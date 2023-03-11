Соболев о матче с «Факелом»: «Видели я махнул мимо мяча во вратарской? Испугался забить – мало ли еще отменят»

высказался об отмененном голе в матче с «Факелом».

На 40-й минуте матча 19-го тура Мир между « » и « » (3:2) главный арбитр Владислав Безбородов отменил гол Соболева после штрафного из-за фола Руслана Литвинова.

– Дожали за счет характера, додавили.

– Почему твой гол отменили?

– Не хочу даже говорить о этом. Отменили – значит отменили. Когда есть ВАР, ты можешь крутить это в обе стороны. Как хочешь. Можешь на каждом угловом ставить пенальти – или отменять все.

– Но в Telegram ты написал: «1+1». Считаешь, что забил сегодня?

– Ну я же забил, просто его отменили.

– Так можно запутаться, сколько ты на самом деле забил.

– Две игры – два забил, один отдал (улыбается).

Видели я в одном моменте махнул мимо мяча во вратарской? Испугался забить – мало ли еще отменят, – передает слова Соболева «Матч ТВ».

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