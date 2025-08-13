Гайсумов о «Зените» и 0:1 с «Ахматом»: «Примитивный футбол: вывести мяч на фланг, оттуда подача или прострел – и все. Нужно было укреплять середину или перестроить»

Дени Гайсумов назвал примитивной игру «Зенита» с «Ахматом» (0:1) в 4-м туре РПЛ.

— Тотальное владение «Зенита» не помогло одолеть соперника. Что не получилось?

— Про тотальное владение – это все для статистики. Да, многомиллионнные соперники «Ахмата» всегда качественные. Но стратегия игроков «Зенита» – это вывести мяч на фланг и оттуда подача или прострел, вот и все! Примитивный футбол.

«Ахмат» грамотно играл в обороне, правильно перестраивался в каждом моменте. Семаку нужно было оперативно решать задачу – насытить дополнительно хотя бы еще одним игроком в центре. Все подборы, отскоки или выносы мяча подбирали Касинтура, Силва или Келиану, а дальше выбегали в атаку. В первом тайме это и привело к голу. Во втором тайме продолжилось.

Вот главная ошибка «Зенита». Нужно было укреплять середину или перестроить. Я наблюдал матч со стадиона и проговаривал эти моменты своим старым болельщикам, они убеждались по ходу матча в моих словах. Для хозяев поля было важно не ошибаться в подачах и прострелах, – сказал бывший игрок «Ахмата ».