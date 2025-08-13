Алабу могут перевести в центр полузащиты, считает Marca. Защитник играл на этой позиции в «Баварии», когда за нее выступал Алонсо
Давида Алабу периодически могут использовать в «Реале» в центре полузащиты.
Такое развитие событий допускает Marca.
33-летний защитник сыграл на этой позиции в недавнем товарищеском матче с «Леганесом» (4:1), выйдя на замену.
Ранее австрийца переводили в среднюю линию в «Баварии», когда за нее выступал новый тренер «Мадрида» Хаби Алонсо.
Издание полагает, что прогресс Рауля Асенсио, приход Дина Хейсена и возвращение Эдера Милитао после травмы пошатнули позиции Алабы как защитника, поэтому иногда его будут использовать как центрального хавбека.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
