Канчельскис о Сперцяне и «Саутгемптоне»: «Если они ставят задачу выхода в АПЛ, то можно попробовать. Чемпионшип – самая тяжелая лига, там более силовой футбол, чем в РПЛ»

Андрей Канчельскис оценил возможный переход Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

«Саутгемптон — хороший город. Там хорошая команда, хорошие стадион и болельщики. Я там был, хорошо знаю команду с юга Англии. Чемпионшип — самая тяжелая лига. Там 24 команды, и никто не хочет вылетать. Очень серьезно бьются, там тяжело играть. Плюс еще надо не забывать про Кубок Англии, Кубок лиги. Нагрузка ждет его серьезная.

Если «Саутгемптон» его хочет и при этом ставит задачу выхода в Премьер-лигу, то можно попробовать. Сложно сказать, потеряется он там или нет. 50 на 50, мне кажется. Борьбы там будет больше, там более силовой футбол, чем в РПЛ. Может, справится с этим.

Чемпионшип по борьбе намного сложнее АПЛ. График будет сумасшедший. Если судить с точки зрения попробовать себя в АПЛ, если выйдут, то надо ехать. С «Краснодаром» он выиграл уже чемпионат. Кроме Кубка России больше нечего выигрывать. Пускай принимает решение, не буду ничего советовать. Если нужно будет что-то подсказать, я готов. Мы все адекватные люди и должны друг другу помогать и подсказывать», — сказал бывший игрок «Саутгемптона» и «Манчестер Юнайтед».