Геннадий Орлов: «Если Дзюба будет забивать в каждом матче, Карпин возьмет его в сборную. Общественность заставит»
Геннадий Орлов допустил, что Валерию Карпину придется вызвать Артема Дзюбу в сборную.
Нападающий «Локомотива», оформивший хет-трик в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (3:1), не попал в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи против Ирака и Ирана.
«Если Артем будет забивать в каждом матче, Карпин, хочешь не хочешь, возьмет его в сборную. Общественность заставит Карпина, чтобы Дзюба был в сборной.
Но в любом случае состав определяет главный тренер», – сказал журналист.
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