Директор «Локо» Ульянов: «Лантратов для меня – лучший вратарь России. Топ-3 – железно»
Спортдиректор «Локомотива» Дмитрий Ульянов назвал Илью Лантратова лучшим вратарем России.
Вратарь «Локо» не попал в расширенный состав сборной России на мартовский сбор. В список были включены Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал»).
– Как вы считаете, разве Лантратов своей игрой в последних матчах не заслуживает включения хотя бы в расширенный список сборной?
– Я уже до этого говорил, что Лантратов точно входит в топ‑5 российских вратарей. Сегодня – уже в топ‑3, железно. Хотя для меня он вообще лучший вратарь в России прямо сейчас. Поэтому на этот вопрос я уже ответил исчерпывающе, – сказал Ульянов.
Статистику 27-летнего голкипера можно изучить здесь.
«Локо» полчаса играл вдевятером – и удержал победу в Грозном (1:0). Забил Пиняев!
У Ильи есть свои минусы - игра ногами, в первую очередь, но кому-то судьба дарит шанс без выдающихся талантов стать вратарем амбициозного столичного клуба на всю жизнь, а кто-то пробивается через втордив, хотя качества в чем-то сильнее... Дюпин тот же сильнее в игре ногами, чем Лантратов и Шунин, но играл в каких-то полулюбительских командах до солидного возраста