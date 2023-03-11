Зарема Салихова: «Предложила бы назваться «Аль-Спартак» и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ без профнепригодных комментаторов»
Зарема Салихова предложила «Спартаку» перейти в арабский чемпионат.
В 19-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Факел» со счетом 3:2. В конце первого тайма арбитр Владислав Безбородов отменил гол «Спартака» и назначил спорный пенальти в ворота красно-белых.
«Я бы предложила назваться «Аль-Спартак» и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ-трансляция без профнепригодных комментаторов.
Посещаемости нет, а футбольные судьи – это вечная боль», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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