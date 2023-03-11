Перес созвал внеочередной совет директоров «Реала» из-за дела о коррупции «Барсы». Клуб назвал обвинения обоснованными

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Руководство «Реала» обсудит ситуацию с обвинениями «Барселоны» в коррупции.

Напомним, вчера прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барса» будет признана виновной только в том случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство. 

«Учитывая серьезность обвинений, выдвинутых прокуратурой против «Барселоны» и двух ее президентов в связи с обоснованными подозрениями в коррупции и связях с бывшим вице-президентом технического комитета судей Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, президент [Флорентино Перес] созвал срочное заседание совета директоров, чтобы принять решение о действиях, которые «Реал Мадрид» сочтет целесообразными в связи с этим вопросом», – говорится в заявлении мадридцев.

Заседание совета директоров «Реала» состоится в воскресенье, 12 марта.

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94 комментария

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SanEffect
Ответ Усы Годзиллы
Вы годами кричите, что Реал и Перес купили ЛЧ, а когда есть коррупция Барсы и главы судейского корпуса - ну вы докажите ч пересмотрите матчи и тд... Очаровательно.
Прежде, чем очаровываться, бревно из глаза вытащи.
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Alexandr Barsukov
Ответ hedgehog111
судьи купленые Реалом напряглись! рано или поздно их тоже это постигнет))
Поэтому и совет собрали
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Goofts
Ответ Tiranyan8
Отобрать все трофеи бчк за этот период !
Самое смешное, что Перес экстренно созвал. Не боюсь при расследовании наткнуться на Мадрид
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Alex_msk
Просто собрались попить пива, посплетничать, бывших обсудить
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Брэд Либил
Ответ Igor Shalamov
просто отобрать все чемпионства и кубки в Испании с момента начала сотрудничества
и Золотые мячи? *мем с котами*
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Fenris
Я считаю, что тут наказание должно быть в любом случае. Такие выплаты должны быть запрещены под любым соусом. Денежные переводы от клуба одному из людей в управлении судейским корпусом - это нонсенс.
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ZarvuR2020
Ответ Born is the King
Учитывая, что сразу после того матча Эвребе купил ресторан в центре Осло и сразу же после того матча ушел из судейства то доказательств будет достаточно
Ушёл из судейства он позже, но успел утопить фиорентину против баварии
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Karl0709
Ответ Umar Yunuszoda
Вы фанатики гейселона не придумывайте что это за суперлига гейселона реально купила комитет судьи это факт даже все газеты испанский футбол пишут об этом
Умар у тебя фиксация на Геях это странно очень.
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TY-214
Похоже, Реал тоже боится, что судьи заговорят.
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Яхай-Бле
Ответ Ophiomorph
Самое смешное это, конечно, что Бармалей придумал гениальную схему и попросил налоговый вычет ровно на сумму взятки, чтобы сэкономить денег.
это классика, это провинция
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Кулёс
Хитро хитро)
Сейчас скажут что Барса платила чтобы подсуживали реалу)
Типа дискредитацией занимались)
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Umar Yunuszoda
Ответ Karl0709
Сначала по Ювентусу ударили, потом по Барселоне , следующие Реал Мадрид в ##### окажется , но фанаты сливочных верят в свою исключительность 😂😂😂.
Вы фанатики гейселона не придумывайте что это за суперлига гейселона реально купила комитет судьи это факт даже все газеты испанский футбол пишут об этом
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AnMe
Мадридцы как обычно повылазили) подумайте своей головой для начала, кому точно не стоит лезть своими комментариями 😀 снять очки ладно, но лишить трофеев ))) давайте всех клубов крупных лишим трофеев, где очень спорные решения, тогда и посмотрим, какие у всех будут результаты (и я на только про Мадрид, но и всех крупняков) 😀
На вашем месте я бы поддержал братьев каталонцев, ибо на нас только ла лига и держится. А запятнать нашу репутацию = значит вашу тоже. Тем более учитывая, у кого в данный момент больше всего денег в Испании.
Испанский футбол всегда конкурировал с английским, а такими темпами мы скатимся в унитаз. Мы всегда были и будем соперниками в Испании, но др лигам приходилось показывать, что мы не хуже них
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БЕКБЕРГАН
Ответ Экспертное мнение
То есть, ты поверишь в то, что можно купить судейство за 600 000 (или сколько там) на 20 лет? Проще поверить в то, что Негрейра обиделся на такую смехотворную сумму и приставил всех судеек быть против Барсы, вот почему отобрали чистый гол в золотом матче Ла Лиги 2014 года. Намного больше судейского беспредела против Барсы можно откопать, но ни одного против Реала не найдете, все ошибки "удивительным" образом всегда в пользу Реала)
Там цена не 600000 а гараздо больше где-то 6100000 евро. За это сумму много чего можно купить.
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заратустра-будрайтис
Троица из суперлиги))) Сначала Юве, потом Барса, мне кажется я знаю, как называется собрание совета директоров Реала-Кто следующий?
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90 Minutes
Старый перес скоро на твою улицу придут. Чуть подожди
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alwes
Ответ лицемерный гнус
Да уж, если вина будет доказана то все ранее написанные шутки по поводу судейства окажутся правдой. Не думал, что доживу до этого момента.
Ещё увидишь расформировании королевского притона.
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каиров вадим
Ответ Джон Картер
Очень смешно когда фанат Реала такое говорит)))
против Реала не было никаких обвинений, Перес УЕФА подкупил?
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alwes
Ответ Денис Александрович
Пенальти в пользу Аргентины поставят и все на этом.
а гол перепишут на игрока португалии.
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Berekella 999
Ответ Kipriot
Я ненавидел каждый матч Барселоны, что не смотрел, то как будто фильм идёт, где у антогониста все идёт по плану. Все как им нужно и все происходящие на поле действия им на пользу. Ничего не изменилось и на данное время. Так для информации, я не фанат реала
Написал фанат реала)))))
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Cevin Cigan
Ответ Рустам Атаев
перес занервничал. скоро за тебя возьмутся.
И где судьи помогают Реалу? Как ты думаешь,если бы помогали,отставал бы сейчас Реал от Барсы с таким отрывом???
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Денис Александрович
Пенальти в пользу Аргентины поставят и все на этом.
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*MVP*
Ответ лицемерный гнус
Да уж, если вина будет доказана то все ранее написанные шутки по поводу судейства окажутся правдой. Не думал, что доживу до этого момента.
шутки? все все и так видели
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Ophiomorph
Ответ Яхай-Бле
никто в истории футбола так еще лицом в г... не падал лол)) как же это смешно, при всех этих криках за последние годы мол перескупил, оказывается эти сами подкупали судей, чтоб хоть как-то приблизиться к Мадриду)
Самое смешное это, конечно, что Бармалей придумал гениальную схему и попросил налоговый вычет ровно на сумму взятки, чтобы сэкономить денег.
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Alexandr Donskoy
Ответ Cevin Cigan
Закусывать надо!
Отдал опять?
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