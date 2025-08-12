  • Спортс
35

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдут матчи 2-го тура.

Во вторник «Акрон» примет ЦСКА, «Зенит» сыграет с «Рубином», «Спартак» встретится с «Динамо» Махачкала.

В среду «Балтика» в гостях проведет матч с «Локомотивом», «Динамо» примет «Краснодар».

В четверг «Пари НН» сыграет с «Ростовом».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

2-й тур

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
12 августа 13:15, Самара-Арена
Акрон
Не начался
ЦСКА
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
12 августа 15:30, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Не начался
Рубин
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
12 августа 17:45, Лукойл Арена
Спартак
Не начался
Динамо Махачкала
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
13 августа 13:15, Газовик
Оренбург
Не начался
Ахмат
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
13 августа 15:30, РЖД Арена
Локомотив
Не начался
Балтика
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
13 августа 15:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Не начался
Крылья Советов
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
13 августа 17:45, ВТБ Арена
Динамо
Не начался
Краснодар
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
14 августа 14:30, Мордовия Арена
Пари НН
Не начался
Ростов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

Никита Надёжин
Спортс
