Кирьяков за ужесточение лимита: «У нас избыток легионеров, нужно больше внимания обращать на своих. В отсутствие еврокубков стараться побеждать только за счет иностранцев – это смешно»

Сергей Кирьяков поддержал идею ужесточения лимита на легионеров в России.

- Как относитесь к идее ужесточения лимита?

– Положительно. У нас избыточное количество легионеров. В силу того, что мы сейчас не выступаем в международных турнирах, нужно больше внимания обращать на своих футболистов. Есть пример того же «Локомотива », который делает ставку на собственных воспитанников, на россиян. Посмотрите на этих ребят: они молодые, дерзкие, с горящими глазами.

Есть перспективные парни в ЦСКА . Понимаете, если бы были еврокубки, тогда покупки иностранцев были бы в какой-то степени оправданными. В такой ситуации, как сейчас, стараться побеждать только за счет легионеров – это немножко смешно.

В то же время я против искусственных мер. Не должно быть такого, чтобы ставили только из-за паспорта. Однако у кого из россиян есть хотя бы маломальские шансы проявить себя – нужно их потихоньку подтягивать. Сидя на скамейке, ты никак не подтянешь уровень, – сказал бывший футболист сборной России.