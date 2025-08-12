Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдут матчи 2-го тура.

Во вторник «Акрон » примет ЦСКА , «Зенит » сыграет с «Рубином », «Спартак » встретится с «Динамо » Махачкала .

В среду «Балтика » в гостях проведет матч с «Локомотивом », «Динамо» примет «Краснодар ».

В четверг «Пари НН» сыграет с «Ростовом».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

