Перес созвал внеочередной совет директоров «Реала» из-за дела о коррупции «Барсы». Клуб назвал обвинения обоснованными

Руководство «Реала» обсудит ситуацию с обвинениями «Барселоны» в коррупции.

Напомним, вчера прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов и по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барса» будет признана виновной только в том случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство.

«Учитывая серьезность обвинений, выдвинутых прокуратурой против «Барселоны» и двух ее президентов в связи с обоснованными подозрениями в коррупции и связях с бывшим вице-президентом технического комитета судей Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, президент [ ] созвал срочное заседание совета директоров, чтобы принять решение о действиях, которые « » сочтет целесообразными в связи с этим вопросом», – говорится в заявлении мадридцев.

Заседание совета директоров «Реала» состоится в воскресенье, 12 марта.

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