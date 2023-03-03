«Спартак» оштрафовали на 120 тысяч рублей за оскорбления Дзюбы на матчах с «Локо»
«Спартак» получил штраф после того, как болельщики команды оскорбляли Артема Дзюбу.
Фанаты «Спартака» скандировали ненормативные выражения в адрес нападающего «Локомотива». Они делали это по ходу обоих матчей Фонбет Кубка России.
Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, за оскорбления в адрес Дзюбы и скандирование ненормативных выражений «Спартак» в сумме оштрафован на 120 тысяч рублей. По итогам первого матча с «Локо» клуб выплатит 50 тысяч рублей штрафа, по итогам второго – 70 тысяч рублей.
Также «Спартак» был предупрежден, что в случае повторения подобных случаев к клубу применят более строгие санкции.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Потому как путину давно на плевать на фанатов - они в России давно ручные и новых Манежных ждать не приходится
Кдк денежку получил. Болельщики теперь свободно могут оглашать озвучку для тёмы
а если от узбекского "эненгисскей" - то уже другой...