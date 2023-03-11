Александр Мостовой: «Пенальти в ворота «Спартака» не было. Судейские ошибки практически в каждом матче РПЛ»
Александр Мостовой отметил большое количество судейских ошибок в матчах Мир РПЛ.
В 19-м туре «Спартак» обыграл «Факел» со счетом 3:2. В конце первого тайма арбитр Владислав Безбородов отметил гол «Спартака» и назначил спорный пенальти в ворота красно-белых.
«Спартак» мучился, но в конце дожал соперника. Считаю, что пенальти в ворота «Спартака» не было.
Если раньше мы говорили, что судейские ошибки происходят из тура в тур, то после возобновления чемпионата они практически в каждом матче.
Давно говорил, что проблема судейства в том, что 95% арбитров не играли в футбол», – сказал бывший игрок «Спартака».
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Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
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Б) или он живёт у них в офисе