Агент Доннаруммы Райола: «Избавиться от Джанлуиджи после всего, что он сделал для клуба, – это огромное неуважение, которое я оценю вместе с юристами»

Агент Джанлуиджи Доннаруммы пригрозил «ПСЖ» юридическими мерами.

«Мне понятна необходимость подписать нового вратаря, но избавиться от Джанлуиджи после всего, что он сделал для клуба, – это проявление огромного неуважения, которое я оценю вместе с юристами.

Неважно, что решение принял тренер, он тоже работает на клуб. Мы с юристами хотим получше понять позицию «ПСЖ», – сказал Энцо Райола.