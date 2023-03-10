«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за брошенную с трибун зажигалку и на 80 тысяч – за скандирование фанатами оскорблений
«Спартак» оштрафовали на 50 тысяч рублей за брошенную с трибун зажигалку в игре с «Уралом».
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
В субботу «Спартак» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в 18‑м туре Мир РПЛ.
«Болельщиками «Спартака» в сторону помощника главного судьи была брошена зажигалка. За данное дисциплинарное нарушение «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.
Также болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения с сектора А2. За данное нарушение – штраф в размере 80 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.
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