Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
В Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдут матчи 2-го тура.
Во вторник «Акрон» примет ЦСКА, «Зенит» сыграет с «Рубином», «Спартак» встретится с «Динамо» Махачкала.
В среду «Балтика» в гостях проведет матч с «Локомотивом», «Динамо» примет «Краснодар».
В четверг «Пари НН» сыграет с «Ростовом».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
2-й тур
12 августа 13:15, Самара-Арена
12 августа 15:30, Стадион Санкт-Петербург
12 августа 17:45, Лукойл Арена
Не начался
13 августа 13:15, Газовик
13 августа 15:30, РЖД Арена
13 августа 15:30, Олимпийский стадион Фишт
Не начался
13 августа 17:45, ВТБ Арена
14 августа 14:30, Мордовия Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
