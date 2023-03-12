Директор «Локо» Ульянов: «Лантратов для меня – лучший вратарь России. Топ-3 – железно»

Спортдиректор « » назвал Илью Лантратова лучшим вратарем России.

Вратарь «Локо» не попал в расширенный состав сборной России на мартовский сбор. В список были включены Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал»).

– Как вы считаете, разве Лантратов своей игрой в последних матчах не заслуживает включения хотя бы в расширенный список сборной?

– Я уже до этого говорил, что Лантратов точно входит в топ‑5 российских вратарей. Сегодня – уже в топ‑3, железно. Хотя для меня он вообще лучший вратарь в России прямо сейчас. Поэтому на этот вопрос я уже ответил исчерпывающе, – сказал Ульянов.

Статистику 27-летнего голкипера можно изучить здесь.

«Локо» полчаса играл вдевятером – и удержал победу в Грозном (1:0). Забил Пиняев!