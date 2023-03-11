Александр Мостовой: «Пенальти в ворота «Спартака» не было. Судейские ошибки практически в каждом матче РПЛ»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Факел Владислав Безбородов Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой отметил большое количество судейских ошибок в матчах Мир РПЛ.

В 19-м туре «Спартак» обыграл «Факел» со счетом 3:2. В конце первого тайма арбитр Владислав Безбородов отметил гол «Спартака» и назначил спорный пенальти в ворота красно-белых.

«Спартак» мучился, но в конце дожал соперника. Считаю, что пенальти в ворота «Спартака» не было.

Если раньше мы говорили, что судейские ошибки происходят из тура в тур, то после возобновления чемпионата они практически в каждом матче.

Давно говорил, что проблема судейства в том, что 95% арбитров не играли в футбол», – сказал бывший игрок «Спартака».

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10 комментариев

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Михаил Стерхов
Он рассуждает с позиции своего времени когда играл в футбол , да в то время это не пенальти , то сейчас поднял руки , задел лицо игрока соперника всё нарушение.
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kreator.vvv
Ответ aleksei08
Судил питер, на варе конь, кукуляк, Миллер рад, не надо иллюзий, скорее земля будит крутится в обратную сторону, тушить, тушить, система, смешно смотреть на эту клоунаду.
это месть Спартаку за драку в кубке, в которой не влипили дисквал Промесу..) ну и плюс зениту по генплану срочно нужна вторая звезда ))
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Quiet Dad
Вот когда Аленичев ему звонит или Титов, чтобы на кубок легенд позвать трубку не берёт. А как журналист спортса так отвечает как часы. Из чего делаю догадку:
А) или он на зарплате спортса;
Б) или он живёт у них в офисе
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Ильдар Фарукшин
Не буду о нем. Долой царя. Матч смотрю. Родня о Промесе родителей бросил? Родичи прилетели в Москву.. Всё счастливые. Очень рад за Антошку
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Аркадий Аркадич
Однажды Мостовой в интервью скажет, что проблема большинства футболистов в том, что они раньше не играли в футбол и Вселенная схлопнется в сингулярность, чтобы произошел новый большой взрыв.
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aleksei08
Судил питер, на варе конь, кукуляк, Миллер рад, не надо иллюзий, скорее земля будит крутится в обратную сторону, тушить, тушить, система, смешно смотреть на эту клоунаду.
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Dan Kennedy
Ответ Kulver
Что произошло? Мостовой встал на сторону Спартака, это невозможно!
Царь всегда на своей стороне. Просто совпадение, что на этот раз его мнение совпало со Спартаком.
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Виталий
У Мостового все должны играть в футбол , иначе как в нём можно разбираться ?
+2
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Kulver
Что произошло? Мостовой встал на сторону Спартака, это невозможно!
+11
-1
+10
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Sevuska
Саня , получай лицензию - и российское судейство станет самым справедливым в Мире 👍
+6
0
+6
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