«МЮ» не претендует на Доннарумму. Вратарь «ПСЖ» интересен «Ман Сити» и «Баварии»
«Манчестер Юнайтед» не претендует на Джанлуиджи Доннарумму.
Об этом сообщает Give Me Sport.
Ранее утверждалось, что манкунианцы делали запрос по вратарю «ПСЖ». Позже стало известно, что итальянец интересен «Манчестер Сити» и «Баварии».
Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на сегодняшний матч Суперкубка Европы с «Тоттенхэмом» и покинет парижский клуб.
Кто выиграет Суперкубок Европы?4421 голос
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Give Me Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости