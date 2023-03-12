Директор «Локо» Ульянов: «Лантратов для меня – лучший вратарь России. Топ-3 – железно»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Ульянов Илья Лантратов Матч ТВ Футбол

Спортдиректор «Локомотива» Дмитрий Ульянов назвал Илью Лантратова лучшим вратарем России.

Вратарь «Локо» не попал в расширенный состав сборной России на мартовский сбор. В список были включены Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал»).

– Как вы считаете, разве Лантратов своей игрой в последних матчах не заслуживает включения хотя бы в расширенный список сборной?

– Я уже до этого говорил, что Лантратов точно входит в топ‑5 российских вратарей. Сегодня – уже в топ‑3, железно. Хотя для меня он вообще лучший вратарь в России прямо сейчас. Поэтому на этот вопрос я уже ответил исчерпывающе, – сказал Ульянов.

Статистику 27-летнего голкипера можно изучить здесь.

«Локо» полчаса играл вдевятером – и удержал победу в Грозном (1:0). Забил Пиняев!

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17 комментариев

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Виктор Литвинов
Ответ Amalfitano
Шунин вообще кривое зеркало нашего футбола. Человек уровня фнл почти всю карьеру отыграл в рпл. Так мало того. Стал капитаном и легендой клуба. Кааак?!!!
Сафонов не лучше
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reteka
Лантратов самый пропускающий вратарь первого круга.
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Amalfitano
Ответ Шагри
Не всю карьеру в РПЛ. Был годик в ФНЛ в составе Динамо.
Я и написал - ПОЧТИ ВСЮ.
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zrada prada
Ответ Amalfitano
Шунин вообще кривое зеркало нашего футбола. Человек уровня фнл почти всю карьеру отыграл в рпл. Так мало того. Стал капитаном и легендой клуба. Кааак?!!!
А кто ещё должен быть капитаном Динамо ? Антон хоть воспитанник ветеран , его любят фанаты и он предан клубу , про игровые качества говорить не будем т.к они на среднем уровне
+3
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Шагри
Ответ Amalfitano
Шунин вообще кривое зеркало нашего футбола. Человек уровня фнл почти всю карьеру отыграл в рпл. Так мало того. Стал капитаном и легендой клуба. Кааак?!!!
Не всю карьеру в РПЛ. Был годик в ФНЛ в составе Динамо.
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Binnipux
Вдвойне приятно,что воспитанник Локомотива
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Павел Королев
Ответ Homelender_666
Скажите, он на столько лучше Лещука? Просто он безальтернативно основной.
Была инфа, что Шунин платит процент от зп тренерам что-бы выходить в основе
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раскаявшийся жиробас
Лантратову необязательно вызываться в сборную на бесполезные и бестолковые матчи, чтоб считаться отличным вратарём, два матча показали, как важна уверенность команды во вратаре, с Худяковым был просто тихий ужас в обороне каждый раз
+6
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блокад блокадыч
Лантратов прям очень хорош, особенно в последнее время
+6
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Homelender_666
Ответ Amalfitano
Шунин вообще кривое зеркало нашего футбола. Человек уровня фнл почти всю карьеру отыграл в рпл. Так мало того. Стал капитаном и легендой клуба. Кааак?!!!
Скажите, он на столько лучше Лещука? Просто он безальтернативно основной.
+5
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+5
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therealgreenman
А Шунин всё попадает под категорию (обкатать молодняк) на будущее?
+4
0
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Артем Алмазов
Все про Гильерме как-то и позабыли.
+1
-1
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Amalfitano
Ответ Кирилл Голивец
Возможно, я не так внимательно смотрел за футболом России в некоторые годы, но у Шунина не припомню ни одного сезона на уровне игры Лантратова за Химки в позапрошлом году. У Ильи есть свои минусы - игра ногами, в первую очередь, но кому-то судьба дарит шанс без выдающихся талантов стать вратарем амбициозного столичного клуба на всю жизнь, а кто-то пробивается через втордив, хотя качества в чем-то сильнее... Дюпин тот же сильнее в игре ногами, чем Лантратов и Шунин, но играл в каких-то полулюбительских командах до солидного возраста
Шунин вообще кривое зеркало нашего футбола. Человек уровня фнл почти всю карьеру отыграл в рпл. Так мало того. Стал капитаном и легендой клуба. Кааак?!!!
+42
0
+42
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инок
То, что Локо победил Ахмат играя в меньшинстве - это заслуга Лантратова, он просто божил в этой игре.
+16
0
+16
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Amalfitano
Лантратов конечно не топ-3, но он рабочая лошадка. Очень сильно удивлюсь если лет через 5 Худяков будет играть в РПЛ. Вряд ли он вылезет из под Лантратова.
+4
-1
+3
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Кирилл Голивец
Возможно, я не так внимательно смотрел за футболом России в некоторые годы, но у Шунина не припомню ни одного сезона на уровне игры Лантратова за Химки в позапрошлом году.

У Ильи есть свои минусы - игра ногами, в первую очередь, но кому-то судьба дарит шанс без выдающихся талантов стать вратарем амбициозного столичного клуба на всю жизнь, а кто-то пробивается через втордив, хотя качества в чем-то сильнее... Дюпин тот же сильнее в игре ногами, чем Лантратов и Шунин, но играл в каких-то полулюбительских командах до солидного возраста
+29
0
+29
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леннорыч-абрамович
Так лучший или топ-3?
+3
-2
+1
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