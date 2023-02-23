«Реал» не подписался под заявлением о платежах «Барсы» Негрейре из-за нежелания поддерживать Ла Лигу и отсутствия поддержки по этому вопросу в прошлые годы

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Стало известно, почему «Реал» отказывается комментировать судейский скандал с «Барселоной».

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» осуществляла выплаты Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации. В клубе уточнили, что чиновнику платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Сообщалось, что в общей сложности Негрейра получил от каталонцев 6 659 488 евро с 2001 года.

Все клубы Ла Лиги и Сегунды, кроме «Реала», публично осудили действия «Барселоны».

«В клубе мне назвали три причины, и все они очень разумные.

Мадридский «Реал» осуждал это в течение 20 лет и подвергался критике. Все это время никто не поддерживал клуб в этой критике.

Как «Реал» подпишется под заявлением, в котором говорится, что «исполком твердо поддерживает действия Ла Лиги, принимая во внимание работу, проводимую все эти годы для сохранения самобытности соревнования»? Это что, шутка?

Вдобавок «Реал» не хочет, чтобы те, кто несет ответственность за это, использовали заявление в качестве защиты», – сказал журналист La Sexta Антонио Гарсия Феррерас в эфире El Chiringuito, ссылаясь на источники в клубе.

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28 комментариев

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Экселлент
Ответ Сикарио
Ла Лига сама боится что ли без осуждения Реала отправить судейский проект в Сегунду? Тебасик всегда топил за Барсу, черт позорный.
Тебас кричит всегда топил за Барсу уахахахаха😂😂😂😂😂
+2
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+2
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nurikkkk
Ответ здоровяк
Мадрид наверняка думает, что главное в процессе следствия не выйти на самих себя
Наверняка ты двоешник....
0
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nurikkkk
Ответ Jaxongir Shodiev
Не факт, что реал тоже не участвовал в этом. Сколько раз было кучу спорных решений в пользу этих двух клубов как в чемпионате, так и в ЛЧ.
Причем тут ЛЧ?
И сколько было пользу Реала?
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Стопы Зайона
Ответ Сикарио
Ла Лига сама боится что ли без осуждения Реала отправить судейский проект в Сегунду? Тебасик всегда топил за Барсу, черт позорный.
Тебас всегда топил за Барсу ? Ты тут выронил 🤡
+2
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Goofts
Ответ Momos
Но ведь действительно выглядит вполне разумно.
Кажись Реал и Барса стали партнёрами по принципиально важным вопросам
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Футбол, хоккей итд
Подумаешь, получил "какие-то" 6 659 488 евро. Вот если бы Негрейра получил 10 млн евро и выше, тогда можно было осудить Барселону.
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zzzeeerrrooo
Ответ Сикарио
Ла Лига сама боится что ли без осуждения Реала отправить судейский проект в Сегунду? Тебасик всегда топил за Барсу, черт позорный.
Сегунды уже давно нету 🤣
+1
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Ser Kay
Ещё один шажок к суперлиге..
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Jaxongir Shodiev
Не факт, что реал тоже не участвовал в этом. Сколько раз было кучу спорных решений в пользу этих двух клубов как в чемпионате, так и в ЛЧ.
+3
-5
-2
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fellx
Ответ WESTERN-
Стоп. Получается об это было кидаемого уже 20 лет ? Тогда почему шум подняли сейчас
Раньше УЕФА было в доле, сейчас из за Суперлиги уефа сами начали давить на педали. Вот и всё
+3
-2
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Real_v_dushe
«исполком твердо поддерживает действия Ла Лиги, принимая во внимание работу, проводимую все эти годы для сохранения самобытности соревнования»? Это что, шутка? - в точку, только это не шутка, а позор
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-1
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BAYRAM
у барсы и реала один враг
+4
-2
+2
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fellx
Ответ Мирослав Ковальский
Вспомнил анекдот про Барселону. Барселона отставала от Реала на 6 КЛЧ. Но потом Барселона стала строить команду мечты и начала покупать судей и в ней стали играть лучшие игроки на каждой позиции и это был лучший ее период и Барселона после этого стала отставать от Реала на 10 КЛЧ
Это вроде Болотелли говорил)
+4
-3
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HI MARS
Где вы были эти 20 лет?
+1
-3
-2
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HI MARS
Реал это патриарх испанского футбола.В этой ситуации их осудительные слова это гвоздь в крышку гроба Барселоны
+5
-8
-3
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HI MARS
Каталонцы должны целовать ноги благородному Реалу
+6
-10
-4
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Zidan GOAT
То есть Реал 20 лет знал об этом и говорил, но Ла Лига просто молчала и не поднимала шуму…
Позор бчк и Ла лиге
+14
-14
0
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Евгений Громов 22
Ворон ворону глаза не выклюет , с кем потом Суперлигу играть.
+1
-2
-1
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здоровяк
Мадрид наверняка думает, что главное в процессе следствия не выйти на самих себя
+4
-8
-4
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Сэмвел Тарли
Ответ Мирослав Ковальский
Вспомнил анекдот про Барселону. Барселона отставала от Реала на 6 КЛЧ. Но потом Барселона стала строить команду мечты и начала покупать судей и в ней стали играть лучшие игроки на каждой позиции и это был лучший ее период и Барселона после этого стала отставать от Реала на 10 КЛЧ
Сам придумал?
+9
-9
0
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Сикарио
Ответ Артём Горбенко
не хочу расстраивать, но речи про Сегунду вообще никогда не было одна газетёнка разок написала, а обиженки на спортсе всё повторяют
Все впереди.
+2
-10
-8
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Momos
Ответ WESTERN-
Стоп. Получается об это было кидаемого уже 20 лет ? Тогда почему шум подняли сейчас
Потому что когда Реал в чем-то обвиняет Барсу (и наоборот), то это выглядит, как белый шум. Просто не воспринимается окружающими, как нечто серьезное.
+16
-4
+12
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Мирослав Ковальский
Вспомнил анекдот про Барселону.

Барселона отставала от Реала на 6 КЛЧ. Но потом Барселона стала строить команду мечты и начала покупать судей и в ней стали играть лучшие игроки на каждой позиции и это был лучший ее период и Барселона после этого стала отставать от Реала на 10 КЛЧ
+14
-14
0
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WESTERN-
Стоп. Получается об это было кидаемого уже 20 лет ? Тогда почему шум подняли сейчас
+3
-3
0
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Артём Горбенко
Ответ Сикарио
Ла Лига сама боится что ли без осуждения Реала отправить судейский проект в Сегунду? Тебасик всегда топил за Барсу, черт позорный.
не хочу расстраивать, но речи про Сегунду вообще никогда не было
одна газетёнка разок написала, а обиженки на спортсе всё повторяют
+16
-9
+7
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