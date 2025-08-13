«МЮ» не претендует на Доннарумму. Вратарь «ПСЖ» интересен «Ман Сити» и «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» не претендует на Джанлуиджи Доннарумму.

Об этом сообщает Give Me Sport.

Ранее утверждалось, что манкунианцы делали запрос по вратарю «ПСЖ ». Позже стало известно, что итальянец интересен «Манчестер Сити » и «Баварии».

Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на сегодняшний матч Суперкубка Европы с «Тоттенхэмом» и покинет парижский клуб.