд Кержа.
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charly_54
Ответ Ник Гре
Я на месте Карпина не вызвал хотя бы поэтому - Кержаков уважаемый человек, пусть он будет рекордсменом, примером для молодёжи и всё такое.
А что в нем такого уважаемого?
+1
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Ник Гре
Я на месте Карпина не вызвал хотя бы поэтому - Кержаков уважаемый человек, пусть он будет рекордсменом, примером для молодёжи и всё такое.
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-3
+5
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Назар Игорь
Даже если в каждом матче Дзюба будет делать покер, Валера его не вызовет. Никакого бизнеса, только личное.
+3
-1
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