«Атлетико» призвал клубы Ла Лиги выступить с совместным заявлением по делу «Барселоны» и вице-президента судейского комитета. «Блауграна» и «Реал Мадрид» отказались
«Атлетико» призывает клубы Ла Лиги выразить позицию насчет скандала с «Барселоной».
Сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему тогда пост вице-президента технического судейского комитета, 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Затем стало известно, что «Барса» перечислила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Переводы от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.
По сведениям Relevo, «Атлетико» хочет, чтобы все команды, выступающие в Ла Лиге, выступили с совместным заявлением, в котором выражались бы протест и осуждение. Такое предложение было выдвинуто на собрании с участием представителей первого и второго дивизионов испанского футбола.
Против выступили два клуба – «Барселона», чьи представители посчитали нелогичной поддержку такой инициативы с их стороны, и «Реал Мадрид», сославшийся на необходимость проанализировать ситуацию совместно с высшим руководством клуба.
Остальные клубы были настроены согласиться на предложение «Атлетико», однако в итоге совместного заявления сделано не было.
Если все так критично, то почему в матчах Барсы не было по два пенальти в их пользу за матч?
Можно ли вспомнить что-то кроме Эвребе (какой-то матч), где судейство было бы откровенно в пользу Барсы?
Не было ли случайно матчей, где принимались решения в пользу соперников Барсы, влиявшие на исход матчей?
УЕФА может действовать только через прямые санкции к Барселоне( в контексте Еврокубков) или прямого давления на Лигу, а тут фиг знает кто и под кого будет прогибаться в лице Тебаса.
С одной стороны Реал и Барса участники Суперлиги , которые могут просто уйти в одностороннем порядке из Лиги, и Примера станет никому не интересной; а с другой стороны--- давление УЕФА.
Вот и посмотрим что будет
Я вот не могу знать ,кто там и насколько виноват, во всех случаях , так как не веду эти дела; но знаю лишь то, что
Юве обвиняли в завышении данных о приросте капитала и манипуляциями с зарплатным фондом.
Сити обвиняют в нарушении ФФП и манипуляциями с завышенными рекламными контрактами от афеллированных к боссам Сити компаний.
Барсу обвиняют , вообще, в финансировании людей из судейского комитета.
Может , всё-таки,в каждом деле надо разбираться по отдельности?
Ps. Хотя я сам считаю, что в отношении Юве и Барсы ветер дует из кабинетов УЕФА , как показательная порка за Суперлигу...но обобщать все в кучу именно по структуре дел -- не собираюсь
Они не хотят чтобы ворошили это осиное гнездо
Кому нужны команды в Еврокубка под эгидой Уефа из Лиги где судьям проплачивают???
И Реал уже высказал свою позицию по этому поводу....осудив это дело. Но заявил что официально не будет ничего говорить.
Просто Реал не лезет ни в какие скандалы...
Платили вице-президенту комитета судей за отчеты об игрках и работе судей. Пока никто обратного не доказал, в отличии от махинаций юве