Павел Маслов: «Ошибки судей должны только закалить «Спартак». Нужно выигрывать, несмотря на них»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел Павел Маслов Спорт-Экспресс Футбол

Павел Маслов считает, что ошибки судей только закалят «Спартак».

Эту мысль защитник красно-белых высказал после победы над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура Мир РПЛ.

«Никак не реагируем на судейские ошибки. Это нас должно только закалить. Мы никак не можем на это повлиять. Нужно сделать так, чтобы не было повода к нам придраться, и выигрывать свои игры, несмотря на ошибки. В перерыве мы не говорили о судействе», – сказал Маслов.

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11 комментариев

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Isa Babaev
Ухх какие…с характером
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Ильдар Фарукшин
Правильный подход
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Евгений В
забивать сколько захотим, а не столько сколько судьи дадут надо.
уже давно не радуюсь голам до проверки вар
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dmitry.tchidakin
Вот это лучший настрой. При таком настрое косяки исчезнут
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MstAndreev
Маслов: "Мои ошибки должны только закалить «Спартак». Нужно выигрывать, несмотря на меня"
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Konstantin Zorin
Паша, ну е моё, вы бы прекратили привозить. Сил уже нет на это смотреть. Ошибки судей, это неприятно, но где ваша надёжность-то?
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Виталий
Ну если не обращать на это внимание , ошибок судейских станет еще больше
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Юрий719
Маслову самому от ошибок избавиться неплохо
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⚽️Juve⚽️
Не понятно почему это называют ошибками . По факту виртуозно заваливают спартак
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Михаил Хромаков
самому Паше бы прибавить, очень неуверенно выглядит, не думал что у нас Чернов такой незаменимый
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gusilebedi
Паша следи за своей игрой 2 мяча в последних играх из-за твоей жуткой игры в обороне , игроков теряет при передачах пожарит
+9
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