«Атлетико» призвал клубы Ла Лиги выступить с совместным заявлением по делу «Барселоны» и вице-президента судейского комитета. «Блауграна» и «Реал Мадрид» отказались

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Атлетико» призывает клубы Ла Лиги выразить позицию насчет скандала с «Барселоной».

Сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему тогда пост вице-президента технического судейского комитета, 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Затем стало известно, что «Барса» перечислила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Переводы от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

По сведениям Relevo, «Атлетико» хочет, чтобы все команды, выступающие в Ла Лиге, выступили с совместным заявлением, в котором выражались бы протест и осуждение. Такое предложение было выдвинуто на собрании с участием представителей первого и второго дивизионов испанского футбола.

Против выступили два клуба – «Барселона», чьи представители посчитали нелогичной поддержку такой инициативы с их стороны, и «Реал Мадрид», сославшийся на необходимость проанализировать ситуацию совместно с высшим руководством клуба.

Остальные клубы были настроены согласиться на предложение «Атлетико», однако в итоге совместного заявления сделано не было.

50 комментариев

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Александр Степанов
Ответ hoodie melo
в смысле? то есть недоглрры бчк считают, что это нормально главе судейского комитета платит миллионы(считать подкупить)?
Товарищи обвинители, есть вопрос. Если Барса подкупала судей, то почему тогда она не брала титулы каждый год?
Если все так критично, то почему в матчах Барсы не было по два пенальти в их пользу за матч?
Можно ли вспомнить что-то кроме Эвребе (какой-то матч), где судейство было бы откровенно в пользу Барсы?
Не было ли случайно матчей, где принимались решения в пользу соперников Барсы, влиявшие на исход матчей?
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Леван Мкртчян
Ответ nurikkkk
ЛАЛига сделает так, как скажет Уефа.... Кому нужны команды в Еврокубка под эгидой Уефа из Лиги где судьям проплачивают???
Ла-лига ничего не сделает из того , что не предполагает их устав. А Тебас уже все озвучил по поводу сроков давности.
УЕФА может действовать только через прямые санкции к Барселоне( в контексте Еврокубков) или прямого давления на Лигу, а тут фиг знает кто и под кого будет прогибаться в лице Тебаса.
С одной стороны Реал и Барса участники Суперлиги , которые могут просто уйти в одностороннем порядке из Лиги, и Примера станет никому не интересной; а с другой стороны--- давление УЕФА.
Вот и посмотрим что будет
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Iuasamotu
Полезный кипиш для Ла Лиги
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Bayern2004
Ответ Михо
Пришла поддержка откуда не ждали)
Не будьте таким наивным ,коллега.Там замазаны все.И Реал,и Барселона.Поэтому позицию Атлетико можно и нужно поддержать.Такого наглого подкупа судейского состава ...типичная Испания.Как и все их евротрофеи?
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mekafff
Ответ Михо
Пришла поддержка откуда не ждали)
Да почему. Они главные двигатели Суперлиги, поэтому конфликтовать не хотят.
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Леван Мкртчян
Ответ Фёдор Кузнецов
Смешно как на этом сайте про Юве и Сити писали о наказании, а потом те же люди пишут что Барселона не виновата
А Вам не кажется, что все три случая пипец как друг от друга отличаются ,и любое обобщение именно по смыслу нарушений и материалам дела -- это бред .
Я вот не могу знать ,кто там и насколько виноват, во всех случаях , так как не веду эти дела; но знаю лишь то, что
Юве обвиняли в завышении данных о приросте капитала и манипуляциями с зарплатным фондом.

Сити обвиняют в нарушении ФФП и манипуляциями с завышенными рекламными контрактами от афеллированных к боссам Сити компаний.

Барсу обвиняют , вообще, в финансировании людей из судейского комитета.

Может , всё-таки,в каждом деле надо разбираться по отдельности?

Ps. Хотя я сам считаю, что в отношении Юве и Барсы ветер дует из кабинетов УЕФА , как показательная порка за Суперлигу...но обобщать все в кучу именно по структуре дел -- не собираюсь
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xQcoW
Атлетико можно только похлопать 👏 надеюсь, реал тоже скоро решат. Просто нужно время
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Raindrop Drop Top
Перес то понимает куда ниточки приведут, поэтому лучше молчать
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Michael_the_creator
Ответ Михо
Пришла поддержка откуда не ждали)
Если барса замешана в таком то Реал и подавно
Они не хотят чтобы ворошили это осиное гнездо
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Leo
Ответ Михо
Пришла поддержка откуда не ждали)
Откуда ждали. Проект Суперлиги заставляет закрыть глаза на многое
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Momos
Думаю, что в Реале прекрасно понимают, что любой шаг против Барселоны скорее ей поможет, поскольку часть хейта перейдет на сам Реал. Поэтому предпочитают сидеть и попивать колу, глядя, как другие закапывают Барсу. Даже себя благородными чувствуют
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nurikkkk
Ответ Леван Мкртчян
Они поддержали Барселону, вероятно, лишь потому ,что стали понимать из каких кабинетов ветер дует на участников Суперлиги. Ювентус, Барса сейчас....Реал следующий. А с Класико ничего бы не произошло и так, там уже дали понять в Лиге, что срок давности по спортивной составляющей истек и сам клуб не получится наказать , как бы кто не истерил. Могут присесть только сами фигуранты дела Писать про совпадение с Сити не стоит, так дело по ним готовили четыре года
ЛАЛига сделает так, как скажет Уефа....
Кому нужны команды в Еврокубка под эгидой Уефа из Лиги где судьям проплачивают???
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nurikkkk
Ответ denisques
Вот так Барса и Реал теперь лучшие друзья, потому что видимо за счет своей силы и власти годами разыгрывали титул между собой, в том числе и за счет судей
Все дело в Суперлиге.
И Реал уже высказал свою позицию по этому поводу....осудив это дело. Но заявил что официально не будет ничего говорить.
Просто Реал не лезет ни в какие скандалы...
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Пепси пеналдувич
Дядя Фло спасибо, надеюсь обойдется.
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Amico Megobari ®
Ответ hoodie melo
в смысле? то есть недоглрры бчк считают, что это нормально главе судейского комитета платит миллионы(считать подкупить)?
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Андрюха с района
Ответ Pelerin
Ахахаха... Как в Каталонии то полыхает. Подкупала судей Барса, а мерзкие вдруг матрасы? )
Да не, все нормально) Это у тебя полыхает)
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Amico Megobari ®
Ответ Фёдор Кузнецов
Смешно как на этом сайте про Юве и Сити писали о наказании, а потом те же люди пишут что Барселона не виновата
мы знаем этих "людей" поимённо и что они из себя представляют.
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Alexlagodny
Ответ HI MARS
Оказалось что золотой период каталонцев вовсе не золотой,а коричневый,с запашком
Побеспокойся о своем реале и до него доберутся.
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МГЕР
Ответ Bullet91
В чем мерзость то? Т.е подкупать судей не мерзко, а осуждать это мерзко?
А доказательства уже у тебя на столе да?????
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rooney pers
Ответ hoodie melo
в смысле? то есть недоглрры бчк считают, что это нормально главе судейского комитета платит миллионы(считать подкупить)?
Ну да, считают, что нормально. И чо??
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OldRedWhite
Ответ HI MARS
Сегунда ждёт нашу Барсу(
В Сегунду - за секунду !
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Андрюха с района
Ответ белошип
А клуб который башляет судьям не мерзок?)
Еще ничего не доказано)
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Леван Мкртчян
Ответ hoodie melo
в смысле? то есть недоглрры бчк считают, что это нормально главе судейского комитета платит миллионы(считать подкупить)?
Мда....и это пишет недоглор недоклуба ,прославившегося бесконечной коррупцией и махинациями ,за которые их даже изгоняли в серию Б.

Платили вице-президенту комитета судей за отчеты об игрках и работе судей. Пока никто обратного не доказал, в отличии от махинаций юве
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Still Strong
Хех, смелый объединившийся коллектив хочет совместно кого-то осудить и отменить, даже не разобравшись в вопросе... Что-то мне это напоминает, а вам?
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Pelerin
Ответ Андрюха с района
Матрасы что на поле мерзкие, что за полем)
Ахахаха... Как в Каталонии то полыхает. Подкупала судей Барса, а мерзкие вдруг матрасы? )
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