Налоговая заподозрила «Барсу» в махинациях в 2019-м из-за снижения налоговой базы на сумму выплат Негрейре. Клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование

Теги Барселона Ла Лига бизнес происшествия Жозеп Бартомеу деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Расследование по делу «Барсы» и судей началось с разбирательств клуба с налоговой службой.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Помимо «Барсы», прокуратура обвиняет в преступлении самого Негрейру, бывших президентов сине-гранатовых Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.

В своей жалобе прокуроры объяснили, с чего началось расследование дела Негрейры. Выяснилось, что «Барса» оформляла налоговый вычет на суммы счетов, оплаченных за услуги функционеру. При этом сами счета могли быть фиктивными.

Это привлекло внимание налоговой службы. Расследование началось в 2019 году, в период, когда пост президент «Барселоны» занимал Жозеп Бартомеу.

Инспекция потребовала ряд документов от каталонского клуба в рамках проверки его налоговых деклараций за период с 2015 по 2018 годы, чтобы прояснить тип отношений между «Барсой» и компаниями Негрейры, DASNIL 95 SL и Nisdal SCP. В частности, были запрошены копии инвойсов (счетов, выставляемых продавцом покупателю на оплату продукции или услуг – Sports.ru), договора на оказание услуг, а также пояснения по форме и целям выплат.

«Блауграна» предоставила инвойсы, выставленные ей компаниями Негрейры, но больше не дала никаких документов. Позиция «Барсы» заключалась в том, что эти организации оказывали услуги «видеоконсалтинга».

Налоговая попросила уточнить, какие специалисты предоставили «Барсе» данные услуги, а также запросила копии видео с анализом работы судей и отчеты по ним. Однако «Барселона» заявила, что не может предоставить эту информацию, так как не смогла ее найти. Таким образом, клуб не смог подтвердить, что услуги, указанные в инвойсах, действительно были оказаны.

По всем этим причинам налоговая инспекция решила, что «Барса» уменьшала налоговую базу на сумму фиктивных счетов.

В 2021-м году налоговая служба предложила клубу урегулировать вопрос, выплатив корпоративный налог в размере 404 249 евро и 52 324 евро пени, а также уплатив налог на добавленную стоимость в размере 473 050 евро и 84 991 евро пени. Суммарно «Барсе» предлагалось выплатить 877 299 евро без учета пени.

Каталонцы согласились на предложение налоговой, но было слишком поздно. В мае 2022 года дело «Барсы» перешло из налоговой службы в прокуратуру.

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35 комментариев

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Максим Черкашин
Ответ Amalfitano
Барсу расчленить. Камп Ноу разрушить и руины посыпать солью. Детей из академии пускай поделят между собой Эспаньол и Жирона. Первый и второй состав Барсы должен быть отправлен в ФНЛ без права переписки в соцсетяк сроком на 2 года.
Барсу крестьянам Камп Ноу рабочим.😎🇨🇳
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GuruFutbola
Ответ pi5ka
а я по твоей, ты же маменькин сыночек. вот такой круговорот
Перевод стрелок - натура глоров меньше чем клуба, совсем не удивляет)
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Arkadios Avgitidis
Ответ Amalfitano
Барсу расчленить. Камп Ноу разрушить и руины посыпать солью. Детей из академии пускай поделят между собой Эспаньол и Жирона. Первый и второй состав Барсы должен быть отправлен в ФНЛ без права переписки в соцсетяк сроком на 2 года.
не пукнул от перенапряжения?
+1
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donatodonatore
Смешная сумма. А сколько возни. Расходы на расследование по этому делу превысили или равны сумме неуплаты.
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Водяра
Ответ Amalfitano
Барсу расчленить. Камп Ноу разрушить и руины посыпать солью. Детей из академии пускай поделят между собой Эспаньол и Жирона. Первый и второй состав Барсы должен быть отправлен в ФНЛ без права переписки в соцсетяк сроком на 2 года.
Этот стадио итак разрушенный как Колизей.
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Антон Абызов
Шо, тоже налоговые выплаты не нравятся? Какие же вы хондоны...
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Роман
"Налоговая попросила уточнить, какие специалисты предоставили «Барсе» данные услуги, а также запросила копии видео с анализом работы судей и отчеты по ним. Однако «Барселона» заявила, что не может предоставить эту информацию, так как не смогла ее найти".

Самый коррупционный клуб в истории. Сколько больше 20 лет это продолжалось. Вот настолько лет и отправить в Сегунду. Позорники.
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pi5ka
Ответ GuruFutbola
Дам совет, чтобы быстрее меня найти, нужно чаще проверять своих мамок)
а я по твоей, ты же маменькин сыночек. вот такой круговорот
+2
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Buharoid
Да блин, это не может быть правдой, это слишком смешно))

БЧК - больше чем коррупция.
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GuruFutbola
Ответ pi5ka
и не последний. НАС много, мы тебя везде найдем
Дам совет, чтобы быстрее меня найти, нужно чаще проверять своих мамок)
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Роман
А то что это с 2001 года началось не замечали? Или удачно покрывали.
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pi5ka
Ответ GuruFutbola
Первый додик подписаный на тэг «меньше чем клуб» уже подгорел 😌
и не последний. НАС много, мы тебя везде найдем
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Леонид Свиридов
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ. 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. По субботам КФ Х1000 играют!
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Roja
Это даже круче, чем рычаги
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Усы Годзиллы
Официальный твитт Барсы 7-летней давности.

"Бартомеу объяснял Гарварду свою модель успеха Барсы":
https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/646385772455723008?t=KRR7LCD4nG6NdL9IphXYjg&s=19

Это легендарно.
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Антоша Спирин
Да ну. И Месси подкупили. Що б хорошо играл, а не плохо играл.
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Amalfitano
И кстати, а что говорит сам судейка? А то про него все так пишут как будто он герой былинных историй а не реальный человек. Этакий поручик РжевскЫй.
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Amalfitano
Барсу расчленить. Камп Ноу разрушить и руины посыпать солью. Детей из академии пускай поделят между собой Эспаньол и Жирона. Первый и второй состав Барсы должен быть отправлен в ФНЛ без права переписки в соцсетяк сроком на 2 года.
+9
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GuruFutbola
Ответ pi5ka
ты кому это говоришь? тебе бы к врачу обратиться, небось ИХ уже в зеркале видишь
Первый додик подписаный на тэг «меньше чем клуб» уже подгорел 😌
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pi5ka
Ответ GuruFutbola
Запомните глоры, Барса заберет 3 трофея в Испании, а ваш меньше чем клуб останется бестрофейником, ведь ваш и хозяин бернаЛео Хави вернулся к делам😎
ты кому это говоришь? тебе бы к врачу обратиться, небось ИХ уже в зеркале видишь
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Goofts
Ответ Goofts
Факт взятки - нужно доказать, пока нет решения суда - нельзя быть категоричным
Именно с такой логикой, выставляли выплату по налогам
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yalyon
Уже скоро на спортсе. "Барселона сыграет с Леганесом и другие матчи 5 тура Сегунды"
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космонавт на дереве
Снять 18 очков и отправить в Сегунду
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Wesley
Рука-лицо...
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зак
думали что пробили дно, но снизу постучала Сегунда)
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