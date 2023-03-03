«Спартак» оштрафовали на 120 тысяч рублей за оскорбления Дзюбы на матчах с «Локо»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики КДК РФС Артур Григорьянц ТАСС деньги Футбол

«Спартак» получил штраф после того, как болельщики команды оскорбляли Артема Дзюбу.

Фанаты «Спартака» скандировали ненормативные выражения в адрес нападающего «Локомотива». Они делали это по ходу обоих матчей Фонбет Кубка России.

Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, за оскорбления в адрес Дзюбы и скандирование ненормативных выражений «Спартак» в сумме оштрафован на 120 тысяч рублей. По итогам первого матча с «Локо» клуб выплатит 50 тысяч рублей штрафа, по итогам второго – 70 тысяч рублей.

Также «Спартак» был предупрежден, что в случае повторения подобных случаев к клубу применят более строгие санкции.

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61 комментарий

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Иван Иванов
Ответ Дмитрий Шевченко
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Так во всей стране она закончилась. Давно...
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Dinamik1
Я не болела Спартака но полностью солидарен с фанами.
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Wiley Fox
У меня вообще есть уверенность, что фан айди продвинули бандитские агенты, которые потеряли на пинках их клубов дзюпы, широкова и прочих глушаковых

Потому как путину давно на плевать на фанатов - они в России давно ручные и новых Манежных ждать не приходится
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Ivan Petrov
Ответ Дмитрий9779
Докатился,оскорбление Дзюбы дешевле снежков в Ульяновске.
Кидание снежков в божма безценно
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Марсель Хабибуллин
Ответ Александр Баранов
И без кубка дзюбу будут на жуй посылать)))
Я бы даже сказал и с фан-уйди тоже)
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wenk
када каждый рупь того стоит
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Евгений Громов 22
Ответ korobokchekhova
А Волге пол ляма за банан выписали. Где справедливость, где Дзюба и где банан!?)))
Ты что , банан это тянет на расизм , в топ 5 за бананы скоро будет расстрел на месте , а тут пол ляма всего)
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Алексей Маликов
Ответ InnerPeace
Ему же просто все завидуют. Оттого и не любят)))
Чему завидовать? Что везде оказался недалёким чудаком на букву "м"? Со всеми практически тренерами переругался, перед женой своей попалился, кличку "рукаку" заработал. Завидовать чему?
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Пётр Зозуля
Ответ БRAYZ
То есть фан айди не отчистил весь стадион от болельщиков? Или там бабушка, дедушка и внук кричали оскорбления?
На кубковые матчи кроме финала фан айди не распространяется ведь
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Александр Павлов
Ну это же не проблема. Цена ответа даже адекватная.
Кдк денежку получил. Болельщики теперь свободно могут оглашать озвучку для тёмы
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InnerPeace
Ответ Andrameda
Рфс на Дзюбе нормальное бабло будет поднимать в каждом матче
Золотая жила...))
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InnerPeace
Ответ Алексей Маликов
Вот так вот.... Играл и в "Спартаке" и в "Зените". Везде забивал. А слова хорошего в свой адрес так и не заработал. Шо там, Артём, у тебя ни с кем конфклитов не было, да?
Ему же просто все завидуют. Оттого и не любят)))
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InnerPeace
Ответ saintveles
в смысле "оскорбления"?
А ты хорош)
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Ram G
А за оскорбления болельщиков и непристойное поведение его как то накажут, или память как у рыбки, забыли?
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Дмитрий Шевченко
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Александр Баранов
Ответ Марсель Хабибуллин
На кубке фан-уйди не действует. Пока...
И без кубка дзюбу будут на жуй посылать)))
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Антон Ивонов
Ответ maxi_wind
Кажется подешевела брань в адрес Дзюбы, не?
тут непонятно касательно точки отсчета "дешевизны" : если от английского "***к офф" - то это один курс
а если от узбекского "эненгисскей" - то уже другой...
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GOOD ANDRYUSHKA
Ну блин по заслугам
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Valentin Efimenko
Ответ maxi_wind
Кажется подешевела брань в адрес Дзюбы, не?
Там напрямую от курса доллара зависит
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Максим Пантелеев
Само появление Дзюбы на публике не только оскорбляет болельщиков, но и пропагандирует садомитизм и проч.извращения.Рушит скрепы. Ваш Дзюба сам уже давно должен был срок мотать. А то депутаты бегают за фантиками с радугой,а этот не скрываясь на камеры долбит мужиков в дымоход прям в раздевалке.
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Var
А почему за первый матч даже символически Локо не наказали, ведь они как хозяева не досмотрели ?
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korobokchekhova
А Волге пол ляма за банан выписали. Где справедливость, где Дзюба и где банан!?)))
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ulyana99@ya.ru
Ответ saintveles
в смысле "оскорбления"?
да
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CAJ
Ответ БRAYZ
То есть фан айди не отчистил весь стадион от болельщиков? Или там бабушка, дедушка и внук кричали оскорбления?
Это кубок, в нём нет фан-уйди
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saintveles
в смысле "оскорбления"?
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