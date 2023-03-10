«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за брошенную с трибун зажигалку и на 80 тысяч – за скандирование фанатами оскорблений

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал КДК РФС Артур Григорьянц Матч ТВ деньги Футбол

«Спартак» оштрафовали на 50 тысяч рублей за брошенную с трибун зажигалку в игре с «Уралом».

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В субботу «Спартак» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в 18‑м туре Мир РПЛ.

«Болельщиками «Спартака» в сторону помощника главного судьи была брошена зажигалка. За данное дисциплинарное нарушение «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

Также болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения с сектора А2. За данное нарушение – штраф в размере 80 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

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10 комментариев

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Спорт онлайн
Ответ Честный контроль
Видимо настолько vip персоны бросали, что проще предъявить клубу,чем им.
Точно, перепились в ложе где всё включено, и давай материться?)
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Честный контроль
Ответ Спорт онлайн
А кто хулиганам фан уйди оформил? Говорили же в думе, что одни культурные теперь на футбол ходить будут?))
Видимо настолько vip персоны бросали, что проще предъявить клубу,чем им.
0
0
0
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Спорт онлайн
А кто хулиганам фан уйди оформил? Говорили же в думе, что одни культурные теперь на футбол ходить будут?))
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0
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Честный контроль
Там зрителей то было 2,5 калеки. Можно было бы уж по камерам вычислить кто именно бросил и оштрафовать.
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Spartakus1984
И чем помог Фан айди???так стало безопааасно.А если от системы нет толка,за которую клубы так же свои деньги платили,то еще при этом штрафовать клуб?Что за бред.
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Hong Kil
"Дети перестанут слышать мат с трибун. Повысится безопасность", ога.
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Ильдар Фарукшин
Ответ Владимир Молявин
Уже читал.
Ну тогда ещё мешок зажигалок в него лишним не будет
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An Kr
Вот все пишут для чего Fan id и так видно, кто что делает. Куча камер, ну так на примере покажите, найдите того кто бросил зажигалку и пусть заплатить 50 тыс штрафа.
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sled
А почему Спартак? У нас же теперь так необходимый фануйди, вот пусть и штрафуют, непосредственно, "автора" броска
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Владимир Молявин
Уже читал.
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-1
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