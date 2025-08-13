Энрике о Суперкубке Европы: «Тоттенхэм» уже месяц тренируется, а «ПСЖ» – только неделю. Но это не отговорка. Мы выложимся на все сто»
Луис Энрике высказался в преддверии матча за Суперкубок Европы с «Тоттенхэмом».
Игра пройдет сегодня в Удине.
«В этот раз мы начинаем сезон несколько иначе. Финал – это большое событие, большой этап. Мы с нетерпением ждем нашего первого матча против «Тоттенхэма».
Не знаю, какой план будет у «Тоттенхэма». Команда недавно поменяла тренера. Они уже месяц тренируются вместе, а мы – только неделю. Но это не отговорка. Мы выложимся на все сто.
Мы тренируемся всего неделю. Первый матч в сезоне – и сразу финал. Это что-то новое для нас. Мы к такому не привыкли. В то же время нам не терпится поскорее выйти на поле. Надеюсь, мы сможем сыграть в свой футбол и победить», – сказал тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
