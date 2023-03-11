Александр Мостовой: «Пенальти в ворота «Спартака» не было. Судейские ошибки практически в каждом матче РПЛ»

отметил большое количество судейских ошибок в матчах Мир .

В 19-м туре «Спартак» обыграл « » со счетом 3:2. В конце первого тайма арбитр отметил гол «Спартака» и назначил спорный пенальти в ворота красно-белых.

«Спартак» мучился, но в конце дожал соперника. Считаю, что пенальти в ворота «Спартака» не было.

Если раньше мы говорили, что судейские ошибки происходят из тура в тур, то после возобновления чемпионата они практически в каждом матче.

Давно говорил, что проблема судейства в том, что 95% арбитров не играли в футбол», – сказал бывший игрок « ».

«Мячи Соболева не считаются». Очень спорное судейство «Спартака» – второй матч подряд

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