Алабу могут перевести в центр полузащиты, считает Marca. Защитник играл на этой позиции в «Баварии», когда за нее выступал Алонсо

Давида Алабу периодически могут использовать в «Реале» в центре полузащиты.

Такое развитие событий допускает Marca.

33-летний защитник сыграл на этой позиции в недавнем товарищеском матче с «Леганесом» (4:1), выйдя на замену.

Ранее австрийца переводили в среднюю линию в «Баварии», когда за нее выступал новый тренер «Мадрида» Хаби Алонсо.

Издание полагает, что прогресс Рауля Асенсио, приход Дина Хейсена и возвращение Эдера Милитао после травмы пошатнули позиции Алабы как защитника, поэтому иногда его будут использовать как центрального хавбека.