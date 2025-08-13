Сафонов намерен бороться за роль основного вратаря «ПСЖ». Добровольный уход он расценил бы «как проявление слабости» (L’Equipe)

Матвей Сафонов не намерен уходить из «ПСЖ».

Российский вратарь хочет остаться в парижском клубе и бороться за роль первого номера, сообщает L’Equipe. Он рассмотрит возможность ухода только при двух условиях: если «ПСЖ» попросит его об этом и если крупный европейский клуб захочет сделать его основным голкипером.

Отмечается, что Сафонов расценил бы добровольный уход из «ПСЖ» после одного сезона «как проявление слабости».

В составе «ПСЖ» Сафонов провел 17 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов.

«ПСЖ» хочет продать Сафонова из-за ставки Энрике на Забарного. Клуб намерен минимизировать имиджевые и политические риски после трансфера украинца (РИА Новости)