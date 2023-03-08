Тебас сообщил, что Ла Лига будет обвинителем по делу «Барсы» и Негрейры: «Мы бы сами выдвинули обвинения, если бы прокуратура этого не сделала»

Теги Барселона Ла Лига происшествия Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Ла Лига станет обвинителем по по делу о возможной коррупции «Барселоны». 

Напомним, вчера стало известно, что прокуратура собирается подать в суд жалобу на клуб в связи с делом о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барселону» обвиняют по статье о коррупции в бизнесе. 

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что лига присоединяется к делу и выступит в качестве частного обвинителя.

«Мы уже говорили с момента начала рассмотрения дела: если оно поступит в суд после жалобы прокуратуры, мы выдвинем отдельное обвинение.

Мы бы пошли еще дальше: если бы прокуратура не выдвинула обвинения, мы бы выдвинули их сами. Происходит то, что, казалось, должно было произойти с первой минуты», – сказал Тебас

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53 комментария

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anvarbegov78@icloud.com
Ответ RealJon
исчезли бы уже этот бчк с лица землы? Никогда не видел такого мерзкого до костей клуба
Взаимно
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S1mple S1mple
Что от этого Тебасу то? Барсе это мировой бренд, Ла Лига сама пострадает от санкций! 😑
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RealJon
исчезли бы уже этот бчк с лица землы? Никогда не видел такого мерзкого до костей клуба
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Хызыр
Ответ korablev
Я так понимаю, что обвинение на сейчас звучит так: Барселона виновата, потому что она платила деньги Негрейре. Видимо, ему нельзя платить деньги, или существует некий закон, который предусматривает ответственность за выплаты лицу, занимающему определенную должность. Потому что даже на словах ни одно официальное лицо не обвиняет Барселону в подкупе судей, да и фактов предвзятого судейства в ее пользу в Ла Лиге, получения арбитрами денег или указаний от Негрейры о судействе в пользу каталонцев нет. Так в чем она виновата? Тебас кричит, что присоединится к обвинению. В чем? И да (очень важно!) - он собрался свидетельствовать против Ла Лиги? Ведь если ее арбитры поголовно брали деньги от руководителей судейского корпуса в пользу Барсы на протяжении 18 лет, и на это никто из лиги не обращал внимания, не сидел этого, то вся Ла Лига - это криминальная структура какая-то?
Платились деньги действующему судейскому чиновнику. Звучит как коррупция. Вот и разбираются в причинах. Пусть дадут обоснование платежей. Негрейра слился уже, отказавшись давать показания, что еще больше разгоняет подозрения.
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Mpls Red
Вопрос именно в том, за какие услуги Негрейре платили и дали ли эти услуги несправедливое конкурентное преимущество Барселоне перед соперниками. Если он сливал информацию о стиле, в котором судит тот или иной арбитр и о том, как судейский корпус предпочитает трактовать "серые зоны" правил - это безусловно давало преимущество и должно быть наказуемо. Да, это - далеко не "подкуп". Но тем не менее - всё равно идёт против спортивного принципа. А вот если ему просто заплатили за то, чтоб он на барселонском корпоративе голым из бумажного торта выпрыгнул - то тут да, ничего наказуемого нет.
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Homelender_666
Ответ barca1899messi
Пока что ты один из первых пробежал на новость а Барсы Хотя про твою команду точно здесь ни слова
Всегда с таких угараю)
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A K
Да уж, Барса выступила по красоте. За такие схемы реально в тюрьму заехать, а они даже не скрывались особо 🤦‍♂️
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Футбол_это_жизнь
Ответ Стопы Зайона
Ну так местные бланкос со спортса там и живут )))
А умнее ответа чем «сам дурак» придумать не мог?
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Almaz Taalaibekov
Агент реала хорошо работает
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DolJun
Ответ Футбол_это_жизнь
Если Барсу расформируют, ты останешься без работы. Где потом найдёшь работодателя который тебе будет платить тарелку супа за твой хейт?
о, где-то кормят супом за хейт? где?
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Стопы Зайона
Ответ Футбол_это_жизнь
О, уже набежали требователи справедливости и наказания из мухосрансков и аулстанов.
Ну так местные бланкос со спортса там и живут )))
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EminenceGrise
Ответ Мадрид наказывает!
Топтать мерзкое судейское!
Замерз поди бедный. -9 в Мадриде в марте - это прям холодно.
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
ну а как иначе? просто расформировать фк мем, а чави отправить тренировать роналду)
Если Барсу расформируют, ты останешься без работы. Где потом найдёшь работодателя который тебе будет платить тарелку супа за твой хейт?
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QWertY
Тебас красава. Давит наглых мешков. Следующий Реал))
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Born is the King
Ресформировать надо этот судейский кабинет из Каталонии
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Футбол_это_жизнь
Ответ skorpion n
а сам ты откуда ? Нью Йорк?
Фига се, а как ты угадал?
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Футбол_это_жизнь
Ответ VictorVallecano
Как будто бы Мадрид не выступает за Суперлигу :D Только вот во взятках судьям замечена только Барса.
Ты когда читаешь видишь только буквы? Смысловой нагрузки на слова никак не воспринимаешь?
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LIBerly
Ответ wshnmn
Скажи мне пожалуйста, был ли в истории хоть один клуб который делал, что-то подобное?
Подобное? Ювентус и Марсель
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nobrainnopain
Отправьте их в чемпионат Каталонии, они давно хотели независимости, пусть ее и получат)
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Умид Саримсаков
Ответ wshnmn
Скажи мне пожалуйста, был ли в истории хоть один клуб который делал, что-то подобное?
Ювентус
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Алексей Марков
Ответ wshnmn
Скажи мне пожалуйста, был ли в истории хоть один клуб который делал, что-то подобное?
Кальчополи?
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skorpion n
Ответ Футбол_это_жизнь
О, уже набежали требователи справедливости и наказания из мухосрансков и аулстанов.
а сам ты откуда ? Нью Йорк?
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DolJun
ну а как иначе? просто расформировать фк мем, а чави отправить тренировать роналду)
+1
-3
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Мадрид наказывает!
Топтать мерзкое судейское!
+1
-3
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skorpion n
Ответ Homelender_666
Брат, за плюсами прибежал?)
и получил минусы
+3
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