  • Хавбек «Спартака» Зорин о поражении от «Махачкалы»: «Тяжело проходить, когда обороняются через центр, пытались с фланга – через Заболотного. У нас сейчас не лучший период»
4

Хавбек «Спартака» Зорин о поражении от «Махачкалы»: «Тяжело проходить, когда обороняются через центр, пытались с фланга – через Заболотного. У нас сейчас не лучший период»

Даниил Зорин оценил поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо» (1:1, 3:4 по пен.).

Красно-белые уступили в матче Фонбет Кубка России.

— Конечно, тяжелый матч. В конце забили, вроде сильные положительные эмоции, но в итоге все равно проиграли. Это еще более тяжелый момент.

Большое спасибо болельщикам, сейчас не лучший период у нашей команды, не очень хорошие результаты. Но они все равно нас поддерживали, гнали вперед. Это большая честь играть за «Спартак» при таких болельщиках.

— Первый тайм без моментов, а потом острота появилась у ворот соперника. Что поменяли в перерыве?

— В принципе, ничего. Старались выполнять план на игру. Наверное, во втором тайме соперник подустал, потому у нас появилось пространство. За счет этого появились моменты.

— В чем был глобально этот план, кроме подбора скидок от Заболотного?

— Да, он хорошо цепляется за верхние мячи, поэтому у нас есть такая опция, но мы пытались и низом играть, выходить. Однако соперник хорошо оборонялся в большом количестве. Тяжело проходить, когда одна команда обороняется через центр, поэтому пытались с фланга атаковать через Антона, — сказал полузащитник «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoАнтон Заболотный
logoДинамо Махачкала
logoДаниил Зорин
