  • Кирьяков о зарплатах россиян в РПЛ: «Для ребят до 22-23 лет можно сделать одинаковыми и ввести бонусную систему – больше денег за голы, передачи и время на поле»
Кирьяков о зарплатах россиян в РПЛ: «Для ребят до 22-23 лет можно сделать одинаковыми и ввести бонусную систему – больше денег за голы, передачи и время на поле»

Сергей Кирьяков предложил уравнять зарплаты молодых россиян в РПЛ и ввести бонусы.

- Противники лимита говорят, что в таких условиях молодые россияне перестают думать об игре, поскольку место на поле у них все равно будет, и гонятся за деньгами.

– В этой истории виноват не только лимит. Этот вопрос можно урегулировать. Допустим, сделать такие контракты, по которым зарплаты всех ребят до 22-23 лет будут одинаковыми. Ввести бонусную систему, когда ты получаешь больше денег, если забиваешь мячи, отдаешь голевые передачи, проводишь много времени на поле. 

Сместить акцент в сторону личных показателей – и тогда у ребят будет мотивация проявлять себя, развиваться. Но эти правила должны действовать во всех клубах, чтобы те же агенты понимали, что куда бы они ни пытались пристроить своих игроков, везде им будут отвечать одно и то же, – сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Российская газета»
деньги
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Кирьяков
агенты
