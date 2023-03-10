Геннадий Орлов: «Если Дзюба будет забивать в каждом матче, Карпин возьмет его в сборную. Общественность заставит»

допустил, что Валерию Карпину придется вызвать в сборную.

Нападающий « », оформивший хет-трик в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (3:1), не попал в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи против Ирака и Ирана.

«Если Артем будет забивать в каждом матче, Карпин, хочешь не хочешь, возьмет его в сборную. Общественность заставит Карпина, чтобы Дзюба был в сборной.

Но в любом случае состав определяет главный тренер», – сказал журналист.

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