Тебас сообщил, что Ла Лига будет обвинителем по делу «Барсы» и Негрейры: «Мы бы сами выдвинули обвинения, если бы прокуратура этого не сделала»

Ла Лига станет обвинителем по по делу о возможной коррупции «Барселоны».

Напомним, вчера стало известно, что прокуратура собирается подать в суд жалобу на клуб в связи с делом о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барселону» обвиняют по статье о коррупции в бизнесе.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что лига присоединяется к делу и выступит в качестве частного обвинителя.

«Мы уже говорили с момента начала рассмотрения дела: если оно поступит в суд после жалобы прокуратуры, мы выдвинем отдельное обвинение.

Мы бы пошли еще дальше: если бы прокуратура не выдвинула обвинения, мы бы выдвинули их сами. Происходит то, что, казалось, должно было произойти с первой минуты», – сказал .