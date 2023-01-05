Джикия о просьбе «Зенита» наказать Промеса за драку: «Слышал, что и на меня они искали что-то. Все средства хороши – идет борьба за трофей»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России КДК РФС Георгий Джикия Квинси Промес Александр Селихов Кейта Бальде Малком Вильмар Барриос Александр Соболев Родригао Спорт-Экспресс Шамар Николсон ЭСК РФС Павел Мелешин Футбол

Георгий Джикия высказался о драке «Спартака» и «Зенита».

– Вы с Бакаевым оба любите ММА. Драку в кубковом матче обсуждали?

– Особо нет. Это не тот момент, чтобы его прям обсуждать.

– Твоя первая реакция, когда все началось?

– Когда судья дал финальный свисток, я как обычно повернулся к вратарю, к партнерам. Слышу: трибуны начинают кричать и свистеть. Мы развернулись и увидели эту заварушку. Сразу побежали туда. Я застал только последние моменты, когда всех разнимали.

Понятно, что это неприемлемо. Такое поведение не красит ни нас, ни «Зенит». Многие смотрели игру и увидели это безобразное поведение. Приношу извинения! Но футбол – очень удивительная штука, бывает и такое.

– Ты понял, кто в итоге стал зачинщиком?

– Да: зачинщик – футбол! Все началось со стартовым свистком, со свистком и закончилось.

Самый интересный момент: как только завершилась драка, ко мне подходит Саныч (Василий Кузнецов, тренер вратарей «Спартака» – прим. ред.), и я ему говорю: «Пойдем в раздевалку, чего здесь стоять?» А он отвечает: «В какую раздевалку? Еще серия пенальти!» Это я про потрясающий регламент, ха-ха!

– После матча с «Зенитом» все обсуждали видео из раздевалки, где вы пересматриваете драку.

– Это ужас! Очень плохо, что оно утекло. Все, что касается раздевалки, должно оставаться там.

Я был очень зол, когда это видео опубликовали. Мы начали искать, кто его слил. Но вряд ли получится – его скинули в общую группу, а уже оттуда кто-то загрузил его в сеть. Нехорошо, что так случилось.

– Почему?

– Оно способствовало тому, что к нашим футболистам на КДК отнеслись максимально жестко. Хотя мы понимаем, что с другой стороны был «Зенит», и всем бы дали одинаково.

– Думаешь, видео повлияло на решение КДК?

– Не на решение. Ну представьте: после игры я выхожу и говорю, что это все плохо, а потом появляется такое видео...

На тех кадрах мы же не обсуждали, хорошо это или плохо – мы там смотрели на поведение и навыки одного из наших бойцов, что и вызвало бурю эмоций. Но все и так понимают, что это очень некрасиво.

– Болельщики «Спартака» отметили крутую атмосферу и единство в команде.

– Это не то, что они должны были увидеть. В раздевалке и правда все едины – даже без этого видео.

– В курсе, что «Зенит» писал в ЭСК РФС и просил дисквалифицировать Промеса?

– Я даже слышал, что и на меня они искали что-то. Ситуация такая, что все средства хороши. Идет борьба за трофей, и это стратегический ход.

У нас дисквалифицировали Шамара, Соболева и Селихова, а у них – Родригао, Барриоса и Малкома. Для них это более существенная потеря, а для нас – нормально! Шучу, конечно. Зато Мелеха (Павел Мелешин – прим. ред.) счастлив! Там еще и Бальде подтянется, – сказал защитник и капитан «Спартака».

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11 комментариев

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Spartakus1984
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Ответ Давид Agabekyan
Какой же он мерзкий. Не зря капитан спарточка
По чем мандарины?
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Spartakus1984
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Ответ Назар Игорь
Очень адекватные ответы от капитана Спартака, объективно оценил ситуацию. С чем не согласен - "борьба за трофеи". Сказал бы прямо - за Кубок, тут Спартак ещё может пободаться, но шансы опередить Зенит в чемпионате ничтожно малы.
Дисквалификация игроков распространяется только на кубок а не чемпионат,если включить логику ,то становится ясно,что речь о трофее-кубке.
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Spartakus1984
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Ответ Сергей Афанасьев
Такие подвиги как 1:18 и 0:7 никто не совершал , кроме крючкохвостых.
Тебе перечислить фейли зенита за его историю существования?
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Давид Agabekyan
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Какой же он мерзкий. Не зря капитан спарточка
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munhin
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хорошо что у спартака такие капитаны ))
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Назар Игорь
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Очень адекватные ответы от капитана Спартака, объективно оценил ситуацию. С чем не согласен - "борьба за трофеи". Сказал бы прямо - за Кубок, тут Спартак ещё может пободаться, но шансы опередить Зенит в чемпионате ничтожно малы.
0
-2
-2
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Сергей Афанасьев
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Политпроект в своём стиле, без админ ресурса ничего не могут, уровень и результаты зенита видно в ЛЧ. Теперь только их долго не будет видно 🤣🤣🤣
Такие подвиги как 1:18 и 0:7 никто не совершал , кроме крючкохвостых.
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ZarvuR2020
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Слышал он...
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Spartakus1984
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Ответ Hong Kil
Да уж, первое место в группе Кубка, где из 4 команд выходят 3, прям такой трофей! ахаха
зенит не борется за трофей?
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Пилипенко Дмитрий
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Политпроект в своём стиле, без админ ресурса ничего не могут, уровень и результаты зенита видно в ЛЧ. Теперь только их долго не будет видно 🤣🤣🤣
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Hong Kil
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Да уж, первое место в группе Кубка, где из 4 команд выходят 3, прям такой трофей! ахаха
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