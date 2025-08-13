  • Спортс
  • Сафонов намерен бороться за роль основного вратаря «ПСЖ». Добровольный уход он расценил бы «как проявление слабости» (L’Equipe)
20

Сафонов намерен бороться за роль основного вратаря «ПСЖ». Добровольный уход он расценил бы «как проявление слабости» (L’Equipe)

Матвей Сафонов не намерен уходить из «ПСЖ».

Российский вратарь хочет остаться в парижском клубе и бороться за роль первого номера, сообщает L’Equipe. Он рассмотрит возможность ухода только при двух условиях: если «ПСЖ» попросит его об этом и если крупный европейский клуб захочет сделать его основным голкипером.

Отмечается, что Сафонов расценил бы добровольный уход из «ПСЖ» после одного сезона «как проявление слабости». 

В составе «ПСЖ» Сафонов провел 17 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов. 

«ПСЖ» хочет продать Сафонова из-за ставки Энрике на Забарного. Клуб намерен минимизировать имиджевые и политические риски после трансфера украинца (РИА Новости)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
