Зарема Салихова: «Предложила бы назваться «Аль-Спартак» и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ без профнепригодных комментаторов»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи болельщики Факел высшая лига Саудовская Аравия стадионы Матч ТВ Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова предложила «Спартаку» перейти в арабский чемпионат.

В 19-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Факел» со счетом 3:2. В конце первого тайма арбитр Владислав Безбородов отменил гол «Спартака» и назначил спорный пенальти в ворота красно-белых.

«Я бы предложила назваться «Аль-Спартак» и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ-трансляция без профнепригодных комментаторов.

Посещаемости нет, а футбольные судьи – это вечная боль», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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74 комментария

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АлексейВ
Зарема, молодец! Жги глаголом!
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korobokchekhova
Зарема что-то предложила.. Вроде интересно. Но нет, не профессии, очередной тупняк))
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Юрий Богданов
какой харам, гурия не в себе
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Three Days Grace
Ответ Данко Лазович
у тебя так себе с мозгами, если драка на поле для тебя смешно)
Ну да, было забавно. Особенно если понимать, что это все произошло из-за фола в атаке. А ты плакал?)
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.ru
только боюсь и там Спартак рано или поздно ибн Безбороды настигнут...
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Al561
Там тепло))
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Desperate Time
Называет вещи своими именами, хоть и привычно эпатажно
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WizerionII
Ответ Алекс Я
Во всяком случае Зенит не жалуется на судейство.
Еще бы Зенит жаловался на судейство в собственной лиге.
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Ak4705
Спартак-А-Насрать
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Алекс Я
Ответ Three Days Grace
про нытье пишет болела команды, которая пишет в cas по такому смешному поводу))
Во всяком случае Зенит не жалуется на судейство.
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Михаил Максаков
Лёня, удовлетвори пожалуйста её желание и увези ФК Шапито отсюда подальше
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Данко Лазович
Ответ Three Days Grace
про нытье пишет болела команды, которая пишет в cas по такому смешному поводу))
у тебя так себе с мозгами, если драка на поле для тебя смешно)
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xyg2rdwzx4
Ответ Log in
Там это..свинину нельзя
Поднял настроение, спасибо )
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Артём Шевченко
Ради Бога, переведитесь уже куда угодно. Задолбало каждые выходные читать, как вас с очередным текстильщиком убили.
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Басанг Басангов
Все на Аль-Никольскую
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Саша Пушкин
Да и Зухру за её прошлое там закидали бы камнями. Старушка не ведает, к чему призывает.
Да и последователей Спартака там тоже могут закидать🌈🌚
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IndependenT
Мы еще ждем выполнения обещаний сняться с чемпионата. Слово надо держать.
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Three Days Grace
Ответ Данко Лазович
Милости просим, дуйте в Аравию. Нытья наконец поубавится.
про нытье пишет болела команды, которая пишет в cas по такому смешному поводу))
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Simka87
Спортс,чините своё недоприложение.
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Владимир Абрамов
Ответ Rafael Yukhananov
Откуда берутся эти журавели. Охренеть. Они сами себя слышат. Неужели нет нормальных комментаторов во всех уголках необъятной России. Таких, как Денис Казанский. Было приятно слушать.
Ну, может они есть. А попал в комментирование Журавель. Случай + упорство + талант, который может и не все признают, но без него никуда. А так ваши интересы уже защищены - вот вам целый Казанский.
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Александр Смирнов
Ответ Lokobush07
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Он не может. Он пассив в этой семье.
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Данко Лазович
Ответ Evengar
А Зенит случайно в РПЛ, а не в пердиве, всё что нужно о нём знать.
ты слишком долго спал. реальность сильно изменилась))
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Fatty Toni
Скатертью дорожка
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sudoku
Ответ U. M. A. Muhammad
Мусульманка??? Ну уж нет у нас в отличие от христиан так не работает что чел ничего практически не соблюдает а просто наследует от родаков религию и говорит что он мусульманин. Она просто из восточной семьи скажем так и восточная женщина, но точно не Мусульманка.
Была. из-за Федуна покрестилась.
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Lokobush07
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