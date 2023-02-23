«Реал» не подписался под заявлением о платежах «Барсы» Негрейре из-за нежелания поддерживать Ла Лигу и отсутствия поддержки по этому вопросу в прошлые годы
Стало известно, почему «Реал» отказывается комментировать судейский скандал с «Барселоной».
Ранее появилась информация о том, что «Барселона» осуществляла выплаты Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации. В клубе уточнили, что чиновнику платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Сообщалось, что в общей сложности Негрейра получил от каталонцев 6 659 488 евро с 2001 года.
Все клубы Ла Лиги и Сегунды, кроме «Реала», публично осудили действия «Барселоны».
«В клубе мне назвали три причины, и все они очень разумные.
Мадридский «Реал» осуждал это в течение 20 лет и подвергался критике. Все это время никто не поддерживал клуб в этой критике.
Как «Реал» подпишется под заявлением, в котором говорится, что «исполком твердо поддерживает действия Ла Лиги, принимая во внимание работу, проводимую все эти годы для сохранения самобытности соревнования»? Это что, шутка?
Вдобавок «Реал» не хочет, чтобы те, кто несет ответственность за это, использовали заявление в качестве защиты», – сказал журналист La Sexta Антонио Гарсия Феррерас в эфире El Chiringuito, ссылаясь на источники в клубе.
И сколько было пользу Реала?
Позор бчк и Ла лиге
Барселона отставала от Реала на 6 КЛЧ. Но потом Барселона стала строить команду мечты и начала покупать судей и в ней стали играть лучшие игроки на каждой позиции и это был лучший ее период и Барселона после этого стала отставать от Реала на 10 КЛЧ
одна газетёнка разок написала, а обиженки на спортсе всё повторяют