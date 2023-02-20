«Атлетико» призывает клубы выразить позицию насчет скандала с «Барселоной».

Сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему тогда пост вице-президента технического судейского комитета, 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Затем стало известно, что «Барса» перечислила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Переводы от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

По сведениям Relevo, « » хочет, чтобы все команды, выступающие в Ла Лиге, выступили с совместным заявлением, в котором выражались бы протест и осуждение. Такое предложение было выдвинуто на собрании с участием представителей первого и второго дивизионов испанского футбола.

Против выступили два клуба – « », чьи представители посчитали нелогичной поддержку такой инициативы с их стороны, и « », сославшийся на необходимость проанализировать ситуацию совместно с высшим руководством клуба.

Остальные клубы были настроены согласиться на предложение «Атлетико», однако в итоге совместного заявления сделано не было.