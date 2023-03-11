Перес созвал внеочередной совет директоров «Реала» из-за дела о коррупции «Барсы». Клуб назвал обвинения обоснованными
Руководство «Реала» обсудит ситуацию с обвинениями «Барселоны» в коррупции.
Напомним, вчера прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Барса» будет признана виновной только в том случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство.
«Учитывая серьезность обвинений, выдвинутых прокуратурой против «Барселоны» и двух ее президентов в связи с обоснованными подозрениями в коррупции и связях с бывшим вице-президентом технического комитета судей Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, президент [Флорентино Перес] созвал срочное заседание совета директоров, чтобы принять решение о действиях, которые «Реал Мадрид» сочтет целесообразными в связи с этим вопросом», – говорится в заявлении мадридцев.
Заседание совета директоров «Реала» состоится в воскресенье, 12 марта.
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Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Сейчас скажут что Барса платила чтобы подсуживали реалу)
Типа дискредитацией занимались)
На вашем месте я бы поддержал братьев каталонцев, ибо на нас только ла лига и держится. А запятнать нашу репутацию = значит вашу тоже. Тем более учитывая, у кого в данный момент больше всего денег в Испании.
Испанский футбол всегда конкурировал с английским, а такими темпами мы скатимся в унитаз. Мы всегда были и будем соперниками в Испании, но др лигам приходилось показывать, что мы не хуже них