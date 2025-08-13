Агент Доннаруммы Райола: «Избавиться от Джанлуиджи после всего, что он сделал для клуба, – это огромное неуважение, которое я оценю вместе с юристами»
Агент Джанлуиджи Доннаруммы пригрозил «ПСЖ» юридическими мерами.
«Мне понятна необходимость подписать нового вратаря, но избавиться от Джанлуиджи после всего, что он сделал для клуба, – это проявление огромного неуважения, которое я оценю вместе с юристами.
Неважно, что решение принял тренер, он тоже работает на клуб. Мы с юристами хотим получше понять позицию «ПСЖ», – сказал Энцо Райола.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Italia
