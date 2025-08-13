3

«МЮ» не претендует на Доннарумму. Вратарь «ПСЖ» интересен «Ман Сити» и «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» не претендует на Джанлуиджи Доннарумму.

Об этом сообщает Give Me Sport.

Ранее утверждалось, что манкунианцы делали запрос по вратарю «ПСЖ». Позже стало известно, что итальянец интересен «Манчестер Сити» и «Баварии».

Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на сегодняшний матч Суперкубка Европы с «Тоттенхэмом» и покинет парижский клуб.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Give Me Sport
