Павел Маслов: «Ошибки судей должны только закалить «Спартак». Нужно выигрывать, несмотря на них»
Павел Маслов считает, что ошибки судей только закалят «Спартак».
Эту мысль защитник красно-белых высказал после победы над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура Мир РПЛ.
«Никак не реагируем на судейские ошибки. Это нас должно только закалить. Мы никак не можем на это повлиять. Нужно сделать так, чтобы не было повода к нам придраться, и выигрывать свои игры, несмотря на ошибки. В перерыве мы не говорили о судействе», – сказал Маслов.
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