Геннадий Орлов: «Если Дзюба будет забивать в каждом матче, Карпин возьмет его в сборную. Общественность заставит»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов допустил, что Валерию Карпину придется вызвать Артема Дзюбу в сборную.

Нападающий «Локомотива», оформивший хет-трик в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (3:1), не попал в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи против Ирака и Ирана.

«Если Артем будет забивать в каждом матче, Карпин, хочешь не хочешь, возьмет его в сборную. Общественность заставит Карпина, чтобы Дзюба был в сборной.

Но в любом случае состав определяет главный тренер», – сказал журналист.

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39 комментариев

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vulturecrow
Ответ Михо
Какие цели стоят перед сборной? В лучшем случае наигрывание состава на перспективу лет 3-5, Дзюба точно не нужен. Возможно если бы стояла какая то конкретная задача, он бы и пригодился
на данный момент у сборной одна задача - существовать. исключительно в политических целях. наигрывание состава на 3-5 лет вперёд - это очень сильно притянуто за уши. состав команды можно наигрывать на год-два.
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Северный болельщик
Понятно, что здесь большинство воротит, когда видят комментарии Орлова, тем более, о Дзюбе. Но я с ним соглашусь. Дзюба продолжит забивать, тогда, по крайней мере, будет вызов в сборную. Карпин не сможет не придерживаться принципу (своему же) - вызываются лучшие на данный момент.
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AVKU
Вопрос вообще не актуальный сейчас. Сборной играть не с кем и негде.
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dmitry.tchidakin
Ответ Homelender_666
А зачем вообще сейчас нужна сборная?
Сборная должна жить
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Кую коней
Гена, нельзя мерить всех по себе. Валера никогда флюгером не был
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Stockt Malone
Если.
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angry horse
Общественности плевать на товарняки с киргизами и таджиками, мягко говоря 🤔
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TC@ER18
В какую сборную гена и кому это сборная нужна? Матч против ирака так себе зрелище, хотя рукоблуд свою стату набил именно на таких сан марин.
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Pelerin
Дед утомил. Гена, догоняй игрочишку быстрей!
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Spartakus1984
Во первых общественность адекватная не за дзюбу,во вторых Валеру никто не заставит.В третьих Дзюба не нужен для товарищеских игр сборной
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Ivan Petrov
Болельщики Зенита это не общественность
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neresident
Это очень важно, мы не можем играть с Таджикистаном неоптимальным составом!
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Фут.Боль
Будет голосование на первом канале смс-ками.Если большинство будет"за", то возьмут в сборную.
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сосед царя
Команду формирует главный тренер. Ему помогает тренерский штаб. Общественность каким боком к этому процессу?
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Nick150486
У земляка нормально выходные начались
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Владимир Молявин
Если будет забивать в каждом матче, то может быть и забьёт 31 гол за сборную. Посмотрим. Время покажет.
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Владислав Ярлыков
А в каком турнире играет сборная, чтобы думать о том, кого стоит брать, а кого нет?
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Михо
Ответ Саша Казанов
Каким образом наиграют состав на 3-5 лет?
Как Германия с чм10 до чм14, именно наигрывали состав. Пример конечно не совсем корректный, совсем разные обстоятельства, но готовить состав на длительный срок вполне возможно. Именно так хотела поступить сборная США, но скандал с Рейной и Берхалтером может этому помешать, а могла быть вполне симпатичная команда на домашнем чм
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NIK7478
Общественность не заставит, надеюсь. Нечего Дзюбе делать в сборной, поезд ушел.
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yalyon
Зачем это нужно Дзюбе и самой сборной? Вот ради чего? Чтобы с Ираками и Пакистанами играть?
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Антон Абызов
Геннадий vs Зарема, даже видяха залагала....
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Patriarkh Kirill
Пятница, вечер, дед уже со стаканом сидит
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Саша Казанов
Ответ Михо
Какие цели стоят перед сборной? В лучшем случае наигрывание состава на перспективу лет 3-5, Дзюба точно не нужен. Возможно если бы стояла какая то конкретная задача, он бы и пригодился
Каким образом наиграют состав на 3-5 лет?
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Homelender_666
Ответ Михо
Какие цели стоят перед сборной? В лучшем случае наигрывание состава на перспективу лет 3-5, Дзюба точно не нужен. Возможно если бы стояла какая то конкретная задача, он бы и пригодился
А зачем вообще сейчас нужна сборная?
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Ко-ко-джамбо
Общественности пофиг в каком составе сборная играет супермего важные товарищеские матчи с топовым Таджикистаном
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