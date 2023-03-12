Павел Маслов: «Ошибки судей должны только закалить «Спартак». Нужно выигрывать, несмотря на них»

считает, что ошибки судей только закалят «Спартак».

Эту мысль защитник красно-белых высказал после победы над « » (3:2) в матче 19-го тура Мир .

«Никак не реагируем на судейские ошибки. Это нас должно только закалить. Мы никак не можем на это повлиять. Нужно сделать так, чтобы не было повода к нам придраться, и выигрывать свои игры, несмотря на ошибки. В перерыве мы не говорили о судействе», – сказал Маслов.

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