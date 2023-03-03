«Спартак» оштрафовали на 120 тысяч рублей за оскорбления Дзюбы на матчах с «Локо»

«Спартак» получил штраф после того, как болельщики команды оскорбляли .

Фанаты « » скандировали ненормативные выражения в адрес нападающего « ». Они делали это по ходу обоих матчей Фонбет Кубка России.

Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, за оскорбления в адрес Дзюбы и скандирование ненормативных выражений «Спартак» в сумме оштрафован на 120 тысяч рублей. По итогам первого матча с «Локо» клуб выплатит 50 тысяч рублей штрафа, по итогам второго – 70 тысяч рублей.

Также «Спартак» был предупрежден, что в случае повторения подобных случаев к клубу применят более строгие санкции.

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