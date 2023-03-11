Соболев о матче с «Факелом»: «Видели я махнул мимо мяча во вратарской? Испугался забить – мало ли еще отменят»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел видеоповторы Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев высказался об отмененном голе в матче с «Факелом».

На 40-й минуте матча 19-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» (3:2) главный арбитр Владислав Безбородов отменил гол Соболева после штрафного из-за фола Руслана Литвинова.

– Дожали за счет характера, додавили.

– Почему твой гол отменили?

– Не хочу даже говорить о этом. Отменили – значит отменили. Когда есть ВАР, ты можешь крутить это в обе стороны. Как хочешь. Можешь на каждом угловом ставить пенальти – или отменять все.

– Но в Telegram ты написал: «1+1». Считаешь, что забил сегодня?

– Ну я же забил, просто его отменили.

– Так можно запутаться, сколько ты на самом деле забил.

– Две игры – два забил, один отдал (улыбается).

Видели я в одном моменте махнул мимо мяча во вратарской? Испугался забить – мало ли еще отменят, – передает слова Соболева «Матч ТВ».

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15 комментариев

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kreator.vvv
Ответ Russian Horse
🤡
"Русская лошадь" звучит тоже неплохо)))
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murzzzzzilka
Ответ Russian Horse
🤡
Самокритичненько:)
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Честный контроль
Всплеск и брызги видели
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Valentin Kompaneytsev
У Александра с юмором хорошо. Ну мы же понимаем, что неприятно когда в двух играх забивает 2 гола и их не засчитывают.
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Pok_Toholo
Но нырнуть пару раз не забыл, видать рефлекторное
+2
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Sinister Kid
Твой гол не отменят, если ты не забьёшь👌
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Tigo_Volchara93
🤡
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Russian Horse
🤡
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-6
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Updated
Да мы так и подумали))
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Зизуха
Петросян отдыхает
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.ru
видели-видели...
но мы то ладно... Карпин видел
0
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onegin2007
Что со sportsom? Снова глюки!
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Konstantin Zorin
Юморист!
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nCuXpalata13
Хорошая шутка, значит, не унывает по этому поводу. Голы обязательно будут!
+32
-7
+25
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Ильдар Фарукшин
Молодец Санек, шутка прошла
+38
-9
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