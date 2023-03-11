Налоговая заподозрила «Барсу» в махинациях в 2019-м из-за снижения налоговой базы на сумму выплат Негрейре. Клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование

Расследование по делу «Барсы» и судей началось с разбирательств клуба с налоговой службой.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Помимо «Барсы», прокуратура обвиняет в преступлении самого Негрейру, бывших президентов сине-гранатовых и , а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.

В своей жалобе прокуроры объяснили, с чего началось расследование дела Негрейры. Выяснилось, что «Барса» оформляла налоговый вычет на суммы счетов, оплаченных за услуги функционеру. При этом сами счета могли быть фиктивными.

Это привлекло внимание налоговой службы. Расследование началось в 2019 году, в период, когда пост президент «Барселоны» занимал Жозеп Бартомеу.

Инспекция потребовала ряд документов от каталонского клуба в рамках проверки его налоговых деклараций за период с 2015 по 2018 годы, чтобы прояснить тип отношений между «Барсой» и компаниями Негрейры, DASNIL 95 SL и Nisdal SCP. В частности, были запрошены копии инвойсов (счетов, выставляемых продавцом покупателю на оплату продукции или услуг – Sports.ru), договора на оказание услуг, а также пояснения по форме и целям выплат.

«Блауграна» предоставила инвойсы, выставленные ей компаниями Негрейры, но больше не дала никаких документов. Позиция «Барсы» заключалась в том, что эти организации оказывали услуги «видеоконсалтинга».

Налоговая попросила уточнить, какие специалисты предоставили «Барсе» данные услуги, а также запросила копии видео с анализом работы судей и отчеты по ним. Однако « » заявила, что не может предоставить эту информацию, так как не смогла ее найти. Таким образом, клуб не смог подтвердить, что услуги, указанные в инвойсах, действительно были оказаны.

По всем этим причинам налоговая инспекция решила, что «Барса» уменьшала налоговую базу на сумму фиктивных счетов.

В 2021-м году налоговая служба предложила клубу урегулировать вопрос, выплатив корпоративный налог в размере 404 249 евро и 52 324 евро пени, а также уплатив налог на добавленную стоимость в размере 473 050 евро и 84 991 евро пени. Суммарно «Барсе» предлагалось выплатить 877 299 евро без учета пени.

Каталонцы согласились на предложение налоговой, но было слишком поздно. В мае 2022 года дело «Барсы» перешло из налоговой службы в прокуратуру.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас